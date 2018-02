PublBox. Wszystkie media społecznościowe w jednym miejscu

5.02.2018 Warsztat reportera

Krzysztof Fiedorek

Recenzja serwisu do planowania i publikowania postów na Facebooku, Twitterze, Instagramie, Pintereście, YouTube, LinkedIn i innych. Platforma przyda się wszystkim, prowadzącym działania w wielu social mediach i potrzebującym wsparcia w sprawnym zorganizowaniu pracy.

PublBox reklamuje się jako automatyzowany serwis dla biznesu, blogerów, organizacji pozarządowych i specjalistów od social media. Dostajemy tu możliwość zaplanowania i automatycznego opublikowania postów do ośmiu portali społecznościowych. Obecnie PublBox obsługuje platformy:Tradycyjnie, jak w większości podobnych platform i programów, problematyczne jest planowanie postów na instagramie, ze względu na ograniczone API tego serwisu. W PublBox do obsługi Instagrama potrzebna jest więc również, do której system przekazuje wszystkie dane, o wskazanej porze wysyła przypomnienie i trzeba kilkoma kliknięciami ręcznie opublikować zaplanowany post. Oszczędzamy jednak czas na jego przygotowanie.Konfigurowanie zestawu kont do obsługi jest intuicyjne. Najpierw zakładamy(możemy mieć ich kilka). Po kliknięciu każdej z ikon pojawia się prośba o autoryzowanie aplikacji w serwisie i nadanie jej uprawnień do publikowania w wybranym portalu społecznościowym. Uprawnienia te można oczywiście w każdej chwili usunąć. Do każdego projektu można przypisać po jednym koncie z każdego portalu. To ważne dla osób, które na przykład obsługują kilku klientów albo marek. Dla każdej wystarczy założyć projekt i podpiąć do niego właściwe profile.Kiedy ten krok mamy już za sobą, warto zajrzeć do ciekawego narzędzia, jakim jest kreator. Na podstawie ankiety, dotyczącej:system zaproponuje nam optymalne dni, godziny a nawet wydźwięk publikacji. Jeśli nie mamy już własnej, zbudowanej i określonej strategii, takie narzędzie może okazać się przydatne, a na pewno warte wypróbowania i przetestowania efektów.Jak podkreślają autorzy PublBoksa, algorytm wybiera. Potrafi obliczyć właściwą proporcję typów treści, optymalny czas publikacji, a nawet daje wskazówki do pisania unikalnych postów i przypomina zapominalskim, kiedy przygotować nową publikację. Strategię rozpisać można na kilka dni, lub kilka tygodni.Kolejnym krokiem jest przygotowanie samego posta. Tutaj jedna, ale dość istotna uwaga. System umożliwia nam dwa różne podejścia:Lepszym i bezpieczniejszym podejściem będzie to pierwsze. Głównie dlatego, że każdy z serwisów społecznościowych, którą dobrze uwzględnić. Warto pamiętać o tym, że:Wrzucenie tego samego posta na wszystkie serwisy jest oczywiście możliwe, ale nieco ogranicza możliwości, jeśli ktoś wykorzystuje potencjał każdego portalu w pełnym wymiarze.Ciekawym narzędziem jest wbudowany w PublBox. Pozwala na podstawowe zabiegi edycyjne na przesłanych plikach (jest pod tym względem nieco podobny do Canvy). Oferuje też bazę gotowych grafik, projektów i nakładek. To również oszczędza czas i pozwala przygotować grafikę optymalną dla każdego serwisu, w którym chcemy zamieścić post.Tu kolejna uwaga - planując post z linkiem, z którego automatycznie ma pobrać się grafika Facebooka, warto najpierw. Dla pewności, że portal Marka Zuckerberga grafikę faktycznie zaciągnie. Zdarzają się niestety sytuacje, kiedy FB obrazka z linku nie wczyta. PublBox nie sprawdzi tego za nas i post będzie nagi. A po opublikowaniu zdjęcia dodać już nie można.Kiedy treść jest już przygotowana i sprawdzona, można planować publikację. System PublBox pozwala na wybranie daty i godziny z interwałem pięciominutowym. Podpowiada też - na podstawie własnego algorytmu - najlepszą jego zdaniem porę publikacji dla wprowadzonej treści.Zaplanowane posty widoczne są w zakładce. Do czasu opublikowania z tego poziomu można je jeszcze edytować, poprawiać lub usuwać. Tutaj też można zajrzeć po podpowiedzi i inspiracje, jeśli chodzi o tematy kolejnych publikacji w przyszłości. Można też ustawić przypomnienie o ważnym terminie.Kiedy nadejdzie zaplanowana godzina, zaplanowane posty zostaną opublikowane we wskazanych miejscach, a na aplikację mobilną przyjdzie powiadomienie o konieczności kliknięcia zgody na publikację na Instagramie.dla osób zalogowanych jednocześnie na kilka kont Instagrama na jednym urządzeniu: w chwili nadejścia powiadomienia smartfon powinien być zalogowany na koncie, na którym ma nastąpić publikacja. Autorzy aplikacji pracują jeszcze nad możliwością przelogowywania się z konta na konto bez utraty przesłanych danych.I to już wszystko. Zaplanowanie publikacji zajmuje kilka chwil, a obsługa kilku platform z jednego miejsca, zwłaszcza dla osób obsługujących wiele portali społecznościowych i wiele kont, czas jest w pracy bezcenny.Po zalogowaniu się do PublBox mamy do dyspozycji kilka wideo tutoriali z polskimi napisami, które pomogą postawić pierwsze kroki i opanować obsługę narzędzia. Do dyspozycji jest też. Obsługiwaną przez prawdziwych ludzi, a nie boty. PublBox otrzymujemy bezterminową możliwość obsługi dwóch użytkowników i pięciu stron w podstawowej funkcjonalności. Dwa płatne plany taryfowe przeznaczone są dla osób pracujących z większą liczbą kont i stron oraz wymagających bardziej zaawansowanych rozwiązań planistycznych. Można je wykupić na 1, 3 lub 12 miesięcy. Kosztują od 5,40 do 29 dolarów za miesiąc.