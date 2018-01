Błędy marketingowe w branży beauty. Pięć sposobów na ich uniknięcie

8.01.2018 Rynek medialny

Izabela Józwowicz, Remarkable Ones

źródło: Versum

Działania marketingowe to spore wyzwanie dla osób, które nie kształciły się w tym kierunku. Gromadząc informacje i dane, Versum, polski startup dostarczający oprogramowanie do zarządzania salonami fryzjerskimi i kosmetycznymi, stworzyło listę najczęściej spotykanych błędów marketingowych, jakie popełniają salony.Małe salony (choć i te nie zawsze) z niewielkim gronem stałych klientów, są w stanie z pamięci przywołać historie wizyt czy indywidualne preferencje swoich gości. Ta zasada nie działa jednak w przypadku większych gabinetów lub w odniesieniu do nowych klientów, którzy w salonie pojawili się zaledwie jeden, dwa razy. A przecież to, kim oni są i czego oczekują, stanowi podstawę dobrej obsługi czy planowania działań – i to nie tylko marketingowych.Nieznajomość klientów prowadzi do:W karcie klienta (najlepiej prowadzonej elektronicznie) powinny się znaleźć nie tylko takie informacje, jak wydana kwota, częstotliwość wizyt, rodzaj zabiegów, ale też preferencje czy oczekiwania klienta. W ten sposób w szybkim czasie powstanie wyjątkowo cenna baza danych, dzięki której decyzje biznesowe i akcje marketingowe nie będą strzałem w ciemno.Działania w obszarze marketingu w branży beauty zazwyczaj podejmowane są sporadycznie i bardzo nieregularnie. Najczęściej wtedy, gdy właściciel z przerażeniem obserwuje pojawiające się w kalendarzu pustki. To o wiele za późno, by uzyskać satysfakcjonujące efekty kampanii. Akcje promocyjne trzeba planować i przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem. Plan z kolei powinien być budowany na bazie danych, jakimi dysponuje salon.Zanim zostanie uruchomiona kampania skierowana do nowych klientów, warto sprawdzić, jaki jest wskaźnik powracalności. Zaglądając w raporty finansowe oraz analizując średnią kwotę wydaną przez klienta, można trafniej zaprognozować przyszłe wpływy oraz ocenić, na ile i jakie działania marketingowe będą konieczne. Znając natomiast marżę na poszczególnych usługach i produktach, można stworzyć system rekomendacji, program lojalnościowy albo promocje, które nie będą kosztowne w realizacji.Właściciele małych firm często myślą: „Po co mi strona internetowa, skoro mój biznes działa lokalnie?”. Nic bardziej mylnego. Według badań Izby Gospodarki Elektronicznej (dane za 2015 r.),. Ze strony internetowej korzystają również zadowoleni z usług stali klienci, którzy poszukują nowych zabiegów albo chcą polecić salon znajomemu.Brak strony to niestety nie jedyny problem. Nawet jeżeli serwis już istnieje, to sposób prezentacji treści i funkcjonalność witryny nierzadko pozostawiają wiele do życzenia. Przeglądając strony internetowe salonów, niestety zbyt często można odnieść wrażenie, że wiele firm zapomina o tym, w jakiej branży pracuje, a estetyka i czytelność witryny są dalekie od ideału.Trudno znaleźć dane kontaktowe czy cennik usług. Nie wspominając już o braku funkcji rezerwacji internetowej, którą współcześni konsumenci (a potencjalni klienci salonu) uważają za coś naturalnego i obowiązkowego, a właściciele salonów – za ekskluzywny i futurystyczny dodatek. Strona internetowa musi również dobrze wyglądać w wersji mobilnej o czym zapomina duża część branży.Konkurencyjny rynek wymaga od salonów coraz więcej. Nie wystarczy oferować dobre usługi, trzeba także wiedzieć, jak je zaprezentować i przekonać potencjalnego klienta do zakupu. Nie wystarczy też fachowa obsługa, aby zyskać wiernego klienta. Dzisiejsi konsumenci, świadomi wolności wyboru, chcą, żeby o nich zabiegać, pamiętać o nich, zachęcać do powrotu. Bierne czekanie, aż klient sam postanowi umówić się na kolejną wizytę, nie jest metodą na zyskanie jego sympatii i lojalności. Niestety salony zbyt rzadko korzystają z narzędzi i metod, które umożliwiają systematyczną i efektywną komunikację z klientem na różnych poziomach:Klienci branży hair&beauty, decydując o wyborze salonu, niezwykle często kierują się rekomendacjami znajomych czy ocenami w internecie. Zadziwiające natomiast, jak niewiele salonów aktywnie motywuje swoich klientów do pozostawienia opinii. A to wartościowy i niewykorzystany potencjał.Jest wiele sposobów, by ułatwić to działanie i zachęcić klienta do podzielenia się swoim pozytywnym doświadczeniem:Pozytywne komentarze warto opublikować na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. To przecież najbardziej wiarygodna wizytówka firmy.***Wnioski pochodzą z Versum, oprogramowania SaaS do zarządzania salonami fryzjerskimi, gabinetami kosmetycznymi oraz SPA.