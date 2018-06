Muzyka filmowa w reklamach

4.06.2018 Marketing i PR

AlexR

Mówi się, że dobra muzyka filmowa to taka, której widz nie zauważa. A jednak niektóre kompozycje wywarły na popkulturę nie mniejszy wpływ niż filmy, w których ich użyto. Stały się znanymi na całym świecie klasykami, wykorzystywanymi także w produkcjach reklamowych.

W latach 90. o takim gatunku muzycznym jak surf rock niewielu już pamiętało. Styl, który narodził się wokół kultury surfingowej w południowej Kalifornii święcił triumfy w latach 50. i 60., a potem przygasał z każdą kolejną dekadą. Nowe życie podarował mu… Quentin Tarantino. Szukając muzyki dla swojego nowego filmu zachwycił się kompozycją „Misirlou” Dicka Dale’a, nazywając ją „rock ‘n’ rollową wersją muzyki Enia Morricone”. Nową interpretację tego utworu zamieścił jako podkład do napisów otwierających „Pulp Fiction”, jedną z najważniejszych produkcji wszech czasów.Nieoczekiwanie równie wielkim hitem stała się też ścieżka dźwiękowa filmu, a razem z nią wróciła moda na melodyjne, gitarowe, surf rockowe kawałki. W ciągu dwóch lat od premiery, album z muzyką z „Pulp Fiction” sprzedał się w liczbie 3,5 mln egzemplarzy. Ten potencjał dostrzegła też branża reklamowa, zauważając, że surf rockowe hity „potrafią sprzedać wszystko – od burrito do pasty do zębów”. Melodia z „Misirlou” pojawiła się między innymi w kampaniach Nissana, reklamie Pepsi czy sieci TK MAXX i wciąż powraca w nowych wcieleniach.Muzykę z „Pulp Fiction” i innych klasyków kina rozpoznajemy już od pierwszych dźwięków. Te kompozycje się nie starzeją i wciąż mogą stanowić tło dla wielu historii. Legendarne „Rydwany ognia” Vangelisa wykorzystywane były w monumentalnym kontekście, jak spot Nike z przemierzającymi plażę biegaczami, ale też w bardziej parodystycznej konwencji, jak reklama Duracell z maszerującymi króliczkami.Symbolem męskiego świata stał się western „Siedmiu Wspaniałych”, którego dźwiękową warstwę stworzył Elmer Bernstein, wybitny kompozytor i dyrygent. Za muzykę do tego filmu został obsypany wieloma nagrodami z nominacją do Oscara na czele. W 2005 roku American Film Institute umieścił główną kompozycję z „Siedmiu Wspaniałych” w pierwszej dziesiątce najlepszych filmowych ścieżek dźwiękowych wszech czasów.Przede wszystkim jednak zapisał się w popkulturze jako ikoniczny utwór, wprowadzający w klimat męskiej przygody. Na tyle znany, że sięgnęli po niego nawet twórcy filmów o Jamesie Bondzie, w jednej ze scen z „Moonrakera”.Przez lata motyw z „Siedmiu Wspaniałych” kojarzył się z cyklem reklam Marlboro, ze słynnym „Marlboro Manem” w roli głównej. Od wiosny tego roku prawa do tej kultowej kompozycji w Polsce przejęła Warka. Muzykę Bernsteina możemy usłyszeć w kampanii „Planeta Warka”, przedstawiającej z przymrużeniem oka wyimaginowany świat, który kręci się wokół męskich potrzeb i pasji.W ten sposób na polski rynek w reklamie wraca więc muzyka, uznana przez znanego amerykańskiego dziennikarza Glenna Lovella za „jedną z najbardziej przebojowych kompozycji w historii kina, tuż za motywem muzycznym z Gwiezdnych Wojen i Szczęk”. Bo co lepiej oddałoby klimat męskiego świata niż legendarny utwór z filmu, który wyznaczył standardy dla męskiego kina?Inne przykłady użycia muzyki filmowej w reklamie:Pochodząca z tego filmu kompozycja „Promontory” została wykorzystana w reklamie Nike. Wystąpiły w niej gwiazdy futbolu amerykańskiego – Shawne Merriman i Steven Jackson, a spot wyreżyserował Michael Mann.Postać i motyw muzyczny z „Różowej Pantery” była wielokrotnie używana w reklamach m.in. płatków śniadaniowych, komputerów IBM, a nawet materiałów budowlanych. Charakterystyczna kompozycja autorstwa Henry’ego Manciniego jest jedną z najbardziej znanych ścieżek dźwiękowych w historii kina.Skomponowana przez Monty’ego Normana muzyka do filmu Dr. No stała się dla agenta 007 równie rozpoznawalnym znakiem, jak stylowe samochody i szpiegowskie gadżety. Ta ścieżka dźwiękowa (i sama postać Jamesa Bonda) była wykorzystywana w wielu reklamach, m.in. Heinekena, Pepsi, Volkswagena i 7 Up.John Williams stworzył mnóstwo pamiętnych filmowych ścieżek dźwiękowych, lista jego muzycznych dzieł obejmuje min. Szczęki, Park Jurajski, Listę Schindlera, Supermana i Szeregowca Ryana. Najbardziej znanym jest jednak motyw z Gwiezdnych Wojen, rozpoznawalny od pierwszych dźwięków. Ta kompozycja pojawia się m.in. w reklamach Volkswagena, Pepsi i adidasa.Amerykańska sieć telewizji kablowej w jednej reklamie zmieściła kilka motywów ze znanych filmów i seriali. Bohater spotu spotyka na swojej drodze m.in. Michaela Knighta z „Nieustraszonego”, pasażerów stylizowanych na postaci z „Gry o tron”, a całość kończy kompozycja z „Powrotu do przyszłości” autorstwa Alana Silvestriego.