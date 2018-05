Agencja hyperCREW wprowadza na rynek nową markę #DASHRADE

25.05.2018 Marketing i PR

Strategiczno-kreatywna agencja hyperCREW opracowała strategię wprowadzającą na rynek nową markę #DASHRADE, oferującą produkty funkcjonalne dla sportowców.

fot. hyperCREW

hyperCREW odpowiada za stworzenie kompleksowej komunikacji marki: nazwy, identyfikacji wizualnej, kreacje, copy oraz strategię marketingową. Położono w niej duży akcent na działania digitalowe: wykorzystanie social mediów, współpracę z influencerami, połączone ze sponsoringiem sportowców oraz eventów sportowych. Dla #DASHRADE agencja stworzyła również stronę WWW http://dashrade.com Osoby z agencji tworzące założenia komunikacyjne i marketingowe to prywatnie ludzie, których pasją jest sport i wywodzą się ze sportowego środowiska. Brały one udział w testach produktów. Badały potrzeby grupy docelowej. Agencja hyperCREW jest odpowiedzialna za stworzenie brandu i wprowadzenie marki na rynek od A do Z. Stały kontakt ze społecznością i przedstawicielami Klienta, którzy prywatnie są również wielkimi pasjonatami sportu zaowocował stworzeniem nowej, wyróżniającej się marki #DASHRADE, skierowanej do osób aktywnych – mówi Andrzej Rabsztyn Managing Partner w hyperCREW.#DASHRADE wchodzi na bardzo konkurencyjny rynek, na którym są aktywne międzynarodowe firmy. Tworząc markę skupiliśmy się na tym, by produkty przez nią oferowane były odpowiedzią na potrzeby sportowców oraz by wyróżniały się na tle konkurencji. Udało się to osiągnąć dzięki współpracy z agencją hyperCREW, która zaproponowała nazwę marki, wzór opakowań i produktów, ich odważną kolorystykę oraz kompleksową strategię wprowadzenia marki na rynek – mówi Tomasz Sakuta Prezes #DASHRADE.#DASHRADE to produkty funkcjonalne – odżywki pod postacią żeli energetycznych, występujące w różnych smakach, odzież sportowa wyróżniająca się fasonami oraz kolorystyką oraz sportowe akcesoria. Są one dostępne w sklepie internetowym https://sklep.dashrade.com/ oraz na wydarzeniach sportowych, na których są aktywnie promowane przez społeczność sportowców, przyjaciół marki – triatlonistów, iron man’ów, kolarzy, maratończyków.Marka #DASHRADE, którą kompleksowo obsługuje hyperCREW pojawiła się na rynku w marcu.