Dlaczego influencer marketing działa? Raport Newspoint

25.12.2017 Rynek medialny

Już dla ponad 70% odbiorców treści tworzone przez influencerów są pierwszym źródłem informacji o produktach. To najszybciej rosnący sposób pozyskiwania nowych klientów przez firmy. Za trzy lata rynek marketingu influencerów na całym świecie może być warty nawet 10 miliardów dolarów - wynika z raportu "Analityka i monitoring influencerów", opracowanego przez Newspoint.

influcencer dociera do idealnie dopasowanej grupy odbiorców, więc koszt dotarcia do potencjalnych klientów jest niższy,

influcencer jest bardziej autentyczny i bardziej wiarygodny, niż nachalna i inwazyjna reklama,

treści influencera są odporne na działanie programów typu AdBlock,

treści tworzone przez influencera mają szansę na rozprzestrzenianie się metodą kuli śniegowej,

influencer może mieć świeże, nowe spojrzenie na produkt.

Już 4 na 10 ludzi ma konto w mediach społecznościowych. Każdy internauta, prowadzący profil społecznościowy czy bloga, może być dla swoich odbiorców influencerem. Czyli mieć wpływ na to, co jego widownia myśli i co lubi. Ponieważ, jak pokazują cytowane przez Newspoint badania, już dla ponad 70% odbiorców treści tworzone przez influencerów są pierwszym źródłem informacji o produktach, nic dziwnego, że sięgnęła po nich branża reklamowa.Influencer marketing, jak podkreślają autorzy raportu, jest dziś najszybciej rosnącą formą pozyskiwania klientów zostawiając mocno w tyle SEO, mailingi i płatną reklamę.- Obecnie internet to w dużej mierze treści tworzone przez jego użytkowników, bardzo istotne z punktu widzenia marek. 65% internautów uważa opinie innych użytkowników sieci za bardzo ważne i uwzględnia je podczas decyzji zakupowych - komentuje w raporcie, CEO Newspoint. - Te zjawiska zmieniają sposób komunikacji marek z odbiorcami. Użytkownicy są mniej otwarci na informacje uzyskiwane od marek i bardziej skłonni do kierowania się sugestiami osób, którym ufają.Dlaczego influencer marketing działa? Jak wynika z raportu "Analityka i monitoring influencerów", influencerzy tworzą trzy razy więcej angażujących treści, niż osoby nie będące liderami opinii, a każdy ich materiał czterokrotnie bardziej wpływa na decyzje zakupowe ich odbiorców. Korzyści, jakie firmy mogą mieć ze współpracy z liderami opinii to:Oczywiście, współpraca z influencerami nie daje automatycznie gwarancji sukcesu. Również do tego zagadnienia należy podejść z przemyślaną strategią.- Wyboru odpowiednich twórców do kampanii nie ułatwia świadomość, jak często podawane przez nich statystyki są nadmuchane (np. wymianą komentarzy i odwiedzin między sobą, używaniem botów automatycznie polubiających inne profile na Instagramie czy innych „systemach wymiany ruchu”. Pomijam również cały obszar „fake-cewebrytów”, którzy od początku do końca są sztuczni - tłumaczy w raporcie Newspoint, Creative Marketing Consultant 1000ideas, MrSocial.pl. - Dlatego tak ważne jest zweryfikowanie twórców pod kątem ich autentyczności (żadna marka nie chciałaby być kojarzona z oszustami) oraz zasięgu i zaangażowania w grupie celowej (bo nie ukrywajmy – chcielibyśmy docierać do jak największego grona naszych potencjalnych Klientów, a nie przypadkowych osób).Pomimo tych zastrzeżeń i ryzyk, marki coraz chętniej sięgają po influencerów i będzie to trend rosnący błyskawicznie. Analitycy przewidują, że do 2020 roku marketing influencerów będzie wart 10 miliardów dolarów.Cały raport "Analityka i monitoring influencerów" pobrać można na stronie Newspoint.pl