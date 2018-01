Darmowe aplikacje do obróbki zdjęć. TOP3 według HolidayCheck

15.01.2018 Fotografia prasowa

HolidayCheck

Przy pomocy smartfonów można zrobić już naprawdę piękne zdjęcia. Do ich dodatkowej obróbki dostępnych jest wiele darmowych aplikacji. Dzięki nim fotografowanie będzie jeszcze przyjemniejsze, a zdjęcia z wakacji profesjonalne i oryginalne. Oto 3 naszym zdaniem najlepsze.

Snapseed

Snapseed

Prisma

VSCO

Większość nowoczesnych smartfonów ma wbudowane wysokiej jakości aparaty, które dają możliwość robienia zdjęć na bardzo dobrym poziomie. Zdjęcia zrobione takim telefonem często nie potrzebują dodatkowej obróbki. Ale wystarczy skorzystać ze specjalnej aplikacji, aby zwykłe zdjęcia stały się cudownym i oryginalnym wspomnieniem. Eksperci z serwisu ze zdjęciami i opiniami o hotelach HolidayCheck.pl wybrali 3 aplikacje najbardziej godne uwagi.Należąca do Google, darmowa aplikacja Snapseed, dostępna jest zarówno dla użytkowników systemu Android jak i iOS. Program nie ma zintegrowanego aparatu, dlatego najpierw trzeba robić zdjęcie za pomocą aparatu w telefonie, by następnie móc je obrabiać. Użytkownik ma właściwie nieograniczone możliwości edytowania obrazu. Liczne wysokiej jakości filtry oraz efekty, takie jak natężenie, nasycenie czy jasność kolorów, nadają każdej fotografii niepowtarzalny charakter.Aplikacja daje także możliwość standardowego edytowania fotografii. Narzędzia pozwalają korygować między innymi balans bieli, kontrast, winietowanie, ostrość, rozmiar zdjęcia oraz umożliwiają wstawienie na obraz tekstu. Użytkownik może porównać efekt końcowy z pierwotną wersją fotografii. Wszystkie zmiany zapisywane są automatycznie jednak w każdym momencie można cofnąć przeróbki. Gotowe obrazy można zapisać lub eksportować w formie plików JPG.Aplikacja Prisma to jeden z największych hitów wśród aplikacji komórkowych 2016 roku. Dedykowana początkowo użytkownikom systemu iOS, dostępna jest obecnie także na Androida. Program spodobał się wielu odbiorcom. Wszyscy, którzy lubią artystyczne przeróbki, nadające zdjęciom zupełnie nowy wygląd, z pewnością znajdą w aplikacji coś dla siebie. Problemem może okazać się paradoksalnie zbyt duży wybór możliwości przeróbek.Użytkownicy mogą zmienić swoje zdjęcie tak, aby wyglądało jak dzieło jednego ze znanych malarzy. Czy do przekształcenia wakacyjnego selfie lepszy będzie Chagall czy Picasso? Czy może do zdjęcia krajobrazu lepiej wypróbować Van Gogha? Aplikacja nie nakłada wybranego przez użytkownika filtra na zdjęcie, ale produkuje całkiem nowe, zgodnie z wybranym motywem. Wyniki zmian mogą zaskoczyć każdego, a fotografie stać się prawdziwymi dziełami sztuki.Aplikacja VSCO to połączenie pracy aparatu fotograficznego z obróbką zdjęć. Można także logując się, dołączyć do społeczności VSCO, ale nie jest to obowiązkowe. Program może trochę przypominać Instagram, ma jednak wiele jeszcze ciekawszych rozwiązań. Wielu użytkowników Instagrama publikuje swoje zdjęcia już po obróbce w aplikacji VSCO. W podstawowej wersji program jest bezpłatny i dostępny zarówno dla użytkowników systemu Android, jak i iOS. Za dodatkowe filtry trzeba jednak zapłacić. Ceny wahają się od 3 zł za pojedynczy efekt do 20 zł za cały pakiet.Większość z nas lubi się chwalić pięknymi zdjęciami. Wrzucamy je chętnie do sieci – na portale społecznościowe czy serwisy ze zdjęciami i opiniami. Zdjęcia najchętniej robimy na urlopach i wakacjach, kiedy jesteśmy zrelaksowani, opaleni, pięknie wyglądamy i przebywamy w ciekawych miejscach. Warto zatrzymać takie chwile w postaci oryginalnych zdjęć, które możemy sami stworzyć za pomocą bezpłatnych aplikacji.