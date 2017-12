Jak zaplanować temat i mierzyć skuteczność publikacji

11.12.2017 Warsztat reportera

Bartłomiej Dwornik

Jak mierzyć efektywność działań marketingowych i public relations? W jaki sposób osiągnąć planowane zasięgi i jakich narzędzi używać do optymalizacji pracy? Odpowiedzi na wszystkie te pytania przynosi raport "Narzędzia niezbędne w marketingu i PR", opublikowany przez portal Interaktywnie.com. Porady i narzędzia przydadzą się również dziennikarzom.

Jednym z kluczowych aspektów pracy w marketingu i PR jest monitoring mediów . Po pierwsze, żeby wiedzieć co w mediach - również tych społecznościowych - mówi się i pisze na temat obsługiwanej marki. Po drugie - żeby określić skuteczność własnych działań PR i dowiedzieć się, które media były zainteresowane wysłanym komunikatem - W ostatnich latach zmieniły się media per se. Nastąpił koniec podziału online i offline. Klasyczne media (prasa, radio, telewizja) mają swoje wersje elektroniczne i prowadzą równocześnie komunikację w mediach społecznościowych , promując szerzej własne treści i otwierając się na dialog z odbiorcami - tłumaczy cytowana przez Interaktywnie.com Magdalena Tokaj z Instytutu Monitorowania Mediów. - Z drugiej strony social media traktowane są jako równoprawne źródło informacji wykorzystywanych następnie na łamach gazet czy w serwisach informacyjnych .Samodzielne śledzenie mediów jest jednak niewykonalne. Dlatego eksperci radzą skorzystać do tego celu z jednego z wielu dostępnych narzędzi i platform:- Monitoring można przede wszystkim wykorzystać do sprawdzania, co mówi się w sieci na temat marki albo firmy. Firmy bardzo często korzystają z możliwości „słuchania sieci” właśnie w tym celu - tłumaczy w raporcie Interaktywnie.cok Mikołaj Winkiel, chief evangelist w Brand24. - Monitoring sprawdza się też w przypadku szukania liderów opinii.Przydatne w pracy marketingowca będą również narzędzia do pozyskiwania danych na temat potencjalnych klientów. Warto wspomnieć tutaj o:- Kampanie online z zakresu lead generation to obecnie te najbardziej pożądane w branży B2B i najbardziej popularne zarazem, ponieważ to one właśnie mają w bezpośredni sposób przełożyć się na sprzedaż produktów lub usług - mówi autorom raportu Krzysztof Pałys, dyrektor handlowy i członek zarządu agencji marketingu internetowego Tomasz Bonek Marta Smaga Sp. z o.o. - Najpopularniejsze w w tym zakresie kampanie z wykorzystaniem Google AdWords,czyli systemu reklamowego Google, ale wszystko zależy od branży i tematyki przekazu.A jak planować publikacje? Tamara Pielas, Content Executive w ContentHouse radzi na łamach raportu Interaktywnie.com, by na początku zadbać o odpowiedni dobór tematów. Pomóc w tym mogą takie narzędzia, jak:- Kolejnym krokiem jest planowanie dystrybucji treści. Nadrzędną zasadą jest regularność - radzi Tamara Pielas. - I choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to proste, to rzeczywistość znacznie odbiega od oczekiwań.***Cały raport "Narzędzia niezbędne w marketingu i PR" pobrać można bezpłatnie ze strony Interaktywnie.com