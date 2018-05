Poprawa widoczności reklam display. Meetrics Benchmark Report

14.05.2018 Marketing i PR

Tomasz Piątkowski, Country Manager Poland w Meetrics

Średni wskaźnik viewability w pierwszym kwartale 2018 wyniósł w Polsce 52 proc. Średnia dla wszystkich badanych rynków w Europie była sporo wyższa od wyniku polskiego, bo aż 62 proc. Średni czas kontaktu z reklamą display w Polsce utrzymał się na niemal niezmienionym poziomie: 20,6 sekundy.

źródło: Meetrics Viewability Benchmark Report 2018Q1

wskaźnik widoczności reklam displayowych zyskał w Polsce 2 punkty procentowe i wyniósł 52 procent (wobec 50 proc. kwartał wcześniej),

średni czas kontaktu z reklamą display utrzymał się na niemal niezmienionym poziomie: 20,6 sekundy w I kwartale 2018 wobec 20,7 sekundy w IV kwartale 2017

viewability reklam wideo na polskim rynku w I kwartale 2018 r. wyniosło 49 proc. (spadek o 7 punktów),

średni czas kontaktu z reklamą wideo wyniósł 14,9 sek. (spadek o 2,9 sekundy).

Reklama mobilna rzutuje na wyniki

Mniejszy rozmiar ekranu i konieczność przewijania strony zwiększa prawdopodobieństwo, że reklamy zostaną “przegapione”.

Gorsze parametry internetu mobilnego mogą też powodować opóźnienia ładowania reklam.

Istnieje również stary problem z reklamami display przygotowanymi z myślą o desktopach, a wyświetlanymi na urządzeniach mobilnych, które często nie są poprawnie formatowane.

Polska reklama display w ogonie Europy

Halfpage (65 proc. i 37 sek.)

(65 proc. i 37 sek.) Skyscraper (63 proc. i 36,1 sek.)

(63 proc. i 36,1 sek.) Billboard (51 proc. i 15,2 sek.)

(51 proc. i 15,2 sek.) Medium rectangle (47 proc i 16,4 sek.)

w Niemczech ten wskaźnik wyniósł 64 proc.,

we Francji 60 proc.,

w Wielkiej Brytanii 59 proc.,

we Włoszech 64 proc.,

w Austrii 71 proc.,

w Szwecji 65 proc.

Najnowsze dane Meetrics, zamieszczone w kwartalnym raporcie “Viewability Benchmark Report”, wskazują, że w I kwartale 2018 roku wskaźniki widoczności reklam display nieznacznie się poprawiły w porównaniu do IV kwartału 2017 Trudno uznać obecny poziom Viewability w Polsce za zadowalający, szczególnie że jednocześnie z delikatnym wzrostem Viewability reklam display, zmalało Viewability reklam wideo:Jednym z czynników hamujących wzrost Viewability może być dynamiczny wzrost udziału mobile’u jeśli chodzi o konsumpcję internetu Reklama mobile to w Polsce już co najmniej 30 procent całego tortu e-reklamowego, a reklamy mobile mają przeważnie niższe wskaźniki widoczności niż normalne reklamy “desktopowe":Zjawisko to może być również potęgowane przez fakt, iż coraz większa część kontentu mobilnego jest konsumowana przez aplikacje, w których reklamy częściej znajdują się na dole strony, więc nie zawsze są wystarczająco zauważalne. Jest to obecnie problem nie tylko w Polsce, jako że podobne zjawiska można zaobserwować na wszystkich rynkach w Europie.Wskaźniki dla poszczególnych formatów reklamowych, jeśli chodzi o średnią widoczność osiągnęły na polskim rynku w I kwartale 2018 roku to:Ogólnie Polska, z wynikiem 52 proc., znalazła się ponownie na końcu europejskiej stawki jeśli chodzi o wskaźnik Viewability dla reklam display. Przykładowo:Gorszy wynik od Polski reklama display zanotowała tylko w Szwajcarii (50 proc.). Średnia europejska wyniosła w I kwartale 62 proc. (Viewability) i 21,1 sekund (czas kontaktu z reklamą).Nie pierwszy już raz podkreślę rzecz dość oczywistą, ale wartą by o niej pamiętać. Otóż Viewability na poziomie ok. 50 proc. oznacza, że niemal połowa budżetów digital jest w Polsce wydawana nieefektywnie. Tak więc potrzebny jest wspólny wysiłek wszystkich zainteresowanych stron, by podnosić Viewability, a co za tym idzie ROI jeśli chodzi o kampanie internetowe.Meetrics w swoich badaniach opiera się na definicji Viewability rekomendowanej przez IAB i Media Rating Council. Reklama jest uważana za widoczną jeśli co najmniej 50 proc. jej powierzchni jest widoczna na ekranie przez co najmniej sekundę (dla reklam wideo – przez co najmniej 2 sekundy).Pełny raport za I kwartał 2018: https://goo.gl/f5zLvF