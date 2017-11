Transmisje live na Facebooku. Relacja na żywo angażuje najlepiej

16.10.2017 Rynek medialny

Magdalena Gronert, Deloitte Digital

Wideo online stanowi idealny sposób na przyciągnięcie uwagi widza. Jest o co walczyć, gdyż ludzki mózg zapamiętuje ponad 50 procent z tego co jednocześnie widzi i słyszy. Tylko jak osiągnąć zamierzony efekt?

Masz dwie sekundy na zainteresowanie widza

Jak pokazują statystyki w wideo opłaca się inwestować, nie tylko ze względu na jego popularność wśród konsumentów, ale również jego viewability. Według badania Wideo mobile 2016, ponad 40 proc. użytkowników deklaruje, że ogląda wideo online na urządzeniach mobilnych. Konsumenci są również coraz bardziej skłonni wydawać pieniądze na tego typu transmisje, które są tym samym najdynamiczniej rozwijającym się formatem digital.– Facebook najmocniej pozycjonuje filmy, które są bezpośrednio wysyłane na serwer portalu. Posty zawierające filmy, zyskują lepsze zasięgi i są bardziej widoczne w news feedzie niż treści bez spotów – mówi Olgierd Cygan pomysłodawca festiwalu Filmtercative, Deloitte Digital CE Leader. – Wideo się zmienia, pojawiają się nowe formaty reklam. Jednocześnie nie każdy film, który powstanie będzie w takim samym stopniu angażował odbiorców. Branża stoi przed pytaniem: jak złapać widza i nie pozwolić mu odejść?.Elementami, które decydują o skuteczności filmu są m.in. jego treść oraz długość. BuzzSumo po przeanalizowaniu 100 milionów filmików zamieszczonych na Facebooku, wysunął tezę, że najwięcej interakcji użytkowników wzbudzają treści dotyczące jedzenia, mody, urody oraz zwierząt. Niekwestionowanym liderem pozostaje jedzenie, które angażuje dwa razy mocniej od filmów z kategorii fashion & beauty. Przeanalizowano również optymalny czas wideo online, który według BuzzSumo wynosi 60-90 sekund.– Jak widać w tym przypadku, nie sprawdza się obiegowa prawda, że im krótsze wideo tym lepiej. Aby zachęcić widza, w treści musi być miejsce na opowiedzenie historii. – mówi Olgierd Cygan.W kwietniu tego roku Fidij Sumo, szef wideo Facebooka ogłosił, że 20 proc. treści wideo w serwisie to transmisje na żywo, a czas ich oglądania wzrósł aż czterokrotnie w ciągu roku. W tym wypadku potrzeba aż 15 minut, by uzyskać poziom maksymalnego zaangażowania. Co ciekawe, to właśnie transmisje live cieszą się wyższym poziomem zaangażowania.- Według estymacji Cisco, do 2020 roku 75 proc. ruchu w sieci generowane będzie przez materiały video, natomiast dominującym kanałem odbioru treści wideo stają się urządzenia mobilne i to o nich warto myśleć, kiedy tworzymy filmy reklamowe online. Obecnie każdego dnia ponad 91 proc. ludzi korzysta z Facebooka na urządzeniach mobilnych, a na zwrócenie ich uwagi mamy zaledwie 1,7 sekundy. Na urządzeniach stacjonarnych czas ten wydłuża się do zaledwie 2,5 sekundy - mówi Patrycja Matul, Client Partner CEE w Facebooku, prelegentka tegorocznego festiwal Filmteractive (12 października w Warszawie i 17 października w Łodzi).Zdaniem ekspertki Facebooka, dla pochwycenia uwagi w internecie pierwsze sekundy mają kluczowe znaczenie: - To od nich zależy czy użytkownik szybko nie zrezygnuje z oglądania filmu. Warto już w pierwszym kadrze skupić się na kluczowym przekazie, bądź unikalnych cechach reklamowanego produktu czy usługi. Ważne jest też tworzenie materiałów, które będą zrozumiałe bez dźwięku - uważa Patrycja Matul.Im wcześniej logotyp, reklamowany samochód czy ewentualny celebryta występuje w filmie, tym lepiej. – Wiele mobilnych materiałów wideo przynosi słabe wyniki z powodu umieszczenia głównego przesłania na końcu materiału wideo, co jest typowe dla reklam telewizyjnych – wyjaśnia przedstawicielka Facebooka.