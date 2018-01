Co to jest marketing szeptany?

22.01.2018 Warsztat reportera

Paweł Grabowski

Każda firma, usługa lub produkt, by osiągnąć sukces na rynku, potrzebuje odpowiedniej reklamy. Jak jednak w naturalny sposób zwrócić uwagę konsumentów? W tym celu stosuje się marketing szeptany, cieszący się od lat coraz większą popularnością. Na czym polega ta forma promocji?

fot. Marketing HQ

Artykuł powstał przy współpracy z Marketing HQ

Marketing szeptany to krótko mówiąc prowadzenie rozmów w taki sposób, by spontanicznie i możliwie najnaturalniej wpleść w nią wątek danej marki czy przedmiotu. Głównym celem jest tu zwrócenie uwagi innych osób na daną rzecz, najlepiej na tyle skutecznie, by zainteresowali się nią i sami kontynuowali dyskusję na jej temat. Ponieważ internet w XXI wieku staje się powoli podstawowym medium, które najszybciej dociera do dużej grupy odbiorców, to przede wszystkim on służy do działań „buzz marketingu”.Jak to wygląda w praktyce? Najprostszym narzędziem są liczne fora dyskusyjne. Wielu internautów udziela się aktywnie w takich miejscach, zazwyczaj w celu zdobycia informacji czy wymiany opinii na dany temat. Osoba, która prowadzi marketing szeptany, zakłada na popularnych forach konta i zaczyna udzielać się w rozmowach z innymi użytkownikami. Jej działania skupiają się wokół prowokowania dyskusji związanych z przedmiotem promocji lub wyrażania pozytywnych opinii na jego temat.Choć brzmi to dość banalnie, to jednak skuteczny marketing szeptany wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Typowe spamowanie linkiem do strony danej firmy może wywołać jedynie niechęć i przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Cała kampania musi być więc prowadzona w taki sposób, by współrozmówcy nie domyślili się, że jest to działanie marketingowe – bardzo istotna jest umiejętność płynnego, lekkiego i nienachalnego wejścia w dyskusję, owocująca pozytywnym odbiorem u potencjalnych konsumentów.Ważne też, by nie pisać w wybranym miejscu tylko i wyłącznie o promowanej marce, bo wzbudza to słuszne podejrzenia. Trzeba także wybierać odpowiednie, adekwatne tematycznie strony. Trudno przecież na forum budowlanym prowadzić marketing szeptany, promujący tusz do rzęs czy najnowszą kolekcję firmy odzieżowej.Oczywiście marketing szeptany nie zamyka się tylko w internecie. Wciąż wielu konsumentów z kręgu potencjalnej grupy docelowej to osoby, które nie są aktywne w sieci. Marketing szeptany można z powodzeniem prowadzić w realnym życiu, rozmawiając bezpośrednio z drugim człowiekiem. Tego typu akcje realizowane są często np. w gabinetach kosmetycznych, salonach fryzjerskich, sklepach czy na spotkaniach towarzyskich. Jednak grupa odbiorców jest tu nieporównanie mniejsza od tej, do której dociera się poprzez fora internetowe.Na koniec warto wspomnieć, że wiele osób ma pewne obiekcje, związane z etyczną stroną tego typu działań. Czy marketing szeptany to oszustwo czy jedynie sprytne, ale zupełnie niewinne działanie promocyjne, które nikomu nie robi żadnej krzywdy? Cóż, każdy powinien odpowiedzieć sobie na to pytanie sam. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że ten sposób promocji jest niezwykle powszechny i korzysta z niego coraz więcej firm.*****