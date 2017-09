Media relations. 10 przykazań w kontaktach z mediami

24.09.2017 Warsztat reportera

Patrycja Wilczyńska, Exacto

Relacje z mediami wydają się skutecznym i prostym sposobem na zwrócenie uwagi otoczenia oraz budowanie wizerunku firmy. To prawda, ale tylko wtedy, gdy znamy i stosujemy zasady, na których możemy oprzeć relacje z dziennikarzami.

Interesuj się branżą

Aktualny temat

Teza, czyli wiem, co chcę przekazać

Dziennikarski research

Trafny tytuł, na dobry początek

LEAD to „Twoje 5 linijek”

Podziel tekst

Zasada 5W i odwróconej piramidy

Mniej znaczy więcej

Zatrudnij cenzora

Celuj trafnie

Dziennikarz = partner

Chociaż media ewoluują w ekspresowym tempie, to pewne standardy działania pozostają niezmienne. Jakie reguły rządzą światem mass mediów? Które praktyki stosować w relacjach z dziennikarzami, a czego należy się wystrzegać? Jak sprawić, aby dialog był satysfakcjonujący dla obu stron? Krótki przewodnik dla wszystkich piarowców przygotowali organizatorzy Kongresu Profesjonalistów Public Relations: firmy Newsline, Ideo oraz Uniwersytet Wrocławski.W każdej redakcji (telewizyjnej, radiowej, prasowej czy internetowej) istnieją działy zajmujące się ściśle określoną tematyką. Wynika to m.in. z faktu, że jeden dziennikarz zajmuje się relacjonowaniem wydarzeń, drugi dzięki swojej dociekliwości tworzy wciągające materiały interwencyjne, z kolei trzeci z łatwością przeprowadza wywiady. Każdy z nich jest specjalistą w swojej dziedzinie. Jeśli obsługujesz klienta z branży finansowej powinieneś wiedzieć, co aktualnie dzieje się w gospodarce oraz jak inwestuje się na giełdzie. Przeglądaj prasę, czytaj portale i uważnie obserwuj zachodzące zmiany – dzięki temu będziesz mógł zaproponować ciekawy, a przede wszystkim newsowy temat.Skup się na myśleniu kategoriami odbiorcy danego medium i odpowiedz sobie na pytanie: jakie artykuły będą dla niego interesujące? Samo przedstawienie zagadnienia nie wystarczy. Dlatego pamiętaj, aby opracowany materiał dostarczał czytelnikowi nie tylko informacji, ale również wiedzę na temat rozwiązania poruszanego problemu. I najważniejsze, zarówno dziennikarze, jak i odbiorcy poszukują w artykule namiastki newsa. Twórz unikalne teksty i dostarczaj tylko aktualnych informacji.Zanim stworzysz tekst musisz wiedzieć, co chcesz napisać. Czytelnik nie potrzebuje znać tezy, ale dla Ciebie będzie ona drogowskazem i mapą, dzięki której artykuł zawsze będzie na temat i nie rozpłynie się w pobocznych wątkach. Koncepcja materiału pozwoli Ci opracować tekst zgodny z przyjętymi założeniami.Jeśli masz już ciekawy temat i wiesz o czym chciałbyś napisać artykuł, kolejnym krokiem jest zdobycie potrzebnych informacji. Same wiadomości nie wystarczą. Wczuj się w rolę dziennikarza, znajdź ekspertów, którzy zabiorą głos w materiale. Informację uzupełnij wynikami badań, które uwiarygodnią prezentowaną tezę. Pamiętaj, że tylko aktualne dane dadzą rzeczywisty obraz sytuacji.Tworzysz i wysyłasz kolejne informacje, a w mediach nadal cisza? Być może problem tkwi w tytule. Dziennikarze codziennie dostają po kilkadziesiąt maili, z których – po pobieżnej analizie – wybierają te nadające się ich zdaniem do przeczytania. Ze względu na notoryczny brak czasu często czytają jedynie…tytuł. To on musi zaciekawić i zaintrygować dziennikarza do zapoznania się z całością tekstu. Wbrew pozorom wymyślenie dobrego, chwytliwego nagłówka to nie łatwe zadanie, ale nie niemożliwe. Poświęć na to więcej czasu, wykreuj angażujący i zwięzły tytuł. Czasami dobrze sprawdzi się językowy żart, parafraza albo cytat. Wystrzegaj się od używania wykrzykników. Nie pisz całego tytułu kapitalikami.Jeśli dziennikarz zdecyduję się otworzyć Twoją wiadomość, to zaraz po tytule przeczyta lead. Zasada jest prosta: albo informacja w nim zawarta go zainteresuje albo nie. Tutaj tkwi Twoje „być albo nie być”. Opisz kwintesencję problemu, zaskocz danymi sprzecznymi z utartą opinią, zasugeruj niebanalne rozwiązanie.Nikt z nas nie lubi czytać długich, nudzących i bezcelowych tekstów. Informacja przesyłana do mediów musi być logiczna, dlatego postaraj się pogrupować swój materiał w akapity. Dziel je kreatywnymi, puentującymi śródtytułami. To zwiększy prawdopodobieństwo, że czytelnik przeczyta tekst do końca.Brzmi banalnie, ale to absolutnie podstawowa i zawsze aktualna zasada. Zgodnie z nią najważniejsze informacje należy umieszczać na początku materiału. Przeczytanie kilku pierwszych linijek tekstu powinno umożliwić czytelnikowi znalezienie odpowiedzi na pytania: co się stało? kto brał w tym udział? dlaczego to się stało? kiedy? gdzie? co z tego wynika? Dzięki temu odbiorca już po przeczytaniu samego leadu może poznać najważniejsze fakty. Istotne jest, aby w dalszej części tekstu informacje stawały się coraz bardziej szczegółowe, aż wreszcie przyjdzie czas na wątki zupełnie poboczne. Prowadź czytelnika za rękę, krok po kroku objaśniaj problem, a na końcu zaprezentuj rozwiązanie.Notatka prasowa nie powinna mieć więcej niż 2 strony, a waga całej wiadomości nie może przekraczać 1MB. Niektóre redakcje mają skrzynki zablokowane na wiadomości przekraczające ten „ciężar”. Dowodem tego są otrzymywane zwrotki. Jeśli możesz zdjęcia i pliki osadź na serwerze zewnętrznym, a w materiale zamieść linki.Nie łudź się ani sekundę, że Twój tekst nie wymaga poprawek. Poproś o jego przeczytanie kilka osób i zachęć je do śmiałej krytyki. Czasami czytelnicy mają zupełnie inne wrażenia, niekoniecznie spójne z zamysłem autora. Skonfrontuj to i wyeliminuj błędy, których być może sam nie dostrzegasz.Informacja, którą zamierzasz przekazać, to sensacja w branży czy opis ciekawej inicjatywy? Chcesz, by znalazła się na pierwszej stronie tygodnika opinii, a może właściwsza będzie publikacja w lokalnej prasie? Rozważ, do kogo jest skierowana informacja i dzięki jakiemu medium uda Ci się dotrzeć do określonej grupy odbiorców. Dokładnie wybieraj media i dziennikarzy. Zaplanuj właściwą godzinę wysyłki, ponieważ każda z redakcji może mieć kolegium redaktorskie o różnych porach.Na koniec najważniejsze. Traktuj dziennikarza jak partnera. Zanim stworzysz i wyślesz tekst, a potem będziesz niecierpliwie czekać na efekty, skontaktuj się z dziennikarzem. Zapytaj jakie są jego oczekiwana i preferencje? Jakich informacji potrzebuje? W ten sposób budujesz relacje z dziennikarzami, którzy z czasem przekonają się, że traktujesz ich poważnie i odpowiedzialnie. To jest bezcenne!