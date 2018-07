22.07.2018

Sprawdź zanim stracisz czyli kurs walut na lotnisku

kantoronline.pl

Lot samolotem to nieodłączny element podróży służbowych, atrakcyjnego urlopu lub pracy za granicą. Oczywiście wtedy niezbędna okazuje się waluta kraju, do którego wyjeżdżamy. Ktoś mógłby pomyśleć, że wymieni pieniądze w ostatniej chwili na lotnisku. Nic bardziej mylnego, ponieważ wtedy można sporo stracić na kursie walut.

artykuł sponsorowany



fot. kantoronline.pl



Jak wygląda kurs walut na lotnisku?

Jeśli ktoś faktycznie będzie zwlekał z wymianą waluty aż do pobytu na lotnisku może tylko na tym stracić, ponieważ znacznie bardziej opłacalna jest wymiana waluty z dala od lotniska. A zdecydowanie najrozsądniej jest dokonać transakcji w kantorze internetowym np. kantoronline.pl. Dla porównania 12 lipca euro można było kupić w tym kantorze internetowym za 4.3399 zł, natomiast w kantorze na lotnisku w Warszawie za 4.5200 zł. Oznacza to, że przy wymianie kilkuset jednostek walutowych straty mogłyby okazać się odczuwalne dla naszego portfela. Co ciekawe, im bliżej portu lotniczego, tym koszt wymiany wyższy.



Skąd się bierze różnica?

Klienci, którzy sporo podróżują, zdają sobie sprawę, że koszt wymiany walut na lotnisku jest znacznie wyższy niż wymiany w kantorze znajdującym się w innej lokalizacji, nie wspominając już o kantorze internetowym. Skąd się bierze tak duża różnica? Pierwszy powód, to znacznie wyższy niż w kantorze internetowym, sięgający kilku procent spread, czyli różnica między kursem sprzedaży a kursem kupna walut. Do tego dochodzi miejsce, w którym znajduje się kantor. Lotnisko wymusza na klientach wyższe ceny każdego towaru, a więc i kursu walut. Cena walut jest też wysoka z tak przyziemnych powodów, jak opłaty na utrzymanie kantoru na lotnisku, choćby czynszu za lokal. I wreszcie oczywista przyczyna – w porcie lotniczym brak konkurencji, która pomogłaby oszczędzić na wymianie walut. A jednak pasażerowie niekiedy zmuszeni są do dokonania transakcji w kantorze na lotnisku po zawyżonym kursie.



Jak sobie poradzić z problemem?

Planując podróż samolotem za granicę, najrozsądniej jest wymienić walutę nieco wcześniej. Można dokonać tego w jednym z wielu kantorów położonych z dala od lotniska. A co w momencie, gdy wyjazd jest spontaniczny? Żaden problem. Kantory internetowe działają przez całą dobę i w ciągu kilku minut można w nich wymienić złotówki po bardzo korzystnym kursie. Podobnie w sytuacji, gdy w planach mamy wyjazd studencki – kantorów online.



Jeśli ktoś faktycznie będzie zwlekał z wymianą waluty aż do pobytu na lotnisku może tylko na tym stracić, ponieważ znacznie bardziej opłacalna jest. A zdecydowanie najrozsądniej jest dokonać transakcji w kantorze internetowym np. kantoronline.pl. Dla porównania 12 lipca euro można było kupić w tym, natomiast w kantorze na lotnisku w Warszawie zaOznacza to, że przy wymianie kilkuset jednostek walutowych straty mogłyby okazać się odczuwalne dla naszego portfela. Co ciekawe, im bliżej portu lotniczego, tym koszt wymiany wyższy.Klienci, którzy sporo podróżują, zdają sobie sprawę, że koszt wymiany walut na lotnisku jest znacznie wyższy niż wymiany w kantorze znajdującym się w innej lokalizacji, nie wspominając już o kantorze internetowym. Skąd się bierze tak duża różnica? Pierwszy powód, to znacznie wyższy niż w kantorze internetowym, sięgający kilku procent spread, czyli. Do tego dochodzi miejsce, w którym znajduje się kantor. Lotnisko wymusza na klientach wyższe ceny każdego towaru, a więc i kursu walut. Cena walut jest też wysoka z tak przyziemnych powodów, jak opłaty na utrzymanie kantoru na lotnisku, choćby czynszu za lokal. I wreszcie oczywista przyczyna – w porcie lotniczym brak konkurencji, która pomogłaby oszczędzić na wymianie walut. A jednak pasażerowie niekiedy zmuszeni są do dokonania transakcji w kantorze na lotnisku po zawyżonym kursie.Planując podróż samolotem za granicę,. Można dokonać tego w jednym z wielu kantorów położonych z dala od lotniska. A co w momencie, gdy wyjazd jest spontaniczny? Żaden problem. Kantory internetowe działają przez całą dobę i w ciągu kilku minut można w nich wymienić złotówki po bardzo korzystnym kursie. Podobnie w sytuacji, gdy w planach mamy wyjazd studencki – wyjeżdżając na Erasmusa zaoszczędzimy na wymianie walut korzystając właśnie z Kursy walut mogą się od siebie bardzo różnić. Czasem bywamy zmuszeni do spontanicznych i nieprzemyślanych transakcji. Warto jednak przemyśleć sprawę wymiany walut w podróży tak, aby dokonać tego w najkorzystniejszy dla nas sposób.

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

www.fototap.pl

Nie od dziś wiadomo, że w branży aranżacji przestrzeni ciągle mamy do czynienia z różnego typu trendami i modami. Jest dokładnie tak, jak w branży odzieżowej, coś przestaje być na topie, coś innego natomiast rewolucjonizuje wręcz jej świat. Sprawdźmy wiec, co jest dziś modne, gdy mówimy o świecie tapet. Czy pojawiło się może coś nowego? [artykuł sponsorowany]

hyperCREW

Strategiczno-kreatywna agencja hyperCREW opracowała strategię wprowadzającą na rynek nową markę #DASHRADE, oferującą produkty funkcjonalne dla sