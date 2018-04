Jak określić grupę docelową

9.04.2018 Warsztat reportera

Krzysztof Kłosiński, Conture

Właściwe określenie tego, kto jest naszym odbiorcą jest kluczowe, aby komunikat był skuteczny. Nie możemy pozwolić na to, aby osoba czytająca nasz tekst, czuła pewien dyskomfort i nie do końca rozumiała język, którym się posługujemy. Oto, krótki poradnik, który pokaże, w jaki sposób można określić grupę docelową.

Jeszcze przed przystąpieniem do tworzenia przekazu, powinniśmy zastanowić się jaka jest nasza grupa docelowa. Zaczniemy od stworzenia persony.Persona to szczegółowa charakterystyka naszego idealnego odbiorcy. To opis typowego przedstawiciela naszej grupy docelowej, który pozwala określić jego priorytety i potrzeby, a także sposób, w jaki się z nim komunikować. Aby stworzyć personę, należy odpowiedzieć na kilkanaście pytań:Dobrze skonstruowana persona, to szczegółowy opis człowieka, który warto potraktować jako charakterystykę dobrego przyjaciela. Nasza persona nie może mieć przed nami żadnych tajemnic i powinna być nam znana na wskroś. Warto pamiętać, że takich person można stworzyć kilka - każda będąca przedstawicielem innej grupy docelowej.Wiadomym jest, że nasze komunikaty nie będą zawsze idealnie dopasowane tylko do jednej grupy ludzi, dlatego możemy spróbować połączyć kilka różnych person w jedną większą całość i według tego tworzyć przekaz.Na podstawie stworzonych przez nas person, jesteśmy w stanie określić najważniejsze grupy docelowe, do których będziemy kierować nasze komunikaty. Warto również skorzystać ze statystyk demograficznych i odpowiednio dopasować kanały dystrybucji treści - inne osoby znajdziemy na Snapchacie, a inne na Facebooku. Ponadto młodsze osoby będą zwolennikami treści wideo, w przeciwieństwie do starszych, którzy raczej skupią się na tekście pisanym. Źródłem tego typu danych są różnorodne narzędzia, takie jak:Możemy spróbować doprecyzować naszą grupę docelową samemu, przeprowadzając różnego rodzaju eksperymenty. Przykładowo można stworzyć dwa różne posty na Facebooku, pisane odmiennym stylem i zwyczajnie sprawdzić w statystykach, a także bazując na komentarzach, który z nich przyjął się lepiej. Tym samym z biegiem czasu będziemy coraz lepiej poznawać naszych odbiorców, a nasze treści będą trafiać w czuły punkt.