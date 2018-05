Jak skutecznie przeprowadzić kampanię mobilną

30.04.2018

Aneta Świderska, Mobile Rockets

Według raportu Digital in 2017: Global Overview, 46% populacji na świecie łączy się z Internetem za pomocą smartfonów. W Polsce aż 74% mieszkańców korzysta z Internetu mobilnego. Takie statystyki są dowodem na to, że mobile ma ogromny potencjał marketingowy.

Opracuj strategię działania

Wyszukiwarka (Google AdWords) – należy precyzyjnie określić grupę odbiorców i treść przekazu reklamowego. Istotnie jest, że kampanię AdWords można emitować nie tylko w wyszukiwarkach, ale także w sieci reklamowej, czyli w innych serwisach i aplikacjach.

– należy precyzyjnie określić grupę odbiorców i treść przekazu reklamowego. Istotnie jest, że kampanię AdWords można emitować nie tylko w wyszukiwarkach, ale także w sieci reklamowej, czyli w innych serwisach i aplikacjach. Display – dzięki niej zwiększy się ruch na stronie (RWD), wzrośnie świadomość i wizerunek marki. Gdy reklama jest kierowana na tablety, należy wiedzieć, że najlepiej sprawdzą się tam większe formaty (billboard, skycraper), z kolei dla smartfonów optymalne są formaty typu: baner, slider, rectangle. Najbardziej angażującą odbiorcę formą reklamy są interaktywne kreacje rich media, które generują znacznie większą konwersję niż klasyczne formaty.

Social media - na FB, Instagramie czy innych serwisach społecznościowych ludzie próbują walczyć z nudą. To znakomite miejsce do komunikacji lifestylowej, budowania wizerunku marki ale także sprzedaży.

Wideo & GIF

Nie bądź nudny!

Geotrapping & mikro-momenty

CERCO

content, czyli wartościowa informacja zamiast naiwnej perswazji,

entertainment, czyli treści rozrywkowe, nacechowane emocjonalnie, gaming,

relevance (odpowiedniość), czyli algorytm dopasowujący treści do zainteresowań i potrzeb,

connectivity, czyli łączenie ludzi za pomocą marek; duże znaczenie w tej kategorii będzie mieć social listening oraz boty, które ułatwią komunikację z konsumentami,

, czyli łączenie ludzi za pomocą marek; duże znaczenie w tej kategorii będzie mieć social listening oraz boty, które ułatwią komunikację z konsumentami, open-sourcing, czyli korzystanie z twórczości i rekomendacji innych osób, przyjaciół, znajomych.

Jak zatem zaplanować skuteczną kampanię mobilną, która zapisze się w pamięci i sercach odbiorców?70% wyników wyszukiwania na urządzeniach mobilnych przekłada się na konkretną akcję już w ciągu godziny po wyszukiwaniu, dlatego warto wykorzystać tę zależność. Przed zaplanowaniem jakiegokolwiek działania reklamowego należy ustalić cel i określić jego efekt. Czy będzie to zakup online, czy może sprowadzenie klienta do sklepu stacjonarnego? Wizyta na stronie, pozostawienie leadu, rozmowa z konsultantem czy pobranie aplikacji?Użytkownicy korzystają z mobilnego internetu głównie w przeglądarkach (szukają news’ów, produktów i usług, potrzebnych w danej chwili informacji), a także w aplikacjach mobilnych. Możliwości reklamowe są niemałe:Wideo nosi miano najbardziej efektywnego rodzaju contentu w marketingu. Cechuje je wysoki wynik ROI. Konsumenci znacznie chętniej sięgają po wideo, szukając informacji o produkcie, niż po formy tekstowe, dlatego film reklamowy jest integralną częścią kampanii mobilnej. Najlepiej jeśli będzie trwał nie dłużej niż 15 sekund. Z racji tego, że wideo na urządzeniach mobilnych odtwarzane jest często w miejscach publicznych, z wyciszonym dźwiękiem, materiał powinien być wzbogacony w napisy. Aktualnym trendem jest „live streaming”, gdzie zgodnie z ideą „human to human” pokazana jest ludzka strona marki.Alternatywą dla wideo może okazać się GIF, który przeżywa aktualnie renesans w social mediach. Waży mniej niż wideo, działa płynnie i trwa krócej, czyli jest idealnym przekazem dla użytkowników młodego pokolenia.Nie należy kierować wielokrotnie identycznej reklamy do tego samego odbiorcy, ponieważ może go to tylko zirytować, a w dodatku wygenerować koszt za coś, co nie przyniesie zamierzonego efektu. Rozwiązaniem jest tworzenie wielu kampanii i kreacji reklamowych do osób w określonym wieku, płci, lokalizacji, zawodzie i zainteresowaniach. Istotna jest personalizacja przekazu. Jeżeli ofertą są kursy marketingowe, to inaczej będą komunikowane dyrektorom marketingu, inaczej specjalistom ds. marketingu, a jeszcze inaczej social media menedżerom, ponieważ każda z tych grup ma inne cele i potrzeby. Ważna jest nie tylko różnorodność kreacji, ale i odmienne warianty landing page’y.Eksperci twierdzą, że nawet kolor przycisku czy rozmieszczenie formularza do zbierania danych na stronie determinuje poziom konwersji. Należy również pamiętać, że działając w sferze mobile, komunikacja będzie się głównie opierać na generacji Z. To grupa dla której najważniejszy jest trend, moda i interakcje, a najszybciej można zyskać ich uwagę stosując dynamiczne obrazy. Warto eksperymentować i testować różne formaty, kreacje czy treści. Dzięki temu można dotrzeć do osób, które faktycznie kupują i cenią dany produkt czy usługę.Technologia, która pozwoli zwiększyć skuteczność dotarcia do grupy docelowej to geotrapping, czyli zbieranie bazy użytkowników docelowych w określonym miejscu i czasie, przy użyciu GPS. Ważne jest, aby odpowiadać na pytania i potrzeby użytkowników „tu i teraz”. Za każdym razem, kiedy klient lub potencjalny klient sięga po smartfona i zaczyna poszukiwać informacji, marka powinna być w gotowości i towarzyszyć mu w drodze do celu. Tym są właśnie mikro-momenty. Nie liczy się tylko odpowiedź na pytanie, ale prowadzenie i pomoc - najlepiej w jak najciekawszej formie, która z całą pewnością przełoży się na długofalową relację.Skuteczna kampania mobilna to ta, która wspomaga, a nie nachalnie sprzedaje. Ciekawą metodę prezentuje Tadeusz Żórawski (ekspert w dziedzinie marketingu, planowania mediów i analiz zachowania konsumentów w obliczu nowych technologii), który nazywa ją w skrócie CERCO:Wydaje się, że wspomniana jako ostatnia, metoda CERCO jest właściwą odpowiedzią na pytanie, jak stworzyć skuteczną kampanię mobilną. Najlepiej sprawdzi się przyjęcie roli przewodnika, doradcy, czy kumpla i rezygnacja z bycia sprzedawcą. Użytkowników drażni, gdy ktoś próbuje im coś sprzedać, za to uwielbiają kupować. Odpowiednio obraną drogą jest zainteresowanie, inspiracja oraz zabawianie odbiorcy. Pomimo tego, że nasz świat podlega nieustannej automatyzacji, nadal kupuje człowiek. I o tym należy zawsze pamiętać.