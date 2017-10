16.10.2017

Być naczelnym we Francji to życie na krawędzi

Czwarty numer tygodnika Reporterzy.info otwieramy historią okrętu flagowego francuskiej prasy, czyli "Le Figaro". Ciekawe to musiały być czasy, kiedy zamiast wysyłać żądanie sprostowania wyzywało się redaktora naczelnego na pojedynek. Na pistolety. Podobnych smaczków w artykule znajdziecie więcej.



Dziś oddajemy też w Wasze ręce odświeżoną i poprawioną wersję przeglądu prasy - narzędzia do śledzenia doniesień z najważniejszych tytułów z Polski i świata. Z wersji sprzed siedmiu lat nadal korzysta kilkaset osób, niech więc narzędzie działa poprawnie.



Zainteresowanym badaniami rynku mediów i internetu polecam natomiast raport o reklamowaniu się przez nadawców telewizyjnych w sieci oraz materiał o wideo na Facebooku. Wszyscy natomiast powinniśmy zastanowić się nad powodami zorganizowania akcji "Ktoś Cię namierzył". Zapraszam do lektury!

Zobacz artykuły na podobny temat: