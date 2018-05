14.05.2018 Marketing i PR

Jak wygenerować ruch na stronie internetowej

Krzysztof Kłosiński, Conture

Wysoki ruch w naszej witrynie to podstawa jej sprawnego funkcjonowania. Sprawia on, że potencjalni klienci mają możliwość zapoznania się z naszą ofertą. Ponadto jest on jednym z głównych elementów, które wyszukiwarka Google bierze pod uwagę w trakcie ustalania pozycji naszej strony w wynikach wyszukiwania.

fot. Mediamodifier/CC0/Pixabay.com



Media społecznościowe

Jednym z kanałów, który pomoże w generowaniu ruchu są media społecznościowe. Jeżeli stworzymy profil marki i zadbamy o regularną publikację treści, będziemy w stanie stworzyć całkiem sporą społeczność. Jak zebranych fanów przekierować na naszą stronę? Najlepszym sposobem jest linkowanie treści pojawiającej się na witrynie.





Tym samym każdy, kto będzie miał ochotę się z nią zapoznać, odwiedzi naszą stronę. Ponadto marki, które są właścicielami sklepów internetowych, wykorzystują social media do informowania o specjalnych promocjach, przeznaczonych tylko dla obserwatorów ich profilu. W ten sposób, chcąc skorzystać z rabatów, przeniosą się oni na naszą witrynę i wygenerują ruch.



Blog firmowy

To kolejny ważny element naszej układanki, który może pomóc w zwiększeniu ruchu na naszej stronie. Jeśli wypełnimy naszego bloga ciekawymi i wartościowymi tekstami, możemy być pewni, że przyciągną one wielu odbiorców. Osoby, które już trafią do naszych tekstów, będzie można zachęcić do pozostania na stronie i skierować je np. do sklepu internetowego lub newslettera. Jeśli chcemy, żeby blog był odpowiednio widoczny w sieci, musimy zadbać o kwestię jego pozycjonowania. Podejmując właściwe działania SEO i wykorzystując odpowiednie słowa kluczowe, sprawimy, że nasze teksty pojawią się wysoko w wynikach wyszukiwania. Pamiętajmy, aby frazy, które wybierzemy, realnie odpowiadały na potrzeby i problemy użytkowników.



Linkowanie

Warto zadbać o wartościowe linki kierujące do naszego serwisu. W tym celu możemy współpracować z serwisami czy blogami powiązanymi tematycznie z naszą witryną. W ten sposób wygenerujemy spory ruch, jednocześnie pozytywnie wpływając na pozycjonowanie. Pamiętajmy, że istotna jest siła serwisu, z którego linkujemy: jego wysoka pozycja zdecydowanie przełoży się na jakość linkowania, dlatego unikajmy niepotrzebnego spamu linkami.



Optymalizacja SEO i wysoka jakość contentu

Wspominaliśmy o optymalizacji SEO pod kątem bloga firmowego. Warto jednak zająć się tym w obrębie całego serwisu. Pamiętajmy o podstawowych zasadach, które wpływają na wysoką pozycję w wyszukiwarce: odpowiednie słowa kluczowe, wykorzystywanie nagłówków H1, H2, H3 czy używanie atrybutów alt. Nie zapominajmy o skłonności Google do promowania treści wysokiej jakości. Czas zapomnieć o tekstach-zapychaczach i postawić na wartościowy content: artykuły, infografiki, filmy czy podcasty z pewnością przysłużą się pozycjonowaniu i jednocześnie zaciekawią odbiorców. Pamiętajmy o SEO nawet w takich miejscach jak sklep internetowy: skuteczny opis produktu poza pozytywnym wpływem na klienta, poprawi nasze wyniki w wyszukiwarce, a tym samym przyczyni się do zwiększonego ruchu.



Płatne rozwiązania

Na sam koniec warto wspomnieć o rozwiązaniach płatnych. Narzędzia takie jak Google Adwords, Facebook Ads, a także wykupienie linków czy artykułów sponsorowanych na innych witrynach, mogą przynieść znaczny zastrzyk dodatkowego ruchu. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zrezygnować z wcześniejszych działań. Są one podstawą, która może zostać ewentualnie usprawniona za pomocą wykupienia reklamy. Nie zapominajmy o tym, gdyż w przeciwnym wypadku pozyskamy co najwyżej pusty ruch, który momentalnie odbije się od naszej strony i nie przyniesie nam żadnych korzyści.

Amelia Kurp

Reklamodawcy w Europie Środkowo-Wschodniej emitują w internecie ogromne ilości treści promocyjnych. Komu wyświetlają się reklamy online i kto w nie klika? Jakie wnioski może i powinna wyciągnąć z tej wiedzy cała branża reklamowa? Odpowiedzi dostarcza raport gemiusAdMonitor.

Szymon Frączek

Publikacja sponsorowanych wpisów, otrzymywanie darmowych produktów, dostęp do zamkniętych wydarzeń - to tylko kilka korzyści bycia influencerem. Coraz więcej influencerów decyduje się nawet porzucić pracę i rozwijać markę osobistą, ale jak to zrobić?

Katarzyna Sadło

Kluczem do sukcesu na rynku wideo jest storytelling, bo tylko 5 proc. widzów pamięta statystyki, za to aż 65 proc. historię. Co zrobić, by zainteresować widzów w czasach, kiedy co sekundę powstaje 211 milionów filmów? Odpowiedzi szukali uczestnicy festiwalu komunikacji interaktywnej Filmteractive.

Redcart.pl

Pisaniem opinii (pozytywnych, negatywnych i neutralnych) zajmują się ludzie, którzy mieli do czynienia z ofertą danego sklepu internetowego, a przynajmniej tak powinno być, gdyż można spotkać się również z opiniami wynikającym ze złośliwości konkurencji. Jak odróżniać wartościowe komentarze od tych mniej przydatnych lub mylących?

Bartłomiej Dwornik

Reklamy podnoszą atrakcyjność programów telewizyjnych - wynika z badań Harvard Business Review Polska. Widzowie są skłonni więcej zapłacić za te audycje, które widzieli z przerwami reklamowymi.

Paweł Treściński

W 2017 marketingowcy na całym świecie przeznaczyli na reklamę wideo ponad 9 miliardów dolarów. To o 2 miliardy więcej niż w roku poprzednim i ponad 4 miliardy więcej niż w 2015. Aż 45% z wydatków, jak wynika z badania IAB, to usługi wykupione w modelu programmatic.

PMR Research

Niemal połowa osób oglądających telewizję spotkała się z oznaczeniem „audycja zawierała lokowanie produktu”, ale tylko jedna trzecia z nich deklaruje, że wie co to oznacza.

