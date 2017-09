ogłoszenie ważne do 22.10.2017, czyli jest jeszcze aktualne

Dziennikarz sportowy/felietonista

koroniarze.pl

Kim jesteśmy?



Jedni z nas studiują dziennikarstwo i zdobywają doświadczenie niezbędne w pracy dziennikarza sportowego, drudzy chcą po prostu publicznie przedstawiać swoje stanowisko dotyczące tego, co dzieje się w Koronie Kielce, jeszcze inni trudnią się fotografią i cenią sobie możliwość uwieczniania wydarzeń sportowych, rozbudowując portfolio. Co nas łączy? Wszyscy jesteśmy kibicami, każdy z nas przedkłada mecz ponad inne rozrywki i każdy poświęca część swojego czasu i własne umiejętności, żeby portal się rozwijał, zyskując nowych Czytelników.



Co możesz u nas robić?



- relacjonować wydarzenia sportowe (przede wszystkim mecze piłki nożnej, spotkania otwarte z zawodnikami i trenerami, prezentacje drużyny),

- fotografować wydarzenia sportowe,

- przeprowadzać wywiady z osobami ze świata sportu,

- pisać felietony o tematyce sportowej (lub całe cykle),

- tworzyć grafiki na fan page i stronę www.



Współpraca ma charakter nieodpłatny, bo nie zarabiamy na portalu, tworzymy za to fajny projekt i mamy możliwość przeżycia ciekawej przygody i zdobycia doświadczenia w dziennikarstwie sportowym.



Możliwe uzyskanie legitymacji prasowej oraz udział w wydarzeniach sportowych z ramienia redakcji (akredytacje).



Przed zgłoszeniem zachęcamy do zapoznania się z tym, co wspólnie robimy. Jesteśmy także otwarci na nowe pomysły i propozycje!