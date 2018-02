Klasyczne media cytowane chętniej niż internet. Ranking IMM za 2017

12.02.2018 Rynek medialny

Dziennik Rzeczpospolita, Radio Zet oraz RMF FM otwierają zestawienie najczęściej cytowanych mediów w 2017 roku. W pierwszej dziesiątce znalazł się tylko jeden portal internetowy, Onet.pl. Ranking najbardziej opiniotwórczych mediów Instytutu Monitorowania Mediów zdominowały media klasyczne.

Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce 2017 według kategorii

To trend, który utrzymuje się już od kilku lat i potwierdza, że w erze fake newsów wiarygodne treści dziennikarskie zyskują na znaczeniu. Jak pokazuje najnowsza edycja badania „Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce”, najczęściej cytowanym medium w Polsce w ubiegłym roku była Rzeczpospolita. Inne media powoływały się na informacje opublikowane pierwotnie w tym dzienniku ponad 6,5 tys. razy.- Co jest istotne, wśród dziesięciu najczęściej cytowanych mediów znalazł się tylko jeden portal internetowy – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Magdalena Tokaj, kierownik ds. rozwoju badań w Instytucie Monitorowania Mediów. - Ranking może potwierdzać tezę, że mimo stygmatyzacji mediów klasycznych, twierdzenie, że odchodzą one do lamusa i nie nadążają za technologicznymi zmianami, jest przesadzone.Ten trend, jak wynika z danych monitoringu mediów , utrzymuje się już od wielu lat, mimo zmian technologicznych, które silnie wpływają na branżę medialną. Wysoka liczba cytowań to jeden z elementów, które mają wpływ na wiarygodność i opiniotwórczość danego medium . W erze fake newsów wiarygodne treści dziennikarskie zyskują na znaczeniu. Walka z niesprawdzonymi lub nierzetelnymi informacjami stała się obecnie problemem zarówno dla wydawców, jak i dla odbiorców mediów.- W dalszym ciągu tych rzetelnych informacji i sprawdzonego dziennikarstwa poszukujemy głównie w mediach klasycznych, którymi są prasa, radio i telewizja. Dowodzi tego nasz ranking. Teza mówiąca, że media klasyczne znikają, jest jeszcze nie do końca prawdziwa, to proroctwo sprzed kilku lat na razie się nie sprawdza – ocenia Magdalena Tokaj. - W 2017 roku słownik Collinsa uznał termin „fake news” za słowo roku. Faktycznie, wydawcy mają problem z klasyfikowaniem rzetelności informacji. Sami czytelnicy pewnie też czują się zaniepokojeni tym, że nie potrafią odsiać istotnych informacji od tych nieprawdziwych. Rzeczpospolita , jako zwycięzca całego rankingu, jest też najlepsza w kategorii cytowanych tytułów prasowych. Jak podkreślają autorzy rankingu, Rzeczpospolita swoją pozycję zawdzięcza informacjom na temat reformy sądownictwa w Polsce oraz dotarciu do szczegółów nowych przepisów dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Przewaga nad kolejnymi w zestawieniu Gazetą Wyborczą oraz Dziennikiem Gazetą Prawną jest bardzo wyraźna.Ranking stacji telewizyjnych w 2017 roku zdominował TVN24, wyprzedzając TVPinfo oraz TV Trwam. TVN24 zawdzięcza pierwszą pozycję materiałom na temat poparcia partii politycznych, informacjom oraz komentarzom na temat projektów ustaw prezydenckich.Radio Zet w kategorii najczęściej cytowanych rozgłośni radiowych wyprzedziło RMF FM oraz PR1, głównie za sprawą informacji o poprawkach PiS-u do projektu ustaw sądowniczych oraz publikacjom w sprawie ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej.Na tytuł najbardziej opiniotwórczego portalu w 2017 roku Onet.pl zapracował głównie za sprawą publikacji na temat fałszowania dokumentów finansowych w KOD oraz informacjom na temat sondażu poparcia partii politycznych przeprowadzonego przez IBRiS. Kolejne pozycje zajmują Wirtualna Polska oraz wPolityce.pl.Raport IMM za 2017 rok został przygotowany na podstawie blisko 76 tys. przekazów medialnych (artykułów prasowych, programów radiowych i telewizyjnych) opublikowanych między 1 stycznia a 31 grudnia 2017 roku. Wynika z niego, że media najczęściej cytowały informacje dotyczące tematów politycznych: reformy sądownictwa, ustawy reprywatyzacyjnej, sondaży poparcia dla partii politycznych, projektów ustaw prezydenckich oraz rekonstrukcji rządu.