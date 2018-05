RODO. Najważniejsze pytania i odpowiedzi od Fundacji internetPR.pl

28.05.2018 Prawo w mediach

Aby pomóc przygotować się na wejście RODO, Fundacja internetPR.pl przez ponad miesiąc publikowała rozmowy z ekspertami dotyczące jego tematyki. Zobacz wideokompilację rozmów z ekspertami i prawnikami. Zapoznaj się z odpowiedziami na ciekawsze pytania związane z tematyką nowych przepisów.

Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W skrócie nazywane jest GDPR lub RODO. Obowiązuje od 25 maja 2018 roku i nadal budzi wiele pytań. Również w branży mediów i reklamy.Takie zapytania są rzadkie, choć się zdarzają. Być może staną się częstsze już po wejściu w życie RODO.Obowiązek powołania IOD dotyczy organów publicznych i podmiotów przetwarzających dane osobowe w dużych ilościach. Agencja PR, która przetwarza tych danych mało, jest więc z niego zwolniona. Nawet wtedy powinna się jednak zdecydować na korzystanie z usług IOD, ponieważ zapewnia to lepszą ochronę danych.Przekazanie danych osobowych do przetwarzania innemu podmiotowi (np. agencji PR) nie zwalnia z odpowiedzialności za ich ochronę. Dlatego firma, która jest administratorem danych, powinna starannie wybierać, komu je powierza, a także kontrolować, w jaki sposób są one chronione. Oczywiście obowiązek ochrony przekazanych danych dotyczy również podwykonawcy.Aby móc przetwarzać dane jakiejś osoby na podstawie jej zgody… trzeba ją rzeczywiście uzyskać. Musi być ona wyrażona dobrowolnie. Zawsze jest też prawo do jej cofnięcia. Należy przy tym pamiętać, że dane osobowe można przetwarzać także na innej podstawie niż zgoda.Informacje prasowe wysyłane do dziennikarzy mogą mieć charakter marketingowy lub nie. Jeśli mają, za podstawę prawną do ich przesyłania można uznać prawnie uzasadniony interes administratora. Jeżeli nie, lepiej na taką wysyłkę uzyskać zgodę.Firmy już od jakiegoś czasu przygotowują się na wejście RODO. Jedną z konsekwencji tych przygotowań jest dostosowywanie umów podpisanych z agencjami PR do nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Konieczne jest wprowadzanie aneksów.