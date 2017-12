Prawa i obowiązki dziennikarza jako świadka

27.11.2017 Prawo w mediach

Świadkowie stanowią ważny element w odbywających się sprawach sądowych. Za ich pośrednictwem adwokaci są w stanie pokierować sprawą sądową, a Wysoki Sąd do wydania wyroku. Każdy ze świadków posiada nałożone obowiązki, lecz prócz tego przysługuje mu mnóstwo praw, o których może nie zdawać sobie sprawy. Dotyczy to również dziennikarzy, wystepujących przed sądem na przykład w związku z opisanymi przez nich wydarzeniami.

Istotne prawa przysługujące świadkowi

Prawo chroniące dziennikarzy

Podstawowe obowiązki świadka

Podstawowym prawem świadka, które dotyczy również dziennikarzy, jest możliwość do odmowy przy składaniu zeznać. Prawo obowiązuje podczas toczących się rozpraw sądowych, podczas których świadek jest postawiony do składania zeznań przeciwko bliskiej mu osobie. Świadek ma wybór w obrębie takich okoliczności. Może bez problemów zeznawać przeciwko bliskiemu lub zrezygnować ze składania zeznań.Kolejnym prawem jest odmowa odpowiedzi na postawione mu pytania. Prawo to jednak nie tyczy się każdego pytania. Skoncentrowane jest ono wyłącznie do pytań, które mogą zaszkodzić świadkowi lub bliskiej mu osobie, co ostatnie doprowadzi do odpowiedzialności karnej lub innych konsekwencji sądowych.Ważnym prawem jest również możliwość przesłuchiwania z wyłączeniem jawności. Prawo to obowiązuje w przypadku, kiedy składane zeznania mogą urazić świadka lub jego bliskich na utratę utratę czci.Przy prawie świadków należy wspomnieć o niezwykle istotnym prawie prasowym, które obejmuje dziennikarzy i wszystkie osoby publikujące materiały na łamach redakcji. Autorom materiałów prasowym przysługuje prawo do zachowania anonimowości przy składaniu zeznań w postaci dowodów będących materiałami prasowymi lub o zbliżonym charakterze. Autorzy mają prawo zastrzec dane osoby lub mogące wpłynąć na ujawnienie ich identyfikacji. Dziennikarz może być zwolniony z zachowania tajemnicy pod warunkiem wyrażenia zgody na ujawnienie danych.Obowiązkiem świadka jest wstawienie się w wyznaczonym terminie do składania zeznań. Dziennikarz nie jest tu wyjątkiem. Jeśli świadek nie pojawi się tego dnia w sądzie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.Kolejnym obowiązkiem jest złożenie przyrzeczenia o mówieniu prawdy. Złamanie przyrzeczenia podczas składania zeznań może doprowadzić do kary pozbawienia wolności. Maksymalny wyrok w tym przypadku wynosi 3 lata. Z obowiązku do składania przyrzeczenia są zwolnione osoby wcześniej skazane za to lub do 17 roku życia.Kary finansowe wynikające z braku wstawiennictwa świadka na przesłuchanie wynikają wyłącznie z braku usprawiedliwienia. Każda nieobecność usprawiedliwiona chorobą, kalectwem lub inną czynnością niepozwalającą na wstawienie się tego dnia, może zostać uznana. W tym przypadku Wysoki Sąd dopuszcza się do wyznaczenia innego terminu przesłuchania, który będzie odpowiedni dla osoby przesłuchiwanej.Autor: kancelariapawelczak.pl