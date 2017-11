Prasa kobieca i krzyżówki. Hity prasowego rynku w wakacje 2017

30.10.2017 Rynek medialny

Dariusz Materek, Kolporter

Czasopisma dla pań i krzyżówki to dwie kategorie wydawnictw prasowych, po które najchętniej sięgaliśmy podczas tegorocznych wakacji – wynika z analiz przeprowadzonych przez Kolportera.

źródło: Kolporter

kolekcji (20),

czasopism edukacyjnych (18),

czasopism dla pań (16),

kolekcji naklejek (14)

i czasopism dla dzieci (13).

Kolporter przeanalizował zarówno sprzedaż tytułów, jak i liczbę wakacyjnych nowości w poszczególnych kategoriach. W lipcu i sierpniu 2017 r. na rynek trafiło najwięcej nowych:Najchętniej kupowanymi wydawnictwami podczas tegorocznych wakacji były czasopisma dla pań, ale tuż za nimi uplasowały się krzyżówki. Okazuje się, że nie brakuje miłośników jolek, swatek, ukośników, panoramicznych i szarad. Co ciekawe, z analiz prowadzonych w sieci naszych saloników prasowych, wynika, że po krzyżówki chętnie sięgają nie tylko najstarsi klienci, ale także coraz większa grupa młodszych. Wygląda na to, że ten rodzaj rozrywki umysłowej przeżywa swój renesans.W ocenie przedstawicieli Kolportera tegoroczny okres wakacyjny był satysfakcjonujący – zarówno pod względem nowości wydawniczych (na rynek trafiło ich w sumie 130), jak i sprzedaży prasy.Jak co roku w czasie wakacji rośnie liczba punktów sprzedaży prasy. Otwierane są kioski, saloniki i małe sklepy, które działają wyłącznie sezonowo. W tym roku z oferty dystrybucyjnej Kolportera korzystało około 270 tego typu punktów, głównie w pasie nadmorskim. W tym rejonie, ale także innych miejscach typowo wypoczynkowych podczas letniego sezonu urlopowego sprzedaż prasy wzrasta o około 100 proc., a w przypadku niektórych punktów sprzedaży - nawet o kilkaset procent.