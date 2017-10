16.10.2017 Fotografia prasowa

Czy opłaca się zamawiać zdjęcia biznesowe?

portret24.pl

Profesjonalne zdjęcia staja się co raz popularniejsze. Dobrze wykonana sesja zdjęciowa staje się wizytówką firmy i odróżnia ją od konkurencji. Obecnie wszystkie większe przedsiębiorstwa skupiają się nie tylko na tym by ich produkt czy usługa były dobrej jakości, ale również na tym by ich firma wizerunkowo prezentowała się bez zarzutu. W dobie internetu, kiedy każde przedsiębiorstwo musi działać w social mediach by nie zginąć dobre zdjęcia są podstawą.

fot. portret24.pl



Dlaczego warto wykupić sesję biznesową?

Nawet jeśli nie jesteś osobą publiczną lub nie piastujesz wysokiego stanowiska, warto jednak zainteresować się fotografia biznesową. Po co? Aby wywrzeć dobre wrażenie na pracodawcach lub kontrahentach. Obecnie projektując strony internetowe formy starają się z jak najlepszej strony pokazać potencjalnemu klientowi, również prezentując swoich pracowników.



Dobre zdjęcie wzbudzi zaufanie i przekona drugą stronę, że jesteście profesjonalistami i fachowcami w swojej dziedzinie. To też element sprzedaży. Szczególnie ważne wydaje się, kiedy klient komunikuje się z firmą jedynie za pomocą maili czy telefonów, a nie ma kontaktu osobistego. Wtedy zamieszczając odpowiednie portrety stajemy się bardziej dostępni i niejako „znajomi”. Odchodzi się też od zdjęć sztywnych i pozowanych na rzecz fotografii bardziej spontanicznych, uśmiechniętych i przystępnych.



O ile milej jest czytając książkę na wewnętrznej stronie okładki i przeczytać biografię autora opatrzoną pięknym zdjęciem wizerunkowym. Od razu wydaje się nam bliższy i bardziej skonkretyzowany. Podobnie rzecz ma się, kiedy klient poszukuje profesjonalnej obsługi. Nawet w takich branżach, które mniej byśmy podejrzewali. Jednocześnie mając odpowiedni zestaw fotografii możemy idealnie wzbogacić firmowy fanpage w social mediach i tam również pokazać się od jak najlepszej strony. Więcej o zdjęciach biznesowych przeczytasz na stronie:



Na czym to polega?

Kiedy już zdecydujemy się na sesję biznesową, czy to jako firma czy też jako jednostka (ponieważ takie zdjęcia są fantastyczną ozdobą CV i potrafią „sprzedać” nas potencjalnemu pracodawcy), powinniśmy odnaleźć w gąszczu ofert odpowiedniego fotografa. Bardzo ważne będzie zapoznanie się z jego portfolio a także skonsultowanie wizji artystycznej. Nie powinna myc to osoba pierwsza z brzegu, gdyż tu doświadczenie i profesjonalizm odbiją się również na naszym wizerunku.



Taka sesja może się odbyć z jednej strony w studiu, a z drugiej zaś na terenie biura czy zakładu pracy. Maszyny czy komputery będą stanowiły doskonałe tło. Jeśli budynek biura ma ciekawą konstrukcję to również na jego tle może zostać wykonana fotografia. Zdjęcie o nieco innych charakterze zamieścimy na profilu społecznościowym a nieco inne na naszej stronie internetowej. Zasób zdjęć może się również przydać, jeśli planujemy lub zostaniemy zaproszeni do bycia bohaterami w prasie branżowej.



