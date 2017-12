Gdzie publikować własne teksty? Załóż swoją stronę

4.12.2017 Warsztat reportera

Bartłomiej Dwornik

Jeśli chcesz spróbować swoich sił jako dziennikarz obywatelski, albo po prostu prowadzić własnego, tematycznego bloga - staniesz w końcu przed decyzją wyboru własnego adresu internetowego i serwera, na jakim umieścisz stronę. W raporcie opublikowanym przez Interaktywnie.com znajdziecie porady ekspertów, jak się do tego zabrać.

wordpress.org

blog.pl

salon24.pl

Jak wybrać adres strony internetowej

Jak wybrać serwer dla strony www

Na początku można oczywiście skorzystać z bezpłatnych platform. Jest ich niemało i do stawiania pierwszych kroków w internetowych publikacjach w zupełności wystarczą. Jeśli więc chcesz zacząć przygodę z internetowym dziennikarstwem lub blogowaniem, zajrzyj koniecznie tutaj:Z czasem jednak bez wątpienia uznasz, że możliwości takich platform na dłuższą metę są pod wieloma względami ograniczone. Wtedy warto pomyśleć nad założeniem strony internetowej czy bloga pod własnym adresem internetowym. Jak się do tego zabrać? W opublikowanym przez Interaktywnie.com raporcie "Projektowanie stron WWW" eksperci odpowiadają właśnie na takie pytanie.- Niezłym pomysłem są domeny najwyższego rzędu np. com, biz, net gdyż wyglądają „naturalnie” dla większości użytkowników internetu, a dają w efekcie krótszy adres niż funkcjonalne com.pl czy biz.pl, nie mówiąc o domenach regionalnych, które sprawdzają się tylko w ściśle określonych przypadkach firm lokalnych - mówi portalowi Interaktywnie.com Jakub Cel, Kierownik Usług Komercyjnych w Interia.pl. - Ważniejszym czynnikiem jest tylko sama nazwa czyli kwestia dostępności słów. W przypadku domen międzynarodowych na korzyść naszych przedsiębiorców działa to, że język polski nie jest tak popularnym językiem jak angielski, hiszpański czy niemiecki, więc wciąż można znaleźć naprawdę dobre domeny bez potrzeby odkupywania ich na giełdzie w końcówce .pl.Bardzo ważnym aspektem jest również wybór firmy, w której wybrany adres zarejestrujesz.- Usługa rejestracji domeny nie jest skomplikowana. Szukając oferty, można kierować się przede wszystkim ceną. Tylko nie samej rejestracji, ale przede wszystkim przedłużenia ważności domeny w kolejnych latach - radzi w raporcie Marta Smaga, wiceprezes w Tomasz Bonek Marta Smaga Sp. z o.o. - Niektórzy rejestratorzy oferują adresy z rozszerzeniem .pl za darmo, ale już koszty utrzymania mogą być wyższe niż u konkurencji. Może się okazać, że opłaca się na początku ponieść koszt kilku lub kilkunastu złotych, aby później za odnowienie płacić mniej.- Ważne, by wybrać takie rozwiązanie, które będzie odpowiadało rzeczywistym potrzebom. Jeśli zamierzamy prowadzić blog albo założyć prostą stronę na Wordpressie, to nie ma sensu kupować serwerów dedykowanych albo VPS - radzi Marta Smaga. - Byłoby to po pierwsze drogie, a po drugie trudniejsze w obsłudze. Wystarczy hosting dedykowany o odpowiednich parametrach, takich jak szybkość łącz, miejsce dyskowe lub przestrzeń na pocztę elektroniczną.I w tym wypadku warto zajrzeć w cennik nieco wnikliwiej. Może się okazać, że przedłużenie usługi po roku kosztuje dziesięć razy tyle, ile zapłacisz na początku, albo jeszcze więcej.- Na hostingu oszczędzać należy jednak w granicach rozsądku - przestrzega Marta Smaga w Interaktywnie.com. - Decydując się na najtańsze rozwiązania, oferowane przez mało znanych dostawców, narażamy się na ryzyko niestabilności serwisu internetowego i problemy z jego dostępnością.A kiedy już wszystko będzie gotowe - twórz i publikuj! Pamiętaj tylko, żeby nie popełniać najczęstszych błędów twórców stron internetowych . i stosuj zasady tworzenia treści zgodnie z wymogami SEO i pozycjonowania ***Cały raport "Projektowanie stron WWW" pobrać można bezpłatnie ze strony Interaktywnie.com