15.05.2018 Marketing i PR

Jak wyróżnić się na targach branżowych?

inventini.com

W Polsce co roku odbywa się około 200 takich imprez i zawsze przyciągają one tłumy wystawców. Konkurencja jest spora, co więc zrobić, żeby zwrócić na siebie uwagę i zatrzymać przy swoim stoisku odwiedzających? [artykuł sponsorowany]

artykuł sponsorowany



fot. inventini.com



Targi branżowe to dla wielu przedsiębiorców jeden z najlepszych sposobów na pozyskanie nowych klientów i zwiększenie rozpoznawalności swojej marki.



Targi branżowe – dla kogo?

Targi branżowe to świetna okazja do pokazania się zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców. Choć oczywiście pojawiają się na nich również przedstawiciele dużych, dobrze znanych firm, z którymi te mniejsze muszą konkurować. Jednak nie zniechęca to małych wystawców - w targach uczestniczą nawet osoby prowadzące jednoosobową działalność. Każdy widzi w takich imprezach szansę na zaprezentowanie swoich usług szerokiemu gronu potencjalnych klientów – i ma słuszność.

Dowiedz się więcej na:



Jak trafić na targi?

Informacji o targach powinniśmy szukać przede wszystkim w Internecie, gdzie znajdziesz również informację na temat kosztów wynajęcia stoiska, jego ubezpieczenia, ochrony itd. Przed zapisaniem się na targi, należy upewnić się, że masz na to wystarczający budżet.



Stoisko

Stoisko to prawdopodobnie jeden z najważniejszych elementów Twojej obecności na targach. To ono w największej mierze decyduje o tym, czy odwiedzający zainteresują się Twoją marką. Aby tak się stało, warto sumiennie zająć się jego przygotowaniem. Przede wszystkim powinno się ono wyróżniać na tle innych stoisk. Może intrygować odwiedzających swoim rozmiarem, kształtem czy żywymi kolorami. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie w tym celu namiotów reklamowych z nadrukiem, na których możesz umieścić logo firmy lub chwytliwe hasło reklamowe. Imponujące rozmiary oraz żywe kolory takiego namiotu sprawią, że Twoje stoisko z całą pewnością nie pozostanie niezauważone.



Pracownicy

Warto również zadbać o to, aby na targach reprezentował Cię doświadczony i profesjonalny personel. Kompetentni pracownicy najlepiej przekażą wiedzę na temat firmy zainteresowanym odwiedzającym. Długoletni staż w danej firmie wpływa również na doskonałą znajomość strategii marketingowej, co pozwoli uniknąć wszelakich wpadek.



