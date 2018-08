Publiczni nadawcy i newsy w social media. Badanie Reuters Institute

13.08.2018 Rynek medialny

Na Facebooku i Twitterze najaktywniejszy jest Franceinfo, internetowe ramię publicznego radia i telewizji z Francji. Z Instagrama najintensywniej korzysta brytyjskie BBC. Najmniej pracowników dba o media społecznościowe włoskiego RAI, choć wcale nie są one najskromniejsze. Reuters Institute zbadał aktywność newsową w mediach społecznościowych największych nadawców publicznych Europy.

51 postów dziennie - Franceinfo (43) i Franceinfo Video (8)

- Franceinfo (43) i Franceinfo Video (8) 32 posty dziennie - Rainews.it

- Rainews.it 31 postów dziennie - BBC News

- BBC News 25 postów dziennie - Yle Uutiset

- Yle Uutiset 22 posty dziennie - Tagesschau

- Tagesschau 19 postów dzienne - ZDF heute

64 posty dziennie - Franceinfo

- Franceinfo 55 postów dziennie - BBC News (47) i BBC Breaking News (8)

- BBC News (47) i BBC Breaking News (8) 54 posty dziennie - Yle Uutiset

- Yle Uutiset 46 postów dziennie - Tagesschau (44) i Tagesschau Eil (2)

- Tagesschau (44) i Tagesschau Eil (2) 32 posty dziennie - Rainews.it

- Rainews.it 24 posty dzienne - ZDF heute

4 posty dziennie - BBC News

- BBC News 2 posty dzienne - ZDF heute

- ZDF heute 1 post dziennie - Tagesschau

- Tagesschau 1 post dziennie - Rainews.it

- Rainews.it 1 post dziennie - Yle Uutiset

- Yle Uutiset rzadziej niż 1 post dziennie - Franceinfo

Redakcje social media

Yle Uutiset

Dwie zmiany, 3 edytorów social media, 4 edytorów wideo.

Dwie zmiany, 3 edytorów social media, 4 edytorów wideo. Franceinfo

Dwie zmiany, 4 edytorów Franceinfo wspomaganych przez 3 edytorów Radio France, 2 edytorów wideo.

Dwie zmiany, 4 edytorów Franceinfo wspomaganych przez 3 edytorów Radio France, 2 edytorów wideo. Tagesschau

Dwie zmiany, 2 managerów, 5 edytorów, 3-osobowy dział wideo, współpraca 4-osobowego działu innowacji.

Dwie zmiany, 2 managerów, 5 edytorów, 3-osobowy dział wideo, współpraca 4-osobowego działu innowacji. ZDF heute

Dwie zmiany, 4-5 edytorów i kilku stażystów. Materiały wideo zamawiane są z ZDF Digital.

Dwie zmiany, 4-5 edytorów i kilku stażystów. Materiały wideo zamawiane są z ZDF Digital. Rainews.it

1 edytor social media.

1 edytor social media. PolskieRadio.pl

Dwie zmiany, 6 edytorów social media.

Dwie zmiany, 6 edytorów social media. BBC News

Dwie zmiany, 7 stałych edytorów, wspomaganych przez edytorów sekcji tematycznych, około 15 dziennikarzy działu user generated content, korespondenci w Singapurze i Waszyngtonie.

Gdyby wziąć pod uwagę jedynie kryterium popularności w mediach społecznościowych, zdecydowanym hegemonem wśród największych publicznych nadawców w Europie byłoby brytyjskie BBC . Ponad 44 miliony fanów na Facebooku, tyle samo (łącznie dla profili BBC News dla Wielkiej Brytanii i BBC Breaking News dla świata) na Twitterze i przeszło 4 miliony obserwujących na Instagramie pozostawiają daleko w tyle osiągnięcia konkurentów.Drugie na Facebooku profile francuskiego Franceinfo (osobne prowadzone jest do wiadomości, osobne dla wideo) śledzi aż szesnastokrotnie mniej internautów. Podobną przewagę BBC ma na Twitterze nad niemieckim Tagesschau . Z badania przeprowadzonego przez The Reuters Institute od maja do października 2017 roku wynika też, że BBC jest jedynym nadawcą publicznym, przekraczającym milion śledzących na Instagramie.Analitycy Reutersa sprawdzili też, jak wygląda nie tylko liczba fanów, ale również aktywność poszczególnych nadawców w mediach społecznościowych. I tutaj dominacja Brytyjczyków nie jest już tak oczywista. Na Facebooku tytuł najaktywniejszych przypada bowiem Francuzom z Franceinfo. Częściej od BBC publikuje tu również włoskie Rainews.it.Podobnie na Twitterze - liderem aktywności wcale nie jest profil największy. Liderem i tutaj jest francuski Franceinfo. Dopiero drugie miejsce podium przypada połączonym profilom newsowym dla Wysp i świata, prowadzonym przez BBC. Trzecie miejsce podium przypada fińskiemu Yle Uutiset.Instagram wydaje się być platformą, którą publiczni nadawcy w Europie dopiero testują. Wszyscy badani mają tutaj profile, jednak ich aktywność jest absolutnie nieporównywalna. I tylko tutaj palmę pierwszeństwa dzierży profil o największej liczbie fanów.Na częstotliwość i intensywność publikacji teoretycznie wpływa liczebność redakcji, jakie europejscy nadawcy skierowali na odcinek mediów społecznościowych. Tutaj podejście jest zróżnicowane. Największymi zespołami dysponuje brytyjskie BBC i niemieckie Tagesschau.Warto jednak zwrócić uwagę, że najbardziej oszczędny, Rainews.it wcale nie odstaje wyraźnie od stawki. Choć za media społecznościowe włoskiego nadawcy odpowiada tylko jedna osoba.Zobacz cały raport The Reuters Institute na www.digitalnewsreport.org