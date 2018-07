3.07.2018 Marketing i PR

Dlaczego efektywność kinowych kampanii reklamowych jest tak duża?

Reklamy w kinie są właściwie czymś nieodzownym. Już od samego wejścia atakowani jesteśmy różnymi spotami: a to zapowiedziami nowości kinowych, a to reklamą nowego modelu samochodu czy telefonu itd. Jednych mogą irytować, dla innych są częścią dużego przedsięwzięcia marketingowego. Niektórych może dziwić fakt tak znaczącej obecności kampanii reklamowych w kinie. Okazuje się jednak, że właśnie taki rodzaj wpływu na potencjalnego klienta ma duże szanse przynieść oczekiwany skutek. Dlaczego reklama w kinie jest tak skuteczna?

Pozytywne emocje

Marketingowcy zdają sobie sprawę, że reklama odniesie większy skutek, jeśli wykorzysta pozytywne emocje potencjalnych klientów, wzbudzi w nich przyjemne skojarzenia. Doskonałym sposobem jest więc reklama w kinie, która skierowana jest do osób przychodzących tam, aby odpocząć, wyluzować się, miło spędzić czas w towarzystwie znajomych. Blok reklam w kinie tuż przed seansem nie wzbudza tak negatywnych emocji jak reklama telewizyjna. Wiąże się też z pewnym podekscytowaniem, związanym z oczekiwaniem na film, dlatego łatwiej zapada w pamięć.



Mierzalność

Reklama w kinie, zwłaszcza ta przed samą emisją filmu, jest nieodzownym elementem spędzanego tam wieczoru. Nie można jej przyspieszyć czy przełączyć, dlatego reklamodawcy mogą mieć pewność, że osoby, które zakupiły bilet na dany film, zobaczą ich spoty reklamowe w całości. Jednym z ważnych aspektów skuteczności reklamy jest również jej mierzalność. Wykupujący reklamy w kinie otrzymują konkretne, ilościowe dane – każdy sprzedany bilet na dany seans daje informację o liczbie osób, które widziały spot reklamowy. Odpowiednia analiza pozwala lepiej optymalizować kampanie reklamowe, dlatego reklama w kinie może być dla wielu marketingowców najodpowiedniejszym rozwiązaniem.



Wysoka jakość

Spoty reklamowe przygotowywane są z coraz większą pieczołowitością i audiowizualnym rozmachem. Czym różni się kino i media masowego przekazu (zwłaszcza telewizja) w realizacji danej kampanii? Przede wszystkim jakością. Dynamiczny, pełen efektów spot reklamowy, zupełnie inaczej zostanie odebrany z pozycji domowej kanapy, a inaczej widziany na dużym ekranie w sali z dobrym nagłośnieniem. Zasadnicze znaczenie ma tu również fakt wygaszenia świateł przed emisją reklam, co dodatkowo skupia uwagę odbiorców na treści przekazywanej przez reklamę.



Wielokanałowość

W ostatnim czasie reklama w kinie przyjmuje postać wielokanałową. Zwiększa to jeszcze jej efektywność. Zwielokrotnienie przekazu pozwala danej marce zapaść w pamięci danej osoby dużo bardziej niż przy jednorazowym wyświetleniu konkretnej reklamy. W kinie już od samego wejścia potencjalny klient może być atakowany konkretnym przekazem, który zobaczy też przy kasie, na bilecie, przy kiosku a potem przed samym seansem. Takie zwielokrotnienie reklamy w kinie i wykorzystywanie różnych sposobów dotarcia do potencjalnego klienta przekłada się oczywiście na skuteczność i przewagę reklamy w kinie nad innymi mediami.

