Stacje telewizyjne i radiowe w oczach Polaków. Badanie CBOS

Najlepiej ocenianą przez widzów stacją telewizyjną jest Polsat - wynika z badania CBOS, którego wyniki publikuje portal dziennik.pl. Najmniej pozytywnych odczuć budzi wśród telewidzów nadawca publiczny. Autorzy badania wzięli pod lupę trzech największych nadawców w Polsce, uzyskując następujące wyniki:Autorzy badania o poprosili o podobną odpowiedź, jeśli chodzi o ogólnopolskich nadawców radiowych. Warto odnotować, że w odniesieniu do radia ankietowanym znacznie trudniej było o jednoznaczną ocenę. Zarówno ocen pozytywnych, jak i negatywnych było znacznie mniej, niż w przypadku nadawców telewizyjnych.CBOS przeprowadził badanie metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo CAPI w dniach 5-12 kwietnia 2018 roku na próbie 1140 osób.Polacy w większości ufają informacjom przekazywanym przez media - wynika z kolei z badania zaufania do mediów , przeprowadzonego przez firmę Danae na zlecenie Press Club Polska, AXA i Provident. - Najbardziej wiarygodne są te informacje, dotyczące tematyki społecznej. Najmniej takie, które poruszają kwestie polityczne.Przedstawienie kontekstu problemu, neutralny język czy nawet popularność źródła informacji, jak wynika z badania opublikowanego przez Press Club Polska, mają znaczenie drugorzędne. Na wiarygodność informacji w mediach najbardziej wpływają natomiast:Blisko 80 procent Polaków deklaruje, że weryfikuje informacje na tematy polityczne, najczęściej sprawdzając, co mówią na ten temat inne media, wyszukiwarka internetowa czy internauci za pośrednictwem social mediów. Informacje ekonomiczne oraz społeczne cieszą się co prawda większym zaufaniem, ale mimo to ponad 60 procent respondentów nie ufa w pełni relacjom pozyskanym tylko z jednego źródła.