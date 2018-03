Ile zarabiają freelancerzy w Polsce. Wyniki badania Useme.eu

5.03.2018 Rynek medialny

Marek Jaworowski

W Polsce liczba freelancerów, którzy utrzymują się tylko i wyłącznie z bycia wolnym strzelcem to około 100 tysięcy. Najlepsi, działający w ramach elektronicznych usług dla biznesu, zarabiają zdecydowanie ponad 10 tysięcy netto miesięcznie. Niezależność, autonomia i wolność to główne argumenty, które ich przekonują.

źródło: Useme.eu

Zapracowani jak freelancerzy

Tylko osoby pracujące dorywczo (40,7%) pracują do 4h dziennie.

Znaczna większość badanych (59,3%) poświęca pracy od 4 do 10 i więcej godzin w ciągu dnia.

Tym niemniej, dla zdecydowanej większości (94,9%) godziny pracy są elastyczne.

Tylko 5,1% ankietowanych odpowiedziało, że pracuje zawsze w określonych godzinach.

Zarobki polskich freelancerów, świadczących elektroniczne usługi dla biznesu - wykonujących prace związane przede wszystkim z tworzeniem contentu , programowaniem i grafiką - zależą od kilku czynników , takich jak branża, referencje, doświadczenie czy ilość czasu poświęconego na wykonywaną pracę.- Inną kwotę zarobi dorywczo grafik, a inną pełnoetatowy wolny strzelec programista. W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w 2016 roku, w bieżącym roku wyraźnie poprawiła się sytuacja osób zarabiających miesięcznie w przedziale 3-5 tys. zł netto. Dwa lata temu taki dochód deklarowało 9,5% respondentów, w tym roku już 13,1% – mówi Przemysław Głośny, prezes platformy Useme.eu.Aktualnie najwięcej osób, bo blisko 2/3 badanych zarabia do 2 tys. zł miesięcznie netto, a 14,5 proc. freelancerów pomiędzy 2 a 3 tys. zł. Co piąty respondent otrzymuje na rękę ponad 3 tys. zł miesięcznie, w tym blisko co dziesiąty (8,1 proc.) zarabia ponad 5 tys. zł miesięcznie netto. Wśród nich jest coraz więcej osób, których zarobki przekraczają ponad 10 tys. zł w ciągu miesiąca.Myli się ten, który uważa, że praca jako freelancer jest lekka, łatwa, przyjemna i nieabsorbująca.Aż 42% badanych wolnych strzelców zadeklarowało, że są w stanie wyjechać na dwutygodniowy urlop. 23,7% jednak przyznaje, że udaje im się zorganizować co najwyżej weekendowe wypady lub nigdzie nie wyjeżdżają. Pozostali respondenci zadeklarowali, że wyjeżdżają na tydzień lub krócej.***Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2018 roku metodą CAWI i wzięło w nim udział 1002 freelancerów. Najliczniejszą grupę respondentów stanowią osoby między 25 a 34 rokiem życia, pochodzące z dużych miast (40,4%). W grupie badanych nieznacznie przeważają mężczyźni (56,7%).