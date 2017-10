9.10.2017

Pisz dla czytelnika, ale pamiętaj o Google

Jak napisać artykuł według zasad SEO, żeby miał szansę na wysoką pozycję w wyszukiwarce? Jaka przyszłość czeka rynek media relations i czego w materiałach prasowych oczekują dziennikarze? W trzecim numerze Reporterzy.info znajdziecie kilka porad na temat pozycjonowania i tworzenia materiałów informacyjnych.



Dowiecie się, jak brytyjski The Times przechodził drogę od biuletynu reklamowego przez brukowiec aż do tytułu opiniotwórczego. Poznacie również wyniki badań na temat tego co i jak oglądają millenialsi, kto klika w reklamy internetowe oraz archiwalne, ale dziś wymowne, wnioski z badania multiscreeningu w polskim internecie.