Materiały promocyjne

Oprócz reklamy w postaci Twojego stoiska oraz uśmiechniętych pracowników, powinieneś zainwestować także w tradycyjne środki promocji, takie jak broszury czy ulotki. Ulotki to sprawdzony i cieszący się sporą popularnością sposób reklamy, którego nie może zabraknąć na targach. Warto zadbać również o różnorakie gadżety promocyjne, które odwiedzający zabiorą ze sobą do domu. Kubki, smycze, kalendarze pendrive’y – to wszystko zwiększy rozpoznawalność Twojej marki. Targi branżowe to dla wielu przedsiębiorców jeden z najlepszych sposobów na pozyskanie nowych klientów i zwiększenie rozpoznawalności swojej marki.Targi branżowe to świetna okazja do pokazania się zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców. Choć oczywiście pojawiają się na nich również przedstawiciele dużych, dobrze znanych firm, z którymi te mniejsze muszą konkurować. Jednak nie zniechęca to małych wystawców - w targach uczestniczą nawet osoby prowadzące jednoosobową działalność. Każdy widzi w takich imprezach szansę na zaprezentowanie swoich usług szerokiemu gronu potencjalnych klientów – i ma słuszność.Dowiedz się więcej na: inventini.com Informacji o targach powinniśmy szukać przede wszystkim w Internecie, gdzie znajdziesz również informację na temat kosztów wynajęcia stoiska, jego ubezpieczenia, ochrony itd. Przed zapisaniem się na targi, należy upewnić się, że masz na to wystarczający budżet.Stoisko to prawdopodobnie jeden z najważniejszych elementów Twojej obecności na targach. To ono w największej mierze decyduje o tym, czy odwiedzający zainteresują się Twoją marką. Aby tak się stało, warto sumiennie zająć się jego przygotowaniem. Przede wszystkim powinno się ono wyróżniać na tle innych stoisk. Może intrygować odwiedzających swoim rozmiarem, kształtem czy żywymi kolorami. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie w tym celu namiotów reklamowych z nadrukiem, na których możesz umieścić logo firmy lub chwytliwe hasło reklamowe. Imponujące rozmiary oraz żywe kolory takiego namiotu sprawią, że Twoje stoisko z całą pewnością nie pozostanie niezauważone.Warto również zadbać o to, aby na targach reprezentował Cię doświadczony i profesjonalny personel. Kompetentni pracownicy najlepiej przekażą wiedzę na temat firmy zainteresowanym odwiedzającym. Długoletni staż w danej firmie wpływa również na doskonałą znajomość strategii marketingowej, co pozwoli uniknąć wszelakich wpadek.Oprócz reklamy w postaci Twojego stoiska oraz uśmiechniętych pracowników, powinieneś zainwestować także w tradycyjne środki promocji, takie jak broszury czy ulotki. Ulotki to sprawdzony i cieszący się sporą popularnością sposób reklamy, którego nie może zabraknąć na targach. Warto zadbać również o różnorakie gadżety promocyjne, które odwiedzający zabiorą ze sobą do domu. Kubki, smycze, kalendarze pendrive’y – to wszystko zwiększy rozpoznawalność Twojej marki.

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Marta Bober

Nie jest większym odkryciem stwierdzenie, że trudno jest dzisiaj cokolwiek sprzedać - zarówno w internecie, jak sklepie stacjonarnym. Copywriting sprzedażowy polega na posługiwaniu się technikami perswazyjnymi, do których należy np. storytelling czy też neuromarketing.

czyjnumertelefonu.pl

Połączenia pochodzące z obcych numerów, ciągłe telefony lub smsy naprawdę mogą uprzykrzyć życie każdego z nas. Nie masz pojęcia kto znajduje się po drugiej stronie słuchawki. Nie wiesz, dlaczego chce się z Tobą skontaktować. A co najgorsze, nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak zdobył Twój numer. [artykuł sponsorowany]

Katarzyna Sadło

Jak wynika z badania Wideo mobile 2016, aż 41 proc. ankietowanych deklaruje, że ogląda materiały wideo online na smartfonie bądź tablecie. Wśród nich 62 proc. robi to codziennie. Popularność filmów wykorzystuje branża marketingowa i reklamowa, dla których jest to jeden z najważniejszych i najszybciej rozwijających się formatów digital.

Izabela Józwowicz

Działania marketingowe w branży beauty zazwyczaj podejmowane są sporadycznie i bardzo nieregularnie. Najczęściej, gdy właściciel obserwuje pustki pojawiające się w kalendarzu wizyt. To o wiele za późno, by uzyskać satysfakcjonujące efekty kampanii.

Marta Bober

Firmy decydują się na prowadzenie bloga firmowego, ponieważ doskonale zdają sobie sprawę z korzyści, jakie z niego płyną. Ze względu na to, że liczba blogów firmowych nieustannie przybywa poziom ich prowadzenia musi być coraz wyższy i dostosowywać się do potrzeb i oczekiwań odbiorców.

Marta Bober

Content is King. Chyba każdy z nas słyszał chociaż raz w życiu to hasło. Ale co ono tak właściwie oznacza? I przede wszystkim, czy dalej jest aktualne, czy może odeszło już do lamusa? Marketing w końcu jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin.

Emilia Klepacka

Rich media angażują odbiorców na dłużej, przez co zasadniczo wpływają na postrzeganie i odbiór reklamy. Wykorzystanie tego potencjału wciąż jednak nie jest powszechne.

więcej w dziale: Marketing i PR