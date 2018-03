Koha Ditore. Historia dziennika, który wywalczył niepodległe Kosowo

12.03.2018 Historia mediów

Małgorzata Dwornik

Największy dziennik Kosowa uchodzi za gazetę niezależną i przodującą w dziedzinie dziennikarstwa śledczego. Jego dziennikarze nie boją się ujawniać korupcji, łapówkarstwa i sprawy przemytu. Regularnie odbierają pogróżki, a niektóre wdrażane bywają nawet w czyn. Redakcja jest jednak do nich przyzwyczajona. W krótkiej, 20-letniej historii zdarzało jej się już pracować na wygnaniu, stawiać czoła oskarżeniom o "pro-serbski wampiryzm" i dementować konszachty z mafiozami. Ale 17 lutego 2008 roku to właśnie dziennik Koha Ditore pierwszy napisał o ogłoszeniu przez Kosowo niepodległości.

Nagłówek pierwszej strony Koha Ditore z dnia 10 kwietnia 2010 roku [fot. Koha Ditore/FairUse/Wikipedia

pisarz Eqrem Basha

filozof, krytyk sztuki Shkelzen Maliqi

Agron Bajram ,

, Baton Haxhiu

czy Dukagjin Gorani.

Prisztina potrzebuje gazety. I ponosi konsekwencje

Dziennikarski exodus. Wydania z wygnania

Rzetelni Mafiozi i pro-serbskie wampiry z nagrodami za odwagę

Koha Ditore na pierwszym stopniu podium

Dziś Koha Ditore to

37 osobowa redakcja

48 stron

nakład 10 665 egzemplarzy

format - Berliner

język albański

strona internetowa www.koha.net

konto na Twitterze

konto na Facebooku

konto na Youtubie

konto na LinkedIn

dostępna na telefonach

należy do Koha Group

dziennik KOHA Ditore ,

stację telewizyjną KohaVision ,

kanał informacyjny ARTA ,

portal KOHA.net ,

KOHA Print

wydawnictwo Botimet KOHA

Kalendarium Koha Ditore

1994-1996 - wychodzi tygodnik Koha Ditore

1997, 31 marca - pierwsze wydanie gazety Koha Ditore

1999, 23 marca - edycja artykułu Batona Haxhiu “Nato, Just Do It", który był przyczynkiem do zniszczenia redakcji przez Serbów

1999, kwiecień-październik - gazeta drukowana jest w Macedonii

2003 - powstaje strona internetowa www.koha.net

2003 - zarząd dziennika przejmuje Flaki Surroi

2004, wrzesień - Argono Bajrami zostaje redaktorem naczelnym

2007, 31 marca- na 10. urodziny darmowa edycja

2012 - konflikt z ambasadorem USA Christopherem Dell

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/obituary-baton-haxhiu-1084368.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Koha_Ditore

www.koha.net

https://www.goodreads.com/author/show/4643673.Veton_Surroi

https://www.nato.int/docu/conf/2003/031016_bxl/cv-surroi.htm

http://english.traduki.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=855:surroi-flaka&catid=56:s&Itemid=133

http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/2454119

http://www.respublica.al/arkiv-lajme/koha-ditore-mbush-15-vje%C3%A7-dhe-%C3%ABsht%C3%AB-m%C3%AB-e-mo%C3%A7mja-nd%C3%ABr-gazetat-shqiptare

https://pl.scribd.com/document/29383082/Koha-Digest-145-1997

http://niemanreports.org/articles/does-journalism-matter/

Rok 1997, Kosowo. Czasy trudne, niestabilne. Rozpadła się Jugosławia. Serbowie rozwiązali parlament kosowski. Wprowadzili zakaz nauczania w języku albańskim a samych Albańczyków zwalniają z pracy. Armia Wyzwolenia Kosowa prowadzi partyzantkę na terenie całego kraju. Nie ma państwowego radia ani telewizji. Pole do popisu mają prywatni nadawcy . Zaczyna nadawać stacja, którą oskarżono o sprzyjanie separatystom i antyserbskość. W 1998 roku została zamknięta.W tym samym czasie drukowany jest tygodnik o tym samym tytule:. Jego pomysłodawcą jest, dziennikarz i publicysta a potem polityk. Jego ojciec jako jeden z nielicznych Albańczyków, reprezentował byłą Jugosławię za granicami kraju. Był ambasadorem w Hiszpanii i w kilku krajach Ameryki Łacińskiej, przez co syn kształcił się w krajach hiszpańskojęzycznych (między innymi w Meksyku). Surroi w latach dziewięćdziesiątych brał czynny udział w życiu Prisztiny i całego kraju. Jako dziennikarz zdawał sobie sprawę, jaką siłą są media i co mogą zdziałać.Przez dwa lata, od 1994 roku co tydzień, donosi o tym co dzieje się w kraju ale też i wiadomości ze świata miały swoją kolumnę. Współpracowali z tygodnikiem:a trzon redakcji stanowili dziennikarze tacy jak:Brak telewizji i radia bardzo ciążył, a wiadomości co tydzień to trochę za mało. Sprawy w kraju zaczęły mocno komplikować się. Napływ uchodźców prześladowanych w Chorwacji, coraz częstsze odkrywanie masowych grobów, wzmożenie ataków na albańskich Kosowian. Świat musiał o tym się dowiedzieć z pierwszej ręki. Zapada decyzja o przekwalifikowaniu tygodnika w dziennik.Co prawda od 1991 roku działa poruszający sprawy Kosowa dziennik, którego dziennikarze co chwilę popadali w konflikt z obowiązującym prawem. Niszczono im redakcje, podpalano mieszkania, aresztowano co rusz. Choć o zasięgu krajowym, gazeta wychodziła w Lezhy, w północno-zachodniej Albanii. Prisztina potrzebowała swojego tytułu.31 marca 1997 roku pojawia się w sprzedaży pierwszy numer gazety Koha Ditore. Redaktorem naczelnym jest Veton Surroi a Dukagjin Gorani i Baton Haxhiu odpowiadają za dział wiadomości. Sprawami bieżącymi zajmował się teża z terenu informacje przesyłała. Gazeta i jej dziennikarze nie kryli swoich politycznych skłonności. Otwarcie wypowiadali się przeciwko rządom Serbów, za co niejednokrotnie ponosili konsekwencje. 2 marca 1998 rokui Veton Surroi zostali dotkliwie pobici, tylko dlatego, że bronili uchodźców.W 1999 roku, 23 marca na pierwszej stronie ukazał się artykuł Batona Haxhiu, zatytułowany “NATO, Just Do It". Wykorzystując slogan firmy Nike, nawiązał autor do zapowiadanych nalotów NATO. Za artykuł z jednej, oficjalnej strony, na mocy prawa, nałożono na gazetę i redaktora karę pieniężną a z drugiej strony spalono biuro redakcji, zabito strażnika i prawnika firmy. Haxhiu zdążył uciec i skryć się w piwnicy. Tam przesiedział tydzień, żywiąc się jabłkami i wodą. W wiadomościach telewizji CNN podało wiadomość o jego śmierci.Kiedy 2 kwietnia wydostał się z piwnicy i w grupie uchodźców opuścił zagrożoną dzielnicę, przekazał wiadomość,że żyje. Cztery dni później, dzięki albańskiemu politykowi Arbenowi Xhaferii, znalazł się w Macedonii, w Tetova.Wielu ówczesnych dziennikarzy wydostaje się w tym czasie z Kosowa. Naloty NATO spowodowały agresję Serbów. Do Koha Ditore pałali szczególną nienawiścią . Niszczyli wszystko co spotkali na drodze a miało powiązanie z gazetą. Drukarnię w stolicy zrównali z ziemią a w biurach redakcji w terenie były posterunki policji.Koha Ditore nie zamilkła. 26 kwietnia 1999 roku ukazał się pierwszy numer “na wygnaniu”. Przez trzy wojenne miesiące gazetę drukowano w Macedonii i Albanii. Był to projekt humanitarny, finansowany przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 10 000 darmowych egzemplarzy dostarczano do obozów dla uchodźców.W październiku, gdy tylko nadarzyła się okazja do powrotu, do kraju, załoga Koha Ditore wróciła do pracy, do Prisztiny.wspomina tamte dni tak:"Musieliśmy zacząć od nawet poniżej zera…. Nie mieliśmy nic... po prostu nic... nawet budżetu, aby zacząć kupować rzeczy…”Dzięki pomocy z Zachodu, gazeta szybko staje na nogi. Biura zaczynają funkcjonować jak przed wojną. Działają telefony, komputery a nawet internet. Są jednak przerwy w dostawie prądu, co utrudnia pracę. Zdarzają się dni,że energia jest tylko dwie godziny dziennie, a drukować trzeba i agencje zagraniczne czekają. Zapada decyzja o kupieniu generatora.Na prowincji sprawy miały się znacznie gorzej. Tam wszystkiego brakowało. Dziennikarze mieli kłopoty z dostarczeniem informacji na czas., był korespondentem w miejscowości Mališevo, około 60 kilometrów od stolicy. Wspomina te chwile:"Na początku starałem się przesłać moje historie, przekazując pisemną kopię dystrybutorowi gazety. Ale historia docierała do redaktorów dzień później ... i to nie znaczy, że wszystko, co wysłałem, trafi do rąk redaktora. Więc, wsiadam do autobusu do Prisztiny i sam wiozę moją historię. Nie jest daleko, ale ponieważ drogi były bardzo zniszczone, dotarcie do Prisztiny zajmowało trochę czasu ale wiadomości i tak docierały na czas."Nie wszystkim podobał się powrót dziennikarzy do swoich zadań. Przywódca Armii Wyzwolenia Kosowa, Haszim Thaçi, oskarżył Batona Haxhiu i Vetona Surroi o sympatyzowanie ze Slobodanem Miloševićem, nazywając ich “pro-serbskimi wampirami” i mafiozami. Mimo gróźb, obydwaj dziennikarze nadal publikowali i drukowali gazetę. W tym samym roku, 1999, Haxhiu otrzymał nagrodę, którą przyznaje się dziennikarzom wykazującym odwagę w obronie wolności prasy, pomimo napotykanych ataków, gróźb lub więzienia.Wieloletnia dziennikarka gazety Garentina Kraja wspomina:"Wiele się zmieniło. Sposób, w jaki pracujemy, sposób, w jaki czujemy się w naszej pracy, sposób, w jaki inni czują się w stosunku do naszej pracy.W czasie wojny praca w gazecie i relacjonowanie wojny była jedyną rzeczą, która wydawała się mieć jakiekolwiek znaczenie. Informowaliśmy o tym, co się dzieje, a te raporty zmieniły się, jak sądzę. W końcu uważam, że doniesienia dziennikarzy o zbrodniach pomogły przekonać społeczność międzynarodową do interweniowania w tym konflikcie...Wtedy uwierzyliśmy w to, co zrobiliśmy i myśleliśmy, że możemy wiele zrobić..”Koha Ditore, dzięki swoim dziennikarzom umacniała pozycję nie tylko na krajowym rynku ale i w świecie. Była uznawana za rzetelne źródło informacji. Dziennikarze pisali o poczynaniach wojsk ONZ, o wyborach do Zgromadzenia Narodowego Kosowa w październiku 2001 i prezydenckich w marcu 2002 roku, w których wybrany został Ibrahim Rugova.W 2003 roku Veton Surroi oddaje stery gazety w ręce swojej siostrya sam postanawia zająć się polityką. Zakłada partię ORA (po albańsku godzina). W tym samym roku powstaje strona internetowa gazety, dzięki której wiadomości docierają do większej liczby odbiorców, nie tylko w Kosowie. Powstaje jednocześnie strona angielskojęzyczna,, która redagowali Dukagjin Gorani i Baton Haxhiu.Flaki Surroi nie miała nic wspólnego z dziennikarstwem. Podobnie jak brat swoją edukację zaczęła w Meksyku a w Prisztinie skończyła prawo. Współpracowała z kilkoma międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i prowadziła fundację. Znała się na zarządzaniu. Sprawy redakcji gazety oddała we wrześniu 2004 roku, który został redaktorem naczelnym. Zmiana wydawcy nie wpłynęła na pracę dziennika. W 2006 roku sondaże wykazały, że była to najbardziej poczytna gazeta w Kosowie i wyprzedzała o 13% kolejną w rankingu. W sobotę, 31 marca 2007 roku uroczyście obchodzono 10. urodziny gazety. Tego dnia dziennik był bezpłatny, gdy na co dzień kosztuje 50 eurocentów.Koha Ditore uchodzi za gazetę niezależną i przodującą w dziedzinie dziennikarstwa śledczego. Jej dziennikarze nie boją się ujawniać korupcji, łapówkarstwa i sprawy przemytu. Nieraz grożono im śmiercią ale i to nie wpływa na ich pracę. Przez to ,że jej poprzedni właściciel zajął się polityką, gazeta narażona jest na ataki i pomówienia o kumoterstwo. Tak było w 2012 roku, kiedy to ambasador USA oskarżył dziennik o naruszenie jego prywatności poprzez drukowanie zdjęć i sms-ów z głosowania i naciski poprzez osobę Vetona Surroi (chodziło o wybory prezydenckie). Koha Ditore broniło się, że ambasador chciał je cenzurować i ograniczyć wolność słowa.Pod zarządem Flaki Surroi gazeta nie straciła nic ze swojej świetności. Można powiedzieć,że nadal się rozwija i działa prężnie. Do jej czołówki dziennikarskiej wciąż należy Argon Bajrami. Często gości tu polityki sam Veton Surroi. Do młodszego grona dziennikarzy należączy, który prowadzi w TV program. Piszą o polityce, dniu codziennym i historii. Ale gazeta to też sport i kultura, moda i gotowanie. Obowiązkowo musi być relacja pogodowa i horoskop a dla zmotoryzowanych ciekawostki z tej dziedziny.Koha Group to największa kosowska firma medialna zarządzana przez Flaki Surroi. Należą do niej:Wszystkie instytucje współpracują ze sobą. Dziennikarze piszą do gazety, przygotowują i prowadzą programy telewizyjne a także strony internetowe. Książki tłumaczone i drukowane w Botimet omawiane są szeroko na łamach wszystkich mediów w specjalnych kolumnach i programach.Minęło 20 lat od narodzin Koha Ditore. Kilku jej twórców jest dziś u sterów kraju, inni dowodzą swoimi firmami a jeszcze inni są wierni gazecie. Rodzi się nowe pokolenie dziennikarzy w wolnym Kosowie. 17 lutego 2008 roku ogłoszono niepodległość kraju a dziennik Koha Ditore pierwszy o tym pisał. I choć nie wszystkie kraje świata uznały nowe państwo to ono istnieje i ma swoje media.***