21.05.2018 Marketing i PR

Cyfrowa reklama DOOH. Które branże korzystają z niej najchętniej

Diana Polska, MyLED

Według 80 procent ekspertów z branży reklamowej, biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez agencję MyLED - DOOH jest szczególnie atrakcyjną formą reklamy dla sektora handlowego. Ważne jest, aby dotrzeć do klienta w odpowiednim miejscu i czasie. Reklama DOOH to potrafi.

fot. MyLED



Kampania dostosowana do aktualnie panujących warunków atmosferycznych pozwala na zwiększenie zainteresowania odbiorców produktami sezonowymi. Dobrze sformułowany komunikat może w istotny sposób wpłynąć na decyzje zakupowe klientów. Warto zatem dobrze przemyśleć strategię marketingową, aby wykorzystać w pełni możliwości medium jakim jest DOOH.



Doskonale wykorzystują to znane firmy. Jedną z nich jest największy serwis aukcji internetowych na świecie - eBay, który uruchomił kampanię DOOH opartą o dane pogodowe. Trzy rodzaje warunków atmosferycznych wywoływały różne kreacje spotów:



Kiedy na niebie zawitało słońce, na ekranach wyświetlano produkty, które z pewnością przydadzą się każdemu ogrodnikowi.

W deszczowy dzień serwis aukcyjny zachęcał odbiorców do zakupu produktów o zastosowaniu przeciwdeszczowym.

W pochmurną pogodę natomiast na ekranie można było zaobserwować reklamy zachęcające odbiorców do majsterkowania w domu.

67% respondentów biorących udział w badaniu zaznacza, że kampanie digital OOH realizowane przez branżę hotelową oraz firmy zajmujące się rozrywką mogą osiągać wysoką skuteczność. Dobrym przykładem jest ogromna cyfrowa kampania OOH zwiastująca nadejście nowego filmu fabularnego z gatunku science-fiction Steven`a Spielberga „Ready Player One”.





Nowe wydanie Warner Bros oparte jest na bestsellerze Ernesta Cline o tej samej nazwie. Opowieść skupia się wokół Wade Watts, osieroconego nastolatka żyjącego w surowej rzeczywistości, świecie zmienionym przez susze. Dla chłopca drogą ucieczki od trudów prawdziwego życia jest gra w wirtualnej rzeczywistości zwana Oasis. Aby wesprzeć globalne wydanie nowego filmu „Ready Player One”, Grand Visual wyprodukował zarówno kreację statyczną, jak i dynamiczną. Kampania prowadzona w wielu sieciach obejmowała dworce kolejowe i podziemne, przystanki autobusowe, centra miast, wielkoformatowe billboardy przydrożne i specjalnie zaprojektowane witryny w Sztokholmie.



Aż 56% ekspertów stwierdza, że DOOH jest idealnym medium reklamowym również dla branży motoryzacyjnej, a to za sprawą lokalizacji nośników DOOH.

Reklama na cyfrowych ekranach LED jest zauważalna przede wszystkim przez kierowców, którzy przemieszczając się po mieście są narażeni na odbiór cyfrowych treści wyświetlanych w przestrzeni miejskiej zwłaszcza w momencie, kiedy stoją w korku lub na skrzyżowaniu podczas zmiany świateł.



Warto zestawić wynik badania MyLED z przeprowadzonymi nieco wcześniej badaniami Posterscope, na które powołuje się amerykańska firma Lamar Advertising. Wykazały one, że:



87,5% fanów motoryzacji zwraca uwagę na reklamy OOH związane z branżą samochodową,

83% kierowców ma styczność z reklamą zewnętrzną,

podczas gdy tylko 41% z reklamą telewizyjną.

Fakt ten świetnie wykorzystała w swojej kampanii Toyota, która uzależniła emisję spotów od informacji na temat aktualnego natężenia ruchu w obrębie ekranów LED. Znany koncern motoryzacyjny swoją kampanię napędził ruchem drogowym. W momencie, kiedy samochody poruszały się z małą prędkością, na ekranach wyświetlano informacje na temat zalet silników hybrydowych. Wszystko za sprawą nadajników monitorujących ruch w pobliżu ekranów, dzięki którym pobierano treści wyświetlane na ekranie w czasie rzeczywistym.



Nie są to jednak jedyne branże wykorzystujące reklamę DOOH w swoich kampaniach. W przestrzeniach publicznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą możemy odnaleźć Kampania dostosowana do aktualnie panujących warunków atmosferycznych pozwala na zwiększenie zainteresowania odbiorców. Dobrze sformułowany komunikat może w istotny sposóbklientów. Warto zatem dobrze przemyśleć strategię marketingową, aby wykorzystać w pełni możliwości medium jakim jest DOOH.Doskonale wykorzystują to znane firmy. Jedną z nich jest największy serwis aukcji internetowych na świecie - eBay, który uruchomił kampanię DOOH opartą o dane pogodowe. Trzy rodzaje warunków atmosferycznych wywoływały różne kreacje spotów:zaznacza, że kampanie digital OOH realizowane przez branżę hotelową oraz firmy zajmujące się rozrywką mogą osiągać wysoką skuteczność. Dobrym przykładem jest ogromna cyfrowa kampania OOH zwiastująca nadejście nowego filmu fabularnego z gatunku science-fiction Steven`a Spielberga „Ready Player One”.Nowe wydanie Warner Bros oparte jest na bestsellerze Ernesta Cline o tej samej nazwie. Opowieść skupia się wokół Wade Watts, osieroconego nastolatka żyjącego w surowej rzeczywistości, świecie zmienionym przez susze. Dla chłopca drogą ucieczki od trudów prawdziwego życia jest gra w wirtualnej rzeczywistości zwana Oasis. Aby wesprzeć globalne wydanie nowego filmu „Ready Player One”, Grand Visual wyprodukował zarówno kreację statyczną, jak i dynamiczną. Kampania prowadzona w wielu sieciach obejmowała dworce kolejowe i podziemne, przystanki autobusowe, centra miast, wielkoformatowe billboardy przydrożne i specjalnie zaprojektowane witryny w Sztokholmie.Warto zestawić wynik badania MyLED z przeprowadzonymi nieco wcześniej badaniami Posterscope, na które powołuje się amerykańska firma Lamar Advertising. Wykazały one, że:Fakt ten świetnie wykorzystała w swojej kampanii Toyota, która uzależniła emisję spotów od informacji na temat aktualnego natężenia ruchu w obrębie ekranów LED. Znany koncern motoryzacyjny swoją kampanię napędził ruchem drogowym. W momencie, kiedy samochody poruszały się z małą prędkością, na ekranach wyświetlano informacje na temat zalet silników hybrydowych. Wszystko za sprawą nadajników monitorujących ruch w pobliżu ekranów, dzięki którym pobierano treści wyświetlane na ekranie w czasie rzeczywistym.Nie są to jednak jedyne branże wykorzystujące reklamę DOOH w swoich kampaniach. W przestrzeniach publicznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą możemy odnaleźć wiele przykładów ciekawych realizacji na cyfrowych ekranach LED , które potrafią przykuć naszą uwagę.

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Krzysztof Kłosiński

Wysoki ruch w naszej witrynie to podstawa jej sprawnego funkcjonowania. Sprawia on, że potencjalni klienci mają możliwość zapoznania się z naszą ofertą. Ponadto jest on jednym z głównych elementów, które wyszukiwarka Google bierze pod uwagę w trakcie ustalania pozycji naszej strony w wynikach wyszukiwania.

infonumer.pl

Telefon komórkowy bardzo ułatwia dzisiaj życie. Nie oznacza to jednak, że jego posiadanie ma wyłącznie dobre strony, choć na pewno jest ich o wiele więcej, niż tych złych. Do tych ostatnich należą rozmowy z nieznanych numerów, jeśli mają one charakter nękający. [artykuł sponsorowany]

Mateusz Zmyślony

Współczesny odbiorca chce być zaskakiwany. Dlatego kierowany do niego marketingowy przekaz musi być nowatorski, odwoływać się nie tylko do intelektu, ale i zmysłów oraz emocji, a także elastyczny, odpowiadający na błyskawicznie zmieniające się realia społeczno-gospodarcze. Spełniać wymagania i trafiać w gusta klientów.

sky-shop.pl

Nawet w przypadku posiadania w ofercie swojego sklepu internetowego produktów od renomowanych producentów w dobrej cenie nie ma gwarancji, że klienci złożą zamówienie właśnie u nas. Dlaczego? Otóż winne mogą być nieciekawe opisy produktów, które nie zachęcają do skorzystania z oferty danego sklepu. [artykuł sponsorowany]

Marta Bober

Content is King. Chyba każdy z nas słyszał chociaż raz w życiu to hasło. Ale co ono tak właściwie oznacza? I przede wszystkim, czy dalej jest aktualne, czy może odeszło już do lamusa? Marketing w końcu jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin.

Joanna Kwiatkowska

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że reklama w internecie ma ogromną siłę. Każda firma, a w szczególności ta, która funkcjonuje na rynku od krótkiego czasu, powinna zadbać o swój wizerunek w sieci i kreować przemyślane, skuteczne kampanie marketingowe online. Na co warto zwrócić uwagę?

Karolina Szaflarska

Według szacunkowych danych, w 2016 roku rynek sponsoringu sportowego w Polsce osiągnął wartość 832 400 000 złotych. Prognozy zakładają, że jego wartość na przestrzeni najbliższych lat będzie systematycznie rosnąć, a w roku 2020 osiągnie on poziom zbliżony do miliarda złotych.

więcej w dziale: Marketing i PR