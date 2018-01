Personalizacja w wideomarketingu. Dwa razy więcej zaangażowania

29.01.2018 Warsztat reportera

Anna Kacprzyk, Digital Team Leader w Adexon

Dzieje się tak, ponieważ taki przekaz generuje dwukrotnie więcej zaangażowania i reakcji. Jakie korzyści płyną z tworzenia spersonalizowanego wideo i na jakie trendy warto postawić w 2018 roku?Personalizacja, czyli dostosowywanie się do potrzeb konsumentów, jest coraz ważniejszym czynnikiem podczas tworzenia treści. W nadchodzącym roku szczególnie ważną rolę odegra spersonalizowane wideo, ponieważ ludzie chętniej sięgają po dynamiczny i krótki przekaz w takiej formie . Według Jamesa McQuivey, eksperta od marketingu cyfrowego,Jakie więc korzyści z tego płyną?. Przekłada się to również na lepszą sprzedaż, gdyż ludzie chętniej kupują produkty, które są przedstawione w ciekawy sposób. Wideo marketing buduje także zaufanie między marką a klientem, ponieważ dużo bardziej, niż inne formy przekazu wpływa na emocje i wywołuje zaangażowanie odbiorców. Kolejną korzyścią jest generowanie przez wideo bardzo dobrego wskaźnika ROI.Mimo że tworzenie tego typu treści wciąż jest dość drogą inwestycją, to na pewno się opłaca. Na rynku jest też coraz więcej dostępnych narzędzi, pozwalających tworzyć filmy w lepszej niż dotychczas jakości. Pamiętajmy jednak, że ważniejsza od jakości jest treść , a w szczególności treść spersonalizowana.Ważne jest zatem, aby optymalizować filmy do rozdzielczości urządzeń mobilnych. Pamiętajmy również, by do filmu dołączać napisy, ponieważ nie każdy użytkownik będzie go odtwarzał z dźwiękiem.Portale społecznościowe, wdrażając wiele nowych funkcji, również zachęcają do oglądania treści wideo. Facebook już jakiś czas temu wprowadził livestream oraz wideo 360. Takie rozwiązania to dobry sposób na kontakt z klientem i pokazanie marki z bardziej dostępnej strony. Wideo na żywo jest atrakcyjne nie tylko ze względu na unikalny rodzaj treści. Generuje ono także duże zaangażowanie odbiorców, co przekłada się na zwiększenie konwersji. Przewiduje się, że w nadchodzącym roku trend ten będzie jeszcze chętniej wykorzystywany i bardziej interaktywny.Wideo mailing rozwija się także w dynamicznym tempie. IIBR na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadził badania, z których wnika, żeBiorąc pod uwagę tak duży odsetek osób korzystających z poczty, należy zadbać o to, by treści reklamowe były dla odbiorców interesujące i skierowane do nich personalnie. Stąd rosnąca popularność spersonalizowanego wideo mailingu. Jedna minuta oglądania wideo przekazuje dużo więcej treści niż minuta czytania. Ponadto, człowiek szybciej przypomina sobie wiadomość obejrzaną na filmie, niż przeczytany tekst.Przewiduje się, że. Stanie się więc głównym medium, z którego użytkownicy będą czerpali informacje . W czasach gdy szum informacyjny jest bardzo duży, trzeba tworzyć treści, które zainteresują nawet najbardziej wymagających konsumentów. Takimi konsumentami są chociażby Millenialsi, pokolenie ludzi, którzy chcą przekazu wnoszącego jakąś wartość, skierowanego tylko do nich. Dlatego istotną kwestią stał się marketing spersonalizowany, szczególnie spersonalizowane treści wideo. Dla marketerów najważniejszą kwestią musi być poznanie swoich odbiorców i dopasowywanie contentu do wieku, płci, wykształcenia, dochodów czy miejsca zamieszkania.Spersonalizowane treści wideo budują silną relację z klientem, pozwalają poczuć się odbiorcy wyjątkowo. Każdy chce być postrzegany i traktowani jako jednostki - nie jako kolejna osoba w tłumie. Personalizowane wideo pomaga budować silniejsze, indywidualne relacje z klientami. Pamiętajmy, by przekaz był skrojony na miarę każdego z osobna, dopasowany indywidualnie oraz wpływał na emocje. Wtedy jest on najlepszym bodźcem do decyzji o zakupie naszego produktu.