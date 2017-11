Widoczność reklam w polskim internecie. 30 miliardów emisji w miesiąc

20.11.2017 Rynek medialny

We wrześniu 2017 roku polskim internautom korzystającym z komputerów osobistych i laptopów wyemitowano ponad 30 mld reklam – to średnio 1,3 tys. na jednego użytkownika sieci. 52 proc. tych kreacji zostało wyświetlonych w polu widzenia internauty i były tam widoczne przez średnio 11 sekund. Dowiedz się więcej o skuteczności różnych formatów reklamowych z najnowszej analizy Gemiusa.

Wideo liderem na stronach WWW

Blisko trzy czwarte spotów (72 proc.) wyświetlano w polu widzenia internautów i znajdowały się tam średnio przez 15,64 s. Połowa reklam graficznych wyświetlanych na standardowych stronach WWW (51 proc.) znajdowała się w polu widzenia internautów i pozostawała tam średnio przez 10,25 s.

Reklamy tekstowe, które znalazły się w polu widzenia użytkowników sieci, to niespełna jedna trzecia (32 proc.), a kontakt z nimi wyniósł średnio 9,6 s.

Graficzne social media

Gemius sprawdził, jak kształtuje się kluczowy wskaźnik efektywności reklamy online – viewability, czyli widoczność reklamy w polu widzenia użytkownika – dla takich formatów jak wideo, display oraz reklam tekstowych. Przeanalizował efekty, jakie pod tym względem osiągały kreacje emitowane w mediach społecznościowych (social), na stronach WWW (standard) oraz w wyszukiwarce (search), a także jak długo internauci korzystający z komputerów osobistych i laptopów mieli z nimi kontakt.Spośród reklam emitowanych na stronach WWW (poza mediami społecznościowymi) najdłużej w polu widzenia użytkownika pozostają reklamy wideo.Wyższy wskaźnik viewability dla reklam tekstowych zanotowano w wyszukiwarkach internetowych – 71 proc. i 8,22 s.– Najdłużej w polu widzenia pozostają reklamy typu display w mediach społecznościowych i standardowe wideo emitowane między innymi w serwisach VoD. Obserwujemy ogromną różnicę w czasie oglądania reklam wideo w zależności od rodzaju stron internetowych: filmy reklamowe w serwisach społecznościowych oglądane są średnio niewiele ponad 5 sekund, podczas gdy na pozostałych stronach WWW prawie trzy razy dłużej, bo aż 15,64 sekundy – zauważa Marta Wiercińska, ekspert Gemiusa. – Reklamy wideo w mediach społecznościowych są też częściej wyświetlane poza polem widzenia internauty. Analizując viewability reklam w serwisach społecznościowych, widać ogromną rozbieżność pomiędzy wideo a display. Średni czas oglądania dla reklam wideo to około 5 sekund i prawie 18 sekund dla reklam display. Reklamy wideo w serwisach społecznościowych są też w większym odsetku wyświetlane poza polem widzenia internauty niż reklamy display.W mediach społecznościowych najlepiej pod względem viewability wypadły reklamy banerowe. Trzy czwarte z nich (74 proc.) wyświetlanych było w polu widzenia użytkowników, a czas kontaktu z reklamą to średnio 17,78 s. Reklamy tekstowe emitowane w serwisach społecznościowych w ponad dwóch trzecich przypadków (67 proc.) ukazywały się w polu widzenia internautów i znajdowały się tam średnio przez 10,06 s. Natomiast spoty wideo przy zbliżonej widoczności (65 proc.) zanotowały niemal o połowę krótszy czas oglądania – 5,38 s.Przy ocenie viewability Gemius korzysta ze standardu IAB, według którego za widziane reklamy display uznaje te, których 50 proc. pikseli (dla reklam wielkoformatowych 30 proc.) znajduje się w polu widzenia przez 1 s. Z kolei w przypadku reklamy wideo 50 proc. pikseli musi się znajdować w polu widzenia przez minimum 2 s odtwarzania filmu reklamowego.Firma Gemius poddała analizie dane z września 2017 roku zebrane wśród polskich internautów w wieku 7-75 lat korzystających z komputerów stacjonarnych i laptopów. To kolejny w ostatnich dniach raport, poświęcony zagadnieniu viewability. Niedawno wyniki badania na ten temat - Viewability Benchmark Report - opublikowała również firma Meetrics