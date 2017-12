Popkultura w święta. Co oglądamy i czego słuchamy

18.12.2017 Rynek medialny

Cztery miliony Polaków obejrzało w ubiegłoroczne święta Kevina samego w domu. Film "Listy do M.", polska wersja kinowego hitu "To właśnie miłość" popularnością ustępuje w naszym kraju tylko Titanicowi. Jakie pieniądze wchodzą w grę w kwestii świątecznej popkultury? Odpowiedź jest prosta: astronomiczne.

Kevin sam w domu

od premiery w 1990 roku zarobił już ponad 500 milionów dolarów

w wigilijny wieczór 2016 roku film obejrzało ponad 4 miliony Polaków

To właśnie miłość

od premiery w 2003 roku film zarobił ponad 257 milionów dolarów

tytuł doczekał się lokalnych remake-ów w wielu krajach świata. Między innymi w Indiach (Wszystko dla miłości), w Japonii (Wszystko zaczęło się, gdy poznałem ciebie) i w Polsce (Listy do M.)

Listy do M.

od premiery w 2011 roku film obejrzało 2,9 miliona osób

film trafił do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych polskich filmów po 1989 roku

był najchętniej oglądanym filmem w roku 2011

w kinach wyświetlany był przez 130 dni. To po Titanicu drugi wynik w historii

All I Want For Christmas is You - Mariah Carey

318 milionów wyświetleń na YouTube w ciągu 8 lat od opublikowania

347 tysięcy funtów zysku rocznie

przez 20 lat był to najczęściej odtwarzany utwór w centrach handlowych

White Christmas - Bing Cosby

7,2 miliona wyświetleń w YouTube w ciągu 6 lat od opublikowania

100 milionów sprzedanych kopii (łącznie z covereami)

przez 20 lat - od 1942 do 1962 roku - utwór co roku trafiał na listę przebojów magazynu Billboard

Merry Christmas Everybody - Slade

7,5 miliona wyświetleń na YouTube w ciągu 10 lat od opublikowania

piosenkę słyszało 42% populacji świata

Last Christmas - Wham!

277 milionów wyświetleń na YouTube w ciągu 8 lat od opublikowania

301 tysięcy funtów zysku rocznie

Jak wynika z analizy świątecznych przyzwyczajeń w Polsce i świecie, opracowanej przez HRS.com, wartość świątecznej popkultury w mediach da się dość dokładnie policzyć. I są to astronomiczne kwoty. Jeśli chodzi o polski rynek, autorzy badania podzielili się ustaleniami na temat najpopularniejszych filmów i utworów muzycznych.Jeśli chodzi o popularność świątecznych piosenek (nie uwzględniając kolęd) liczby również robią wrażenie.Według badań przeprowadzonych przez CBOS w 2013 roku aż 72 proc. Polaków sprzeciwia się komercjalizacji świąt. Mimo to wielu z nas celebruje je w popkulturowym klimacie - pisał niedawno w komentarzu dr Karol Jachymek, kulturoznawca ze School of Ideas Uniwersytetu SWPS. Ekspert podkreślał jednak, żeby bezkrytycznie takiego podejścia nie potępiać: - Okresy świąteczne zawsze stanowią czas wyjątkowy. Istotnym jest spędzanie go wspólnie z rodziną, przyjaciółmi i najbliższymi znajomymi. Jeśli nowe zwyczaje nam to umożliwiają, to może wcale nie są takie złe?