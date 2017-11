Skuteczność reklam online. Viewability Benchmark Report 3Q2017

13.11.2017 Rynek medialny

Paweł Usakowski

Średni czas kontaktu z reklamą w polskim internecie wynosi 27,5 sekundy. Średnia widoczność reklam online to 55 proc. W porównaniu z bardziej dojrzałymi rynkami reklamy autorzy raportu z firmy Meetrics zauważają poprawę w wynikach osiąganych w Polsce. Z drugiej strony, nadal 45 procent budżetów digital wydawane jest nieefektywnie. Sygnał ostrzegawczy otrzymała też branża internetowej reklamy wideo.

źródło: Viewability Benchmark Report 3Q2017, Metrics

mniejsze niż w poprzednim kwartale obłożenie wydawców,

mocniejsze wykorzystywanie przez marketerów jakościowych powierzchni reklamowych oraz bardziej widocznych formatów reklamowych.

Sygnał ostrzegawczy dla branży wideo

Halfpage (62 proc.)

Skyscraper (58 proc.)

Billboard i Superbanner (po 50 proc.),

Medium Rectangle (40 proc).

Skyscraper (49,4 sek.)

Halfpage (30,5 sek.)

Superbanner (27,2 sek.)

Medium Rectangle (22,6 sek.)

Billboard (12,7 sek.).

Po raz pierwszy w raporcie pojawiły się dane dotyczące średniej widoczności reklam (Viewability) wideo w Polsce. Także po raz pierwszy wśród rynków uwzględnionych w „Viewability Benchmark Report" pojawiły się dwa nowe kraje - Włochy i Szwajcaria.Meetrics jest dostawcą rozwiązań do weryfikacji i poprawy widoczności, jakości oraz skuteczności kampanii reklamowych. Firma publikuje swoje raporty dotyczące wybranych krajów europejskich od 2016 roku. Polska dołączyła do tego grona w II kwartale 2017, kiedy w czerwcu Meetrics uruchomiła w naszym kraju swój oddział i po raz pierwszy uwzględniła w swoim raporcie „Viewability Benchmark Report" polski rynek.Z raportu „Viewability Benchmark Report" za III kwartał wynika, że średni czas kontaktu z reklamą w Polsce wzrósł (w porównaniu z poprzednim kwartałem) z 17,4 sek. do 27,5 sek. Przyczynami są:- Taki wysoki czas kontaktu z reklamą może wydawać się zaskakujący, ale trzeba pamiętać, że jest to średnia dla wielu formatów reklamowych, także tych wyświetlanych na stałe w danym okresie - komentuje Tomasz Piątkowski, Country Manager Meetrics w Polsce.- Dane dowodzą, że w zakresie reklamy typu display polski rynek reklamowy szybko dojrzewa i nadrabia zaległości względem standardów europejskich. Widzialność utrzymuje się na solidnym poziomie, a wyraźnie rosnący średni czas kontaktu wskazuje, że klienci i marketerzy bardziej starannie dobierają media i miejsca emisji swoich reklam - mówi Maciej Szymczak, Head of Campaign Management w Ströer Digital Media. - Walutą powoli przestaje być CPM wypierany przez vCPM. To z kolei mobilizuje wydawców do pracy nad jakością powierzchni reklamowej i w efekcie powoduje, że średnia skuteczność kampanii realizowanych w internecie poprawia się.W obecnym raporcie po raz pierwszy pojawiły się również dane dotyczące kategorii video na wybranych rynkach, w tym także po raz pierwszy w Polsce. Średnia widoczność reklam (Viewability) w tej kategorii w Polsce wyniosła 47 proc. natomiast średni czas kontaktu z reklamą wideo wyniósł 15,1 sekundy.- W tym obszarze z kolei widać, że przewaga popytu na jakościowe video nad jego dostępnością na rynku powoduje, że klienci wyżej od jakości stawiają dostęp do powierzchni - przekonuje Maciej Szymczak. - Reklama video jest bardziej angażująca i teoretycznie czas kontaktu z reklamą powinien być wyższy niż w przypadku displayu. Dzieje się inaczej i te dane powinny stanowić mały sygnał ostrzegawczy dla wszystkich uczestników rynku.Jeśli chodzi o formaty reklamowe to najlepsze wskaźniki jeśli chodzi o średnią widoczność reklam osiągnęły na polskim rynku reklamy:Z kolei w przypadku średniego czasu kontaktu z reklamą najlepiej wypadły formaty:W III kwartale Polska znalazła się w środku stawki jeśli chodzi o wskaźnik Viewability, który plasuje się na naszym rynku na poziomie 55 proc. W Niemczech ten wskaźnik wynosi 58 proc. a we Francji 59 proc. Najniższy poziom Viewability wynoszący 52 proc. jest notowany na rynku brytyjskim, a najwyższy we Włoszech - 68 proc. i w Austrii - 67 proc.- Viewability na poziomie 55 proc. oznacza, że 45 proc. budżetów digital jest wydawana nieefektywnie. Dlatego właśnie Viewability, czyli widoczność reklam online, jest od pewnego czasu ważnym tematem dyskusji na rynkach digital na całym świecie - dodaje Tomasz Piątkowski. - W czerwcu 2017 organizacja IAB na poziomie międzynarodowym opublikowała projekt standardu viewability, w którym definiuje termin viewability i ustandaryzowane pomiary tego wskaźnika. Kilka dni temu standard widoczności reklam ogłosiła także IAB Polska.Meetrics w swoich badaniach opiera się na definicji viewability rekomendowanej przez IAB i Media Rating Council. Reklama jest uważana za widoczną jeśli co najmniej 50 proc. jej powierzchni jest widoczna na ekranie przez co najmniej sekundę (dla reklam wideo – przez co najmniej 2 sekundy).