23.07.2018 Marketing i PR

Jak zoptymalizować stronę pod urządzenia mobilne

Joanna Pierzynka, specjalistka SEO HF Media

Coraz popularniejsze staje się tworzenie stron dopasowanych w pierwszej kolejności do urządzeń mobilnych, a dopiero później skalowanie ich do wersji desktopowej. Pozwala to tworzyć szybkie oraz intuicyjne serwisy internetowe zgodne z zaleceniami Google i nowym podejściem, jakim jest Mobile-First index.

fot. picjumbo_com/cc0/Pixabay.com



Poniżej kilka rad, jak zoptymalizować stronę pod urządzenia mobilne zgodnie z oficjalnymi zaleceniami Google.



Unikanie wersji mobilnych pod oddzielnym adresem

Zaleca się stosowanie stron responsywnych (Responsive Web Design), czyli takich, które zmieniają swój układ i szerokość elementów zgodnie z rozdzielczością urządzenia, na jakim są przeglądane. Ułatwia to również późniejsze zmiany w serwisie, ponieważ do edycji pozostaje tylko jedna wersja.



Dane strukturalne oraz metadane widoczne na obu wersjach witryny

Posiadanie danych strukturalnych jest niezwykle istotne, ponieważ poprzez umieszczanie odpowiednich znaczników przy fragmentach treści, schemat Schema.org bezpośrednio wpływa na uczenie się robotów Google. Pomaga im to lepiej zrozumieć zawartość strony i zebrać informacje na temat sieci. Dzięki tym danym są one w stanie wyświetlić w wynikach wyszukiwania istotne elementy, np. adresy, ceny, recenzje czy godziny otwarcia.



Prawidłowe zastosowanie rel=canonical oraz rel=alternate



Ułatwia to robotom Google odnalezienie stron kanonicznych oraz odpowiednich wersji językowych na różnych urządzeniach. Jest to sposób na uniknięcie wystąpienia duplikacji w serwisie. Warto również stosować atrybuty rel=”next” i rel=”prev”, aby strony paginacji były traktowane jako sekwencja logiczna. Zabieg ten pozwala zrozumieć robotom, że każda kolejna strona jest kontynuacją treści na stronie poprzedniej.



Szybkie ładowanie strony

Strony posiadające tę zaletę zdecydowanie lepiej wypadają w rankingach. Im dłużej witryna się ładuje, tym szybciej rośnie szansa, że użytkownik ostatecznie zrezygnuje z jej przeglądania. Według badań przeprowadzonych przez Kissmetrics.com, aż 47% osób oczekuje, że witryna załaduje się w czasie krótszym niż 2 sekundy, a 40% zrezygnuje z odwiedzin, jeśli potrwa to dłużej niż 3 sekundy.



Prędkość ładowania strony można w łatwy sposób zweryfikować za pomocą Google Page Speed Insights. Wynik Page Speed mieści się w zakresie od 0 do 100 punktów. Im wyższy wynik, tym lepiej. Ocena na poziomie co najmniej 85 punktów oznacza, że strona działa dobrze.



Bezpłatne narzędzia Google

Działania związane z Mobile-First Index nie zostały stworzone przez Google dla utrudniania użytkownikom życia. Wręcz przeciwnie, mają one poprawić User Experience i właśnie w ten sposób trzeba je traktować.



Do pomocy przy optymalizacji serwisu nie są potrzebne wymyślne i drogie narzędzia – wystarczy posłużyć się niżej wymienionymi, czterema bezpłatnymi narzędziami deweloperskimi od Google.



Test optymalizacji mobilnej

Pozwala na sprawdzenie każdej podstrony pod kątem Mobile-First Index oraz tego, czy witryna jest dopasowana do urządzeń mobilnych. W razie pojawienia się problemów lub blokowanych zasobów, użytkownik otrzymuje informację na przejrzystej liście.

Pozwala na sprawdzenie każdej podstrony pod kątem Mobile-First Index oraz tego, czy witryna jest dopasowana do urządzeń mobilnych. W razie pojawienia się problemów lub blokowanych zasobów, użytkownik otrzymuje informację na przejrzystej liście. Narzędzie dla deweloperów w Chrome

Chcąc przejść do narzędzi Web Developerów, wystarczy w przeglądarce Chrome, w sprawdzanej witrynie nacisnąć skróty Ctr+Shift+I. Klikając na zaznaczoną na czerwono ikonkę, użytkownik przechodzi do wyglądu witryny na dowolnym urządzeniu mobilnym. Może także wybrać rozdzielczość oraz model urządzenia. Nie trzeba zatem przeklikiwać się na telefonie przez podstrony, aby zweryfikować poprawność wyświetlania elementów. Ponadto, dzięki ingerencji w kod źródłowy, możliwe jest zweryfikowanie pojedynczych elementów, przesuwanie ich, usuwanie lub dodawanie nowych.

Chcąc przejść do narzędzi Web Developerów, wystarczy w przeglądarce Chrome, w sprawdzanej witrynie nacisnąć skróty Ctr+Shift+I. Klikając na zaznaczoną na czerwono ikonkę, użytkownik przechodzi do wyglądu witryny na dowolnym urządzeniu mobilnym. Może także wybrać rozdzielczość oraz model urządzenia. Nie trzeba zatem przeklikiwać się na telefonie przez podstrony, aby zweryfikować poprawność wyświetlania elementów. Ponadto, dzięki ingerencji w kod źródłowy, możliwe jest zweryfikowanie pojedynczych elementów, przesuwanie ich, usuwanie lub dodawanie nowych. Google Search Console

Na początku tworzenia strony warto uzyskać dostęp do Google Search Console. W zakładce ruchu związanego z wyszukiwaniem, dostępna jest obsługa na urządzeniach mobilnych. GSC potrafi „wypluć” obszerny raport odnośnie wszystkich zaindeksowanych elementów, które mogą mieć wpływ na postrzeganie i odczucia użytkowników. Na podstawie uzyskanych informacji można z łatwością odnaleźć problematyczne zasoby strony, które w jakiś sposób utrudniają obsługę na urządzeniach mobilnych, a następnie je poprawić.

Na początku tworzenia strony warto uzyskać dostęp do Google Search Console. W zakładce ruchu związanego z wyszukiwaniem, dostępna jest obsługa na urządzeniach mobilnych. GSC potrafi „wypluć” obszerny raport odnośnie wszystkich zaindeksowanych elementów, które mogą mieć wpływ na postrzeganie i odczucia użytkowników. Na podstawie uzyskanych informacji można z łatwością odnaleźć problematyczne zasoby strony, które w jakiś sposób utrudniają obsługę na urządzeniach mobilnych, a następnie je poprawić. Testowanie danych uporządkowanych

Dane strukturalne są istotnym elementem, który należy poprawnie wdrożyć. Oczywiście muszą być one tożsame dla wersji desktopowej oraz mobilnej. Google również w tej kwestii nie zawodzi i udostępnia kolejne proste narzędzie do testowania danych strukturalnych. Wystarczy podać adres URL strony i fragment kodu do zweryfikowania.

Optymalizowanie serwisów pod użytkowników urządzeń mobilnych staje się bardzo ważną kwestią. Być może w niedługim czasie będą one głównym czynnikiem rankującym, a Mobile-First stanie się wręcz wymogiem, aby wyświetlać się wysoko w organicznych wynikach wyszukiwania. Poniżej kilka rad, jak zoptymalizować stronę pod urządzenia mobilne zgodnie z oficjalnymi zaleceniami Google.Zaleca się stosowanie stron responsywnych (Responsive Web Design), czyli takich, które zmieniają swój układ i szerokość elementów zgodnie z rozdzielczością urządzenia, na jakim są przeglądane. Ułatwia to również późniejsze zmiany w serwisie, ponieważ do edycji pozostaje tylko jedna wersja.Posiadanie danych strukturalnych jest niezwykle istotne, ponieważ poprzez umieszczanie odpowiednich znaczników przy fragmentach treści, schemat Schema.org bezpośrednio wpływa na uczenie się robotów Google. Pomaga im to lepiej zrozumieć zawartość strony i zebrać informacje na temat sieci. Dzięki tym danym są one w stanie wyświetlić w wynikach wyszukiwania istotne elementy, np. adresy, ceny, recenzje czy godziny otwarcia.Ułatwia to robotom Google odnalezienie stron kanonicznych oraz odpowiednich wersji językowych na różnych urządzeniach. Jest to sposób na uniknięcie wystąpienia duplikacji w serwisie. Warto również stosować atrybuty rel=”next” i rel=”prev”, aby strony paginacji były traktowane jako sekwencja logiczna. Zabieg ten pozwala zrozumieć robotom, że każda kolejna strona jest kontynuacją treści na stronie poprzedniej.Strony posiadające tę zaletę zdecydowanie lepiej wypadają w rankingach. Im dłużej witryna się ładuje, tym szybciej rośnie szansa, że użytkownik ostatecznie zrezygnuje z jej przeglądania. Według badań przeprowadzonych przez Kissmetrics.com, aż 47% osób oczekuje, że witryna załaduje się w czasie krótszym niż 2 sekundy, a 40% zrezygnuje z odwiedzin, jeśli potrwa to dłużej niż 3 sekundy.Prędkość ładowania strony można w łatwy sposób zweryfikować za pomocą Google Page Speed Insights. Wynik Page Speed mieści się w zakresie od 0 do 100 punktów. Im wyższy wynik, tym lepiej. Ocena na poziomie co najmniej 85 punktów oznacza, że strona działa dobrze.Działania związane z Mobile-First Index nie zostały stworzone przez Google dla utrudniania użytkownikom życia. Wręcz przeciwnie, mają one poprawić User Experience i właśnie w ten sposób trzeba je traktować.Do pomocy przy optymalizacji serwisu nie są potrzebne wymyślne i drogie narzędzia – wystarczy posłużyć się niżej wymienionymi, czterema bezpłatnymi narzędziami deweloperskimi od Google.Optymalizowanie serwisów pod użytkowników urządzeń mobilnych staje się bardzo ważną kwestią. Być może w niedługim czasie będą one głównym czynnikiem rankującym, a Mobile-First stanie się wręcz wymogiem, aby wyświetlać się wysoko w organicznych wynikach wyszukiwania.

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Anna Kacprzyk

Według Jamesa McQuivey, eksperta od marketingu cyfrowego, minuta wideo jest odpowiednikiem 1,8 miliona słów. Z kolei według HubSpot, spersonalizowane wideo generuje o 42% więcej zysków, niż niespersonalizowane treści. A do 2019 roku wideo będzie stanowić 80% całego ruchu internetowego na świecie.

Joanna Kwiatkowska

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że reklama w internecie ma ogromną siłę. Każda firma, a w szczególności ta, która funkcjonuje na rynku od krótkiego czasu, powinna zadbać o swój wizerunek w sieci i kreować przemyślane, skuteczne kampanie marketingowe online. Na co warto zwrócić uwagę?

Anna Gródecka

Jednym z zagrożeń, które czyhają na człowieka we współczesnym świecie, jest zjawisko manipulacji. Stanowi ono niebezpieczeństwo, ponieważ traktuje ludzi w sposób przedmiotowy, stosując podstęp. Skuteczna obrona przed manipulacją wymaga znajomości mechanizmów, które wykorzystuje nadawca.

BARD

Internetowe reklamy wielkoformatowe stanowią 14% polskiego rynku online - wynika z analiz firmy Gemius. To największy odsetek ze wszystkich badanych rynków. W zderzeniu z danymi o rosnącej popularności blokowania reklam - robi to w Polsce co trzeci internauta - pora postawić pytanie o ich przyszłość.

Mateusz Zmyślony

Współczesny odbiorca chce być zaskakiwany. Dlatego kierowany do niego marketingowy przekaz musi być nowatorski, odwoływać się nie tylko do intelektu, ale i zmysłów oraz emocji, a także elastyczny, odpowiadający na błyskawicznie zmieniające się realia społeczno-gospodarcze. Spełniać wymagania i trafiać w gusta klientów.

Karolina Szaflarska

Według szacunkowych danych, w 2016 roku rynek sponsoringu sportowego w Polsce osiągnął wartość 832 400 000 złotych. Prognozy zakładają, że jego wartość na przestrzeni najbliższych lat będzie systematycznie rosnąć, a w roku 2020 osiągnie on poziom zbliżony do miliarda złotych.

Szymon Frączek

Publikacja sponsorowanych wpisów, otrzymywanie darmowych produktów, dostęp do zamkniętych wydarzeń - to tylko kilka korzyści bycia influencerem. Coraz więcej influencerów decyduje się nawet porzucić pracę i rozwijać markę osobistą, ale jak to zrobić?

więcej w dziale: Marketing i PR