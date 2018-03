Kto dzwonił? Sprawdź!

7.03.2018 Marketing i PR

Telefon komórkowy bardzo ułatwia dzisiaj życie. Nie oznacza to jednak, że jego posiadanie ma wyłącznie dobre strony, choć na pewno jest ich o wiele więcej, niż tych złych. Do tych ostatnich należą rozmowy z nieznanych numerów, jeśli mają one charakter nękający.

Wszechobecne reklamy

Kiedyś reklamy zalegały - w wersji papierowej - w naszych skrzynkach pocztowych. Teraz przychodzą albo w formie SPAMu, uzgodnionych newsletterów na e-mail, ale część firm decyduje się na przedstawianie swojej oferty przez telefon.



Skąd biorą numery telefonów? Opcji jest kilka, jednak zawsze na pytanie: "a skąd macie państwo mój numer", odpowiedź najpewniej zabrzmi: "system go wylosował". A jak numer znalazł się w systemie? Najczęściej polityka firmy, z której dzwoni konsultant, zabrania o tym mówić.



A sprawa jest prostsza, niż wiele osób myśli. Firmy często zatrudniają pracowników posiadających już swoją bazę numerów kontaktowych; w innym przypadku to często operator udostępnia numery swoich abonentów firmom zewnętrznym. Za zgodę na udostępnienie swojego numeru, abonent najczęściej dostaje od operatora jakiś bonus, np. obniżenie kwoty abonamentu.



Niektórzy zbierają tez numery dostępne w sieci - np. na portalach ogłoszeniowych, gdzie ogłoszeniodawcy sami zostawiają do siebie taki kontakt. Czy jest to zgodne z prawem? Cóż, pewnie często nie, ale jednak się zdarza.



Nagabywani przez nieznane numery

Niektórzy abonenci odbierają tak wiele rozmów z nieznanych numerów, które są ofertami lub wręcz próbami oszustwa, że w końcu postanawiają nie odbierać takich rozmów. Jeśli jednak oczekują czasem połączeń od osób, którym dopiero co same swój numer podały, musza wiedzieć, którą rozmowę mogą odebrać, a którą niekoniecznie.



I tu z pomocą przychodzi np. strona



Odbierać? Oddzwaniać?

Po zasięgnięciu wiedzy w Internecie, abonent może zdecydować, czy w przyszłości odbierać rozmowy z konkretnych numerów albo czy można na nie oddzwonić. Przy tej drugiej opcji trzeba jednak bardzo uważać. Często w nocy zdarzają się bowiem połączenia zza granicy - zaspany abonent odbiera je lub rano oddzwania, bo numer wygląda z pozoru na komórkowy (choć jest dłuższy, na co niektórzy nie zwracają uwagi). A później okazuje się, że kilka sekund połączenia kosztuje go kilkaset lub więcej złotych. Warto na takie numery uważać i nie oddzwaniać bezmyślnie na każdy nieznany numer. Kiedyś reklamy zalegały - w wersji papierowej - w naszych skrzynkach pocztowych. Teraz przychodzą albo w formie SPAMu, uzgodnionych newsletterów na e-mail, ale część firm decyduje się na przedstawianie swojej oferty przez telefon.Skąd biorą numery telefonów? Opcji jest kilka, jednak zawsze na pytanie: "a skąd macie państwo mój numer", odpowiedź najpewniej zabrzmi: "system go wylosował". A jak numer znalazł się w systemie? Najczęściej polityka firmy, z której dzwoni konsultant, zabrania o tym mówić.A sprawa jest prostsza, niż wiele osób myśli. Firmy często zatrudniają pracowników posiadających już swoją bazę numerów kontaktowych; w innym przypadku to często operator udostępnia numery swoich abonentów firmom zewnętrznym. Za zgodę na udostępnienie swojego numeru, abonent najczęściej dostaje od operatora jakiś bonus, np. obniżenie kwoty abonamentu.Niektórzy zbierają tez numery dostępne w sieci - np. na portalach ogłoszeniowych, gdzie ogłoszeniodawcy sami zostawiają do siebie taki kontakt. Czy jest to zgodne z prawem? Cóż, pewnie często nie, ale jednak się zdarza.Niektórzy abonenci odbierają tak wiele rozmów z nieznanych numerów, które są ofertami lub wręcz próbami oszustwa, że w końcu postanawiają nie odbierać takich rozmów. Jeśli jednak oczekują czasem połączeń od osób, którym dopiero co same swój numer podały, musza wiedzieć, którą rozmowę mogą odebrać, a którą niekoniecznie.I tu z pomocą przychodzi np. strona https://infonumer.pl na której można sprawdzić, do kogo może należeć konkretny numer telefonu. Tutaj użytkownicy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z odbieraniem rozmów z nieznanych numerów. Najczęściej okazuje się, że chodzi o przedstawianie oferty różnych firm, głupie żarty osób, które dzwonią, a później się nie odzywają lub próby oszustwa.Po zasięgnięciu wiedzy w Internecie, abonent może zdecydować, czy w przyszłości odbierać rozmowy z konkretnych numerów albo czy można na nie oddzwonić. Przy tej drugiej opcji trzeba jednak bardzo uważać. Często w nocy zdarzają się bowiem połączenia zza granicy - zaspany abonent odbiera je lub rano oddzwania, bo numer wygląda z pozoru na komórkowy (choć jest dłuższy, na co niektórzy nie zwracają uwagi). A później okazuje się, że kilka sekund połączenia kosztuje go kilkaset lub więcej złotych. Warto na takie numery uważać i nie oddzwaniać bezmyślnie na każdy nieznany numer.

