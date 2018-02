Prowadzenie bloga firmowego dla wsparcia SEO i nie tylko - 8 korzyści

26.02.2018 Warsztat reportera

KK, eactive.pl

1. Zwiększanie ruchu na stronie

Wzrost ruchu na stronie dzięki dobrze przygotowanej publikacji na bloga firmowego może wynieść nawet ponad 400% .

. Umieszczone w tekście frazy zwiększają jego widoczność w wyszukiwarce i generują wejścia na stronę firmy. Należy pamiętać, że umieszczane w tekście frazy powinny być związane z branżą firmy.

2. Pozyskiwanie nowych klientów

pozycjonowanie strony,

reklamy Google AdWords,

social media,

czy działania marketingowe.

3. Prestiż firmy a prowadzenie bloga firmowego

Udzielając porad branżowych, które nawet wykraczają poza zakres usług twojej firmy sprawisz, że czytelnicy będą postrzegać Cię jako eksperta.

Wraz z tym będzie rosnąć prestiż twojej firmy. Klienci będą mogli dowiedzieć się od Ciebie wartościowych informacji, których nie dostarczy im nikt inny.

4. Budowanie zaufania i wiarygodności

Informowanie o bieżących osiągnięciach firmy,

prezentowanie case studies,

a także publikowanie wpisów z życia socjalnego firm

5. Dialog z użytkownikami

odpowiadać na komentarze czytelników,

pisać o tym, co ich interesuje,

a także dzielić się swoimi pomysłami.

6. Różnorodność treści na blogu firmowym

7. Bezpłatny marketing

8. Bycie na czasie

Archaiczność i niepodążanie za nowymi rozwiązaniami technologicznymi sprawia, że firma przegrywa z konkurencją.

Dbanie o jakość treści na blogu, ich optymalizację przyczyni się do poprawy wyniku w rankingu Google, co może przełożyć się również na zdobycie przewagi nad konkurencją.

Jeżeli zależy Ci na poprawie wizerunku firmy, nawiązaniu kontaktów z klientami i partnerami biznesowymi, ale również zyskania narzędzia do wsparcia pozycjonowania strony, to blog powinien stać się twoim priorytetem. Oto 8 korzyści, jakie wynikają z prowadzenia bloga firmowego.Na pozycjonowanie strony internetowej ma wpływ wiele czynników, ale podstawowym z nich jest treść. Wyszukiwarka Google jest wyszukiwarką tekstową, zatem im więcej wartościowej treści znajdzie się na twoim serwisie, tym lepiej wpłynie to na jej widoczność. Google nagradza wyższą pozycją strony, które są regularnie aktualizowane i bogate w oryginalny content.Prowadzenie bloga zwiększa również szansę na wejścia organiczne, pod warunkiem, że tworzysz treść, na którą jest zapotrzebowanie.Dobrze jest również monitorować publikowane treści – sprawdzić frazy, ich występowanie w nagłówkach, treści oraz wszystkie elementy umieszczone we wpisie. Po jakimś czasie warto dokonać aktualizacji treści, żeby polepszyć widoczność tekstu w Google.Zyskać nowych klientów można na różne sposoby, np. przez:Prowadzenie bloga bardzo dobrze wspiera owe działania marketingowe, ponieważ daje materiał, który można promować w internecie. Jeżeli przykładowy wpis blogowy będzie interesujący, to jest szansa, że inne osoby zaczną go udostępniać, co pozwoli na dotarcie do nowych odbiorców, czyli nowych potencjalnych klientów.Jak pokazują badania przeprowadzone przez HubSpot ponad połowa badanych szuka interesujących ich treści w Google, a. Warto zatem zadbać o to, by tworzone przez nas treści można było znaleźć. Pomocne w tym zakresie będzie dostosowanie się do sposobu wyszukiwania użytkowników, którzy chcąc dotrzeć do interesujących ich treści wpisują rozbudowane frazy w wyszukiwarkę. Dlatego blogi często, a poszczególne wpisy mają charakter pytań i odpowiedzi, np. “Jak wybrać sofę do salonu”, jeżeli prowadzisz sklep meblowy, lub “Co można zabrać na pokład samolotu” etc. Stosowanieułatwi trafienie do grupy docelowej naszej firmy.Na blogu firmowym specjaliści pracujący w twojej firmie będą mogli się wykazać.Da Ci to bezapelacyjną przewagę nad konkurencją. Wraz z publikacją wartościowych treści warto poświęcić czas na strategie link buildingu. Po pierwsze:. Takie działanie pozwoli zatrzymać Ci klienta na stronie, poprzez wskazywania treści uzupełniających jego wiedzę. Dodatkowo wewnętrzne linki są jednym z czynników wpływających na pozycjonowanie stron. Po drugie, wzrost prestiżu pozwoli również na. Pracując nad jakością własnej strony łatwiej będzie uzyskać linki od stron mających silną pozycję w wyszukiwarce.Firma, która dzieli się swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami nabiera cech “ludzkich”. Potencjalni klienci mogą poznać charakter twoich pracowników i poczuć się tak, jakby byli częścią twojego świata.sprawią, że twoja firma stanie się bardziej wiarygodna. W dzisiejszych czasach istnieje tyle wirtualnych firm i sklepów internetowych, że potencjalnego klienta trzeba przekonać do tego, że twoja firma nie jest fikcyjna, a usługi są naprawdę skuteczne. Blog firmowy pozwala na prowadzenie dialogu z użytkownikami, którymi są potencjalni klienci, obecni klienci, a także inni specjaliści. Budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z nimi to podstawa sukcesu sprzedaży i rozwoju firmy. Na blogu możesz:Dbanie o relacje może wspomóc sprzedaż firmy. Jednak żeby dialog był skuteczny nie należy zapominać o użyteczności strony. Przejrzysty wygląd, architektura informacji, funkcjonalność i nawigacja to podstawy. Blog firmowy staje się wizytówką twojej firmy, dzięki której zyskujesz nie tylko klientów, ale także przyszłych pracowników. Kreując pozytywny wizerunek i dzieląc się na blogu newsami z życia firmy sprawisz, że więcej osób chętnie podejmie z Tobą współpracę.Blog firmowy jest platformą na której możesz umieszczać bardziej rozbudowane treści. Nie ma ograniczenia znaków, a wpisy można wzbogacać o filmy, infografiki czy zdjęcia. Im bardziej atrakcyjna treść tym więcej przyciągnie użytkowników, ale nie tylko. Roboty Google doceniają wzbogacenie treści na stronie, dzięki czemu poprawia się widoczność w wyszukiwarce. Należy jednak pamiętać, że takie treści są inaczej postrzegane przez ludzi, inaczej przez algorytmy. Przy optymalizacji elementów graficznych znaczenie mają takie elementy jak tytuł, alt i nazwa pliku.Biorąc pod uwagę to, że blog prowadzony jest przez twoich pracowników, to nie będzie generować dodatkowych kosztów. Platforma bloga może być wspólnym “dzieckiem” całej firmy, a każdy pracownik będzie mógł dorzucić do niego coś od siebie. Sprawi to, że twój blog firmowy będzie bardziej autentyczny. Wszystko, co rozpoczyna się od pasji, ma większą szansę na sukces. Dzięki temu promowanie firmy przez aktywność na blogu jest łatwe, proste i przyjemne.Prowadząc biznes w internecie, należy po prostu być na czasie.Blog to również forma podążania za trendami. Jeżeli twoja konkurencja prowadzi bloga firmowego, to bezsprzecznie i ty musisz go założyć. Powyżej wymienione korzyści powinny już dawno Cię do tego przekonać!