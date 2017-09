ogłoszenie ważne do 3.07.2016

Media&PR Assistant [non-profit]

Instytut Grotowskiego

Chcesz zdobyć cenne doświadczenie pracy nad międzynarodowymi projektami w jednej z najsłynniejszych instytucji kulturalnych w Polsce? Instytut Grotowskiego potrzebuje pomocy w dziale Promocji i PR-u, która może przerodzić się w długoterminowy staż.