11.06.2018 Fotografia prasowa

Maja Baczyńska

Nagrywasz filmiki na wakacjach? Scenariusz po powrocie bywa jednak podobny: wracasz z kilkoma wypchanymi po brzegi kartami pamięci, a po godzinach przeglądania zdobyczy czujesz rozczarowanie. Tłumaczysz wszystkim, że ujęcia nie oddają tego co widziałeś. Spróbuj więc zrobić to inaczej. Jak je kręcić, żeby robiły wrażenie radzą specjaliści z UnStocka – platformy łączącej twórców ujęć filmowych z markami.

Planuj ujęcie i włącz akcję

Zadbaj o czystość kadru

Dostrzegaj detale

Szukaj nowych punktów widzenia

Nie kręć zbyt krótkich ujęć

Stabilizuj!

Dopasuj dynamikę do tematu

Światło to podstawa

Jak kręcić wakacyjne ujęcia, by podobały się nie tylko tobie - radzi Jakub Górajek, CEO UnStock , czyli platformy łączącej twórców filmowych impresji z marketerami, którzy poszukują autentycznych materiałów do wykorzystania w kampaniach reklamowych.Zabierając się do nakręcenia ujęcia nie ulegaj presji i nie panikuj, że coś ci umknie. - Źle nagrana scena i tak przepadnie – zauważa ekspert UnStock. Zanim włączysz nagrywanie, zaplanuj kadr i pomyśl co chcesz przekazać. Nawet w statyczne ujęcie włącz akcję lub element zmiany, który pokaże historię. To ruch przykuwa uwagę widza.Podejdź do filmu jak do fotografii. Zaplanuj układ kadru pamiętając o zasadzie trójpodziału. Zastanów się, co tak naprawdę zachwyca cię w widoku i jak to wyeksponować. Usuń z kadru wszystko co zbędne. Zwróć uwagę, by nie ucinać przedmiotów czy sylwetek ludzi. Trzymaj poziom horyzontu.Pamięć bazuje na konkrecie. To unikalny szczegół uczyni twoje filmowe wspomnienia niepowtarzalnymi i prawdziwymi. W czystym kadrze każdy detal zrobi oszałamiające wrażenie. Zaskocz widza i pokaż mu coś, co mógłby przeoczyć w codziennym pośpiechu.Różnicuj perspektywę. Pokazuj zwykłe rzeczy z niecodziennej strony. Nie musisz stać zawsze vis-a-vis obiektu. Nie żałuj kolan i sprawdź, jak wygląda twój obiekt z perspektywy żaby. Użyj selfie-sticka, nakręć panoramę 360 stopni lub filmuj z lotu ptaka.Pojedyncze ujęcie nie powinno trwać dużo dłużej niż 10-20 sekund. Zazwyczaj w montażu wykorzystuje się tylko 1-3 sekundy! Tworząc ujęcie, nigdy nie wiesz który moment okaże się najbardziej przydatny, dlatego najlepiej kręcić z tzw. zakładką. Gdy już znajdziesz odpowiedni kadr, nie zmieniaj go natychmiast i nie wykonuj gwałtownych przesunięć. - Daj czas widzowi, aby „wszedł” w nastrój, ale uważaj też, by go nie znudzić – radzi ekspert UnStock.Trzęsący się obraz zazwyczaj dyskwalifikuje film. Trzymaj telefon obiema rękami. Przysuń łokcie blisko tułowia, podeprzyj się o ścianę. Włącz opcję stabilizacji obrazu, dostępną w większości nowych aplikacji smarftonowych do nagrywania filmików. Świetnym rozwiązaniem jest użycie monopodu lub lekkiego i niewielkiego trójnoga.Statyczne ujęcia dobrze sprawdzają się, gdy filmujesz rozległe panoramy. Nawet w takim przypadku lepiej jednak powoli przesuwać kadr. Zderzaj statykę horyzontu z wyeksponowaniem ruchu. Na przykład zestaw obraz majestatycznych skał z dynamiką pędzących po niebie chmur. Stosuj slow motion, aby wyeksponować poetyckość sceny. Gdy filmujesz ruchliwe uliczki Bangkoku czy czteropasmową średnicówkę w Istambule, rozważ zastosowanie time-lapsów.Nie łudź się, że gdy kręcisz film w ciemności, uda ci się rozjaśnić obraz w postprodukcji. Skorzystaj z naturalnego światła lub doświetl obiekt. Możesz wykorzystać proste przenośne diody LED, wpinane do gniazda słuchawkowego. Uważaj też na prześwietlenia. Wakacyjne słońce bywa zdradliwe. Unikaj zbyt dużych kontrastów. Elementy wystawione na światło zamienią się w białą plamę, bo telefon podwyższa ekspozycję, próbując wyłowić detal z obszaru cienia. Przed ujęciem zablokuj ekspozycje, tak by obraz nie migotał w momencie gdy telefon dopasowuje ponownie ekspozycje.