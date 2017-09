Historia CNN. Tak powstała telewizyjna potęga Cable News Network

24.09.2017 Historia mediów

Małgorzata Dwornik

1 czerwca, rok 1980.Tego dnia o godzinie 17.00 David Walker i Lois Hart ogłosili światu start całodobowego kanału informacyjnego Cable News Network, czyli CNN.

Katastrofa Challengera. Na żywo

źródło: CNN

Peter Arnett. Problematyczna gwiazda

źródło: CNN

Politycznie niepoprawni?

źródło: kanał CNN na YouTube

1 VI 1980 - godz.17.00 inauguracja całodobowego kanału informacyjnego Cable News Network

- godz.17.00 inauguracja całodobowego kanału informacyjnego Cable News Network 28 I 1986 - bezpośrednia transmisja z nieudanego startu promu Challenger

- bezpośrednia transmisja z nieudanego startu promu Challenger 17 I 1991 - pierwsza bezpośrednia transmisja działań wojennych (wojna w Zatoce Perskiej)

- pierwsza bezpośrednia transmisja działań wojennych (wojna w Zatoce Perskiej) 22 IV 1999 - odejście Petera Arnetta po publikacji raportu "Dolina śmierci"

- odejście Petera Arnetta po publikacji raportu "Dolina śmierci" 11 IX 2001 - bezpośrednie relacje z ataku na wieże World Trade Center

- bezpośrednie relacje z ataku na wieże World Trade Center 26 IX 2007 - po raz pierwszy wiadomości nadawane są w wersji HD

- po raz pierwszy wiadomości nadawane są w wersji HD 4 XI 2008 - pierwsza w świecie wideoportacja (hologram)

http://ze-swiata.pl/cnn-legenda-pierwszej-na-swiecie-telewizji-informacyjnej/

https://pl.wikipedia.org/wiki/CNN

http://edition.cnn.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Turner

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Arnett

Kiedy w 1963 roku Ted Tuner a raczej Robert Edward Turner III przejął po tragicznej śmierci ojca jego schedę - bilbordy przydrożne, tylko niektórzy wróżyli mu wielką karierę. I nie pomylili się. 24-letni Ted Tuner wszedł do biznesu medialnego jak tornado. Sukces gonił sukces, pieniądz robił pieniądz. Bilbordy przestały mu wystarczać. Pod koniec lat 60-siątych kupił kilka rozgłośni radiowych, aby po kilku latach je sprzedać i stać się posiadaczem stacji telewizyjnej w Atlancie, WJRJ, kanał 17. I tak to się zaczęło.Stacja się rozwijała, abonentów przybywało aż do 1979 roku, kiedy to za namową Reese Schonfelda sprzedał stację i wspólnie powołali do życia Cable News Network – CNN. Kanał telewizyjny, który miał za zadanie przekazywać wiadomości przez 24 godziny na dobę. Niektórzy pukali się w czoło. Spółka Tuner-Schonfeld postawili na neutralność, rzetelność o uczciwość informacji. Czysta prawda, zero plotek. I tak "ojcowie kanału" trafili w dziesiątkę.Jak wszędzie byli i ci za i ci przeciw, ale widz woli być bezpośrednim uczestnikiem wydarzeń. Dlatego stacja Tunera zaczęła odnosić sukcesy. Wiadomości, informacje, relacje... Ale chrzest bojowy przeszła stacja w 1986 roku, kiedy to cały świat uczestniczył w tragedii promu Challenger. Bezpośredni obraz i komentarze na bieżąco chwytały widzów za serca.Kolejnym sukcesem okazały się bezpośrednie relacje z wojny z Zatoki Perskiej. Dziennikarze CNN towarzyszyli żołnierzom w akcjach i w wolnych chwilach. To ich relacje wykorzystywały światowe media. To ich zdjęcia publikowano w gazetach na całym świecie.Na tym polu do historii przeszło nazwisko dziennikarza Petera Arnetta. To on przez pięć tygodni nadawał relacje na żywo z Bagdadu.17 stycznia 1991 po raz pierwszy popłynęły w świat bezpośrednie wiadomości i obrazy z bombardowanego miasta. W swoich wypowiedziach mówił otwarcie o rannych cywilach, inteligentnych bombach czy precyzji chirurgicznej ataków, czym niestety nie zaskarbił sobie sympatii władzy.Dlatego też do zarządu CNN wpłynął protest 34 członków Kongresu Stanów Zjednoczonych oskarżający Arnetta o "dziennikarstwo niepatriotyczne". Arnett jednak robił swoje. Doprowadził do spotkania z Saddamem Husajnem i przeprowadził z nim wywiad. W marcu 1997 kolejny wywiad, z kolejną kontrowersyjna osobą - Osamą bin Ladenem.Dociekliwość Petera Arnetta stwarzała nie raz stacji CNN problemów. Finałem był rok 1998. Dziennikarz opublikował raport "Dolina śmierci". Była w nim mowa o sarinie użytym przeciwko żołnierzom amerykańskim w Laosie, w 1970 roku. Raport zatwierdzili prezesi CNN, ale rząd uznał raport za wadliwy. Niestety poleciało kilka głów w tym i Arnett.Stacja pracuje całą parą przez 24 godziny. Zawsze jest tam, gdzie się coś ważnego dzieje. Dzięki swojej sprawności CNN jako pierwsza relacjonowała atak na World Trade Center 11 września 2001 roku.Nie straszne są też im nowinki techniczne. Od 26 września 2007 telewidzowie mogą oglądać wiadomości w wersji HD a rok później w trakcie wyborów prezydenckich (wygrał Barack Obama) reporterka Yessica Yellin zaskoczyła wszystkich swoją osobą w dwóch miejscach na raz, w Nowym Jorku i w Chicago. Szybko sprawa się wyjaśniła - Stacja CNN po raz pierwszy na świecie zastosowała technikę wideoportacji, czyli trójwymiarowy hologram.Jak w każdej telewizji są okresy lepsze i gorsze. Zdarzają się wpadki, nieścisłości i nieczyste zagrania. Informacja czy odpowiedź na pytanie za wszelką cenę nie zawsze wychodzi na plus. Tak było np. w trakcie ostatnich wyborów prezydenckich, kiedy to dziennikarz CNN usilnie przekrzykiwał kolegów, zadając pytania, ale Donald Tramp nie dopuszczał go do głosu i ignorował. Ta konfrontacja wyraźnie pokazała stosunek prezydenta do stacji i odwrotnie.Niestety nie był to pierwszy raz, kiedy CNN została ostro skrytykowana. Oskarżano ich, że publikują zdjęcia cenzurowane przez Departament Obrony USA (wojna w Kuwejcie, interwencja w Kosowie), że w wyborach w 2007 roku faworyzują demokratów.Jednak od początku istnienia po dziś dzień dziennikarze Cable News Networ starają się sumiennie i obiektywnie wykonywać swój zawód, o co mocno dba zarząd firmy. Niestety oglądalność raz spada a raz rośnie. No cóż konkurencja nie śpi i też podnosi swoje kwalifikacje. Z doświadczeń CNN korzysta wiele telewizji na świecie. Przez blisko 10 lat z amerykańską stacją współpracowały polskie WYDARZENIA Telewizji Polsat. Swój epizod w tej historii ma też Polsat News. Obecnie na amerykański rynek informacyjny płyną wiadomości z TVN24, TVN24 BIS oraz z FAKTÓW TVN.Wszechobecny internet i radio też nie są obce tej stacji, ale CNN to głównie telewizyjny kanał informacyjny. Swoją siedzibę ma od momentu powołanie w Atlancie, ale jej ośrodki pracują również w Nowym Jorku, Londynie, Honkongu. Nadaje kilka wersji swojego kanału: międzynarodową – CNN International CNN en Español (kraje Ameryki Łacińskiej), CNN+(Hiszpania), CNN Turk (Turcja), CNN Chile i inne. Na lotniskach można posłuchać wiadomości na kanale CNN Airport Network.*****Jak wynika z badań telemetrycznych, w pierwszym kwartale 2017 roku średnia dzienna widownia CNN wynosiła 823 tysiące. W prime time było to już 1,2 miliona widzów. Internetowy portal stacji odwiedza co miesiąc ponad 100 milionów użytkowników. Aktualne informacje na temat oglądalności stacji podaje biuro prasowe CNN