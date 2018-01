Subskrypcje mediów będą zastępować reklamę. TMT Predictions 2018

29.01.2018 Rynek medialny

BARD

Niektórzy wydawcy już teraz uznają próby generowania przychodów z reklam online za stratę czasu. Autorzy raportu TMT Predictions 2018 z Deloitte przewidują, że do końca 2018 roku połowa dorosłych osób w krajach rozwiniętych będzie posiadać co najmniej dwie subskrypcje mediów w kanałach online.

źródło: Deloitte, TMT Predictions 2018

aż 90 proc. przyznaje się do takiego sposobu oglądania,

a 38 proc. robi to regularnie (dotyczy widzów w USA).

Nadchodzi koniec reklam w mediach? Odważna prognoza

Na 615 milionach urządzeń na świecie zainstalowane jest oprogramowanie do blokowania reklam

Reklamy blokuje 11% użytkowników internetu na świecie

W ciągu roku wykorzystanie adblocków na świecie wzrosło o 30%

Raport TMT Predictions 2018 autorstwa ekspertów Deloitte przewiduje, że do końca 2018 roku połowa dorosłych osób w krajach rozwiniętych będzie posiadać co najmniej dwie subskrypcje mediów w kanałach online, a do końca 2020 roku liczba ta wzrośnie do czterech. Koszt tych subskrypcji, obejmujący głównie telewizję, filmy, muzykę, wiadomości i prasę, w 2018 roku będzie wynosił średnio poniżej 10 dolarów miesięcznie za subskrypcję. W tym roku liczba subskrybentów na świecie wyniesie 350 mln osób , w których posiadaniu będzie 580 mln subskrypcji. Większość z nich będą stanowiły subskrypcje VoD (375 mln).Aż 20 proc. osób dorosłych w krajach rozwiniętych wykupi lub będzie miało dostęp do co najmniej pięciu płatnych subskrypcji mediów online, a do 2020 roku aż dziesięciu.- Model subskrypcji znany jest od dawna w kontekście mediów tradycyjnych. Wystarczy wspomnieć prenumeratę prasy. Obecnie jednak obserwujemy popularyzację subskrypcji również w internecie. Wpływa na to szereg czynników - uważa Jakub Wróbel, Starszy Menedżer w Dziale Konsultingu Deloitte. - Jest to przede wszystkim coraz bardziej atrakcyjna treść, którą możemy odtworzyć na wielu urządzeniach a zainteresowana nią jest rosnąca liczba klientów, gotowych również za nią zapłacić.Trendowi temu sprzyja również rozwój technologii i większa przepustowość połączeń do internetu. W Polsce w ostatnich kilkunastu miesiącach obserwujemy rozwój rynku serwisów wideo, takich jak np. Netflix, Player.pl czy ShowMax, które inwestują również w rodzime produkcje. Obserwujemy także zjawisko „binge-watching”, czyli seryjnego oglądania seriali czy programów telewizyjnych . Niejednokrotnie platformy udostępniają swoim odbiorcom całe sezony swoich produkcji naraz, co sprawia, że widzowie mogą spędzić przed ekranem swoich telewizorów, komputerów lub telefonów nawet kilka godzin bez przerwy.Z badania Deloitte wynika, że zjawisko to dotyczy przede wszystkim przedstawicieli pokolenia milenialsów, wśród których:- Przy dalszej popularyzacji tego trendu, dostawcy treści i reklamodawcy będą się starać go wykorzystać, aby lepiej docierać do klientów. Jednocześnie należy się spodziewać rosnącej podaży treści, które można oglądać seryjnie - komentuje Jakub Wróbel.Zdaniem autorów raportu "TMT Predictions 2018", wraz ze wzrostem zasięgu mediów spada w nich wysokość przychodów przypadających na czytelnika, przeglądarkę, pobraną reklamę czy kliknięcie. Jak podkreślają eksperci Deloitte, w tej sytuacji niektórzy wydawcy. Autorzy raportu spodziewają się więc, że twórcy treści skupią się w tej sytuacji na zwiększaniu przychodów z subskrypcji dostępu do treści i na tworzeniu bardziej różnorodnych i dopasowanych do potrzeb odbiorców. pakietów subskrypcyjnych.Prawdopodobieństwo takiego rozwoju wydarzeń potwierdzają badania dotyczące blokowania reklam. Zdaniem ekspertów Deloitte, w 2018 roku 10% mieszkańców Ameryki Północnej powyżej 18 roku życia będzie uczestniczyć w co najmniej czterech akcjach jednoczesnego blokowania reklam na komputerach i urządzeniach mobilnych, ponieważ cierpią na reklamofobię.Z danych za rok 2017, opublikowanych przez Page Fair wynika, że:W Polsce poziom używania adblocków wśród internautów osiągnął w roku 2017 poziom 33%. To oznacza, że polscy internauci plasują się pod tym względem w ścisłej, światowej czołówce.