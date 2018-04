9.04.2018

Ile razy czytelnik sięga po czasopismo. Badanie PBC

BARD

Czytelnicy powracają średnio 1,9 raza do jednego wydania dziennika oraz 2,6 raza do jednego wydania magazynu. Polskie Badania Czytelnictwa opublikowały wyniki badania tak zwanej liczby powrotów do wydań prasy drukowanej. Autorzy sprawdzili też, jaka jest średnia liczba kontaktów z prasową reklamą.

źródło: Polskie Badania Czytelnictwa



Czytelnicy prasy codziennej po jedno wydanie dziennika sięgają statystycznie 1,9 raza. Jak wynika z badania, które przeprowadziła dla Polskich Badań Czytelnictwa firma Ariadna, czytelnicy stosują najczęściej jeden z dwóch modeli zachowań:



rano, w pracy przeglądają zawartość pisma i czytają wieczorem,

czytają wydanie jednego dnia i kończą następnego.

W przypadku magazynów liczba powrotów jest wyraźnie wyższa i wynosi 2,6 raza. Wynika to - jak zauważają autorzy badania - z dłuższego czasu życia tych tytułów. Podkreślają też, że w zależności od tematyki, liczba powrotów potrafi się diametralnie różnić. Najlepszym wynikiem pochwalić się mogą pod tym względem magazyny specjalistyczne o tematyce:



dom i wnętrza,

komputery,

pisma hobbystyczne męskie i kobiece,

tv guide,

dla rodziców.

Statystyczny czytelnik czyta za każdym powrotem do lektury średnio 58% wydania dziennika i 65% wydania magazynu.





Analiza objęła też badanie liczby kontaktów z reklamą, jakie mają czytelnicy prasy w Polsce. Zarówno w przypadku dzienników i magazynów przeanalizowane zostały kontakty dla osób regularnie czytających dany tytuł (tak zwani wielowydaniowcy), jak i osób trzymających go po raz pierwszy (jednowydaniowcy). Wyniki prezentują się następująco:



Średnia liczba potencjalnych kontaktów z reklamą przy jednej emisji w prasie:



1,1 - dzienniki (jednowydaniowcy)

1,3 - dzienniki (wielowydanowcy)

1,5 - magazyny (jednowydaniowcy)

2,1 - magazyny (wielowydaniowcy)

Więcej na temat badania przeczytać można

Czytelnicy prasy codziennej po jedno wydanie dziennika sięgają. Jak wynika z badania, które przeprowadziła dla Polskich Badań Czytelnictwa firma Ariadna, czytelnicy stosują najczęściej jeden z dwóch modeli zachowań:W przypadku magazynów liczba powrotów jest wyraźnie wyższa i. Wynika to - jak zauważają autorzy badania - z dłuższego czasu życia tych tytułów. Podkreślają też, że w zależności od tematyki, liczba powrotów potrafi się diametralnie różnić. Najlepszym wynikiem pochwalić się mogą pod tym względem magazyny specjalistyczne o tematyce:Statystyczny czytelnik czyta za każdym powrotem do lektury średnio 58% wydania dziennika i 65% wydania magazynu.Analiza objęła też badanie liczby kontaktów z reklamą, jakie mają czytelnicy prasy w Polsce. Zarówno w przypadku dzienników i magazynów przeanalizowane zostały kontakty dla osób regularnie czytających dany tytuł (tak zwani wielowydaniowcy), jak i osób trzymających go po raz pierwszy (jednowydaniowcy). Wyniki prezentują się następująco:Więcej na temat badania przeczytać można na stronie Polskich Badań Czytelnictwa

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:





Reporterzy.info

Tygodnik Reporterzy.info oferuje możliwość zamieszczania reklam banerowych, artykułów sponsorowanych, natywnych oraz content marketingowych. Szczegóły oferty, wymagań merytorycznych i technicznych oraz modele współpracy prezentujemy w dziale REKLAMA.

więcej w dziale: