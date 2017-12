Sponsoring sportu w Polsce. Kto wydaje najwięcej

11.12.2017 Rynek medialny

Karolina Szaflarska

Według szacunkowych danych, w 2016 roku rynek sponsoringu sportowego w Polsce osiągnął wartość 832 400 000 złotych. Prognozy zakładają, że jego wartość na przestrzeni najbliższych lat będzie systematycznie rosnąć, a w roku 2020 osiągnie on poziom zbliżony do miliarda złotych.

źródło: Havas Media

Raport „Rynek sponsoringu sportowego 2017” wskazuje, że prawie połowa środków inwestowanych przez sponsorów w sport trafia do klubów sportowych. Wśród najbardziej skomercjalizowanych dyscyplin wiodącą pozycję mają: piłka nożna (26,3%) oraz siatkówka (22,1%). Natomiast jako podmioty sponsorujące największy udział w rynku mają branże: energetyczna (19,7%), paliwowa (18,7%) i chemiczna (7,9%).– W raporcie szacujemy wartość tegoż rynku na około 832 miliony złotych. To suma wszystkich kontraktów sponsoringowych zawartych w minionym roku – komentuje Aleksandra Marciniak, dyrektor zarządzająca Havas Sports & Entertainment w Havas Media Group, partnera raportu. – I mimo iż notujemy niemal stały wzrost i nic nie zapowiada zmiany tej tendencji, to ta kwota jednak nie jest duża. Stanowi zaledwie 10% wydatków reklamowych, a dodatkowo firmy, których wydatki reklamowe są największe, nie znajdują się na liście największych sponsorówNa sponsoring sportu zdecydowanie najwięcej wydają spółki z udziałem Skarbu Państwa, w Top 20 sponsorów sportu wzestawieniu aż 11 firm to właśnie takie spółki. Jednocześnie występuje tutaj klasyczny przykład długiego ogona, bo 20 największych sponsorów odpowiada za aż 67,8% wydatków. To pokazuje, że biznes prywatny nie może lub nie chce wziąć na siebie ciężaru finansowania sportu w znacznym stopniu.Raport „Rynek sponsoringu sportowego 2017” powstał dzięki kooperacji firm świadczących usługi dla właścicieli praw sponsoringowych oraz sponsorów, tj. EVolutio, Havas Sports & Entertainment (Havas Media Group), Sponsoring Insight, SportWin.Opracowanie zawiera kluczowe informacje na temat rynku praw sponsoringowych, m.in. jego szacunkową wartość w roku 2016, dystrybucję wolumenu rynku pomiędzy: dyscypliny sportu, kategorie kontrahenta oraz rodzaj zawartych kontraktów sponsoringowych. Autorzy raportu podjęli również próbę oceny perspektyw rozwoju rynku. Istotną część raportu stanowią dane bazujące na deklaracjach uczestników rynku sponsoringu sportu, takie jak np. postrzegana dynamika jego rozwoju, czynniki decydujące o wyborze aktywów sponsoringowych czy też ocena atrakcyjności praw sponsoringowych.Raport miał premierę podczas konferencji „Sponsoring i marketing sportowy", a całość opracowania można pobrać na stronie www.sponsoringinsight.pl