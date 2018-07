Jak sprawić, aby tekst był angażujący

16.07.2018 Warsztat reportera

Co zrobić, aby pisany przez nas tekst był angażujący dla czytelnika i przekonał go do wykonania danej czynności? Zobacz, jak napisać angażujący i perswazyjny tekst oraz jak wykorzystywać tak zwany język korzyści.

Język korzyści

Czy tylko copywriterzy mogą korzystać z języka korzyści?

Z czym łączyć język korzyści?

Pisanie angażujących i perswazyjnych treści związane jest z zachowaniem kilku zasad, o których powinien wiedzieć skuteczny copywriter. Perswazyjność danego tekstu polega na zachęcaniu odbiorcy do wykonania określonych czynności, takich jak chociażby zakup danego przedmiotu czy wejście na stronę internetową. W jaki sposób można sprawić, aby tekst był perswazyjny? Jak osiąga się zaangażowanie odbiorcy treści?Z tak zwanego języka korzyści korzysta się w określonych sytuacjach. Przede wszystkim wtedy, kiedy przygotowujemy tekst zachęcający do kupna produktu. Jest to o tyle ważne, że samo zastosowanie języka korzyści może podnieść sprzedaż danego produktu czy usługi. W tym miejscu rodzi się pytanie, czym dokładnie jest język korzyści i z jaki sposób możemy go wykorzystać?Mówiąc najprościej, język korzyści przekazuje zalety produktu lub usługi, ale nie robi tego tak nachalnie jak samo wymienienie wszystkich wartościowych aspektów kupna produktu czy skorzystania z usługi. Pisząc perswazyjny tekst z wykorzystaniem języka korzyści, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na grupę docelową. W następnym kroku warto odnieść zalety produktu bezpośrednio do tego, co interesuje naszych odbiorców.Oczywiście nie należy to do łatwych technik, ale daje bardzo dużo korzyści. Przede wszystkim nasz odbiorca odnosi wrażenie, że tekst odnosi się do niego, a nie jest zwykłą wyliczanką zalet produktu czy szczegółami specyfikacji podanymi w bardzo suchej formie. Umiejętność sprawnego posługiwania się językiem korzyści przychodzi z czasem, warto więc już dzisiaj trenować go możliwie jak najczęściej – nawet na wymyślonych usługach czy produktach, w ramach treningu.Warto podkreślić, że język korzyści może być przez nas wykorzystywany nie tylko w tekstach, ale również w życiu codziennym. Może przysłużyć nam się wtedy, kiedy chcemy przekonać kogoś do zrobienia czegokolwiek. Nie tylko więc copywriterzy mogą z powodzeniem wykorzystywać język korzyści.Należy jednak pamiętać, by nie używać tylko języka korzyści, ponieważ może to wywołać negatywne efekty. Zarówno w tekstach perswazyjnych, jak i treści innego rodzaju, najlepiej sprawdza się zasada złotego środka.Język korzyści możemy połączyć z regułą wzajemności, sformułowaną przez amerykańskiego psychologa społecznego Roberta Cialdiniego. Reguła wzajemności jest bardzo często wykorzystywana w marketingu – sprawia, że odbiorcy czują się zobowiązani do wykonania danej czynności. W tego rodzaju regułę wpisują się między innymi darmowe okresy próbne korzystania z usługi, darmowe próbki czy testery. Warto o tym pamiętać i umiejętnie łączyć to z językiem korzyści, dzięki czemu możemy mieć gwarancję efektów.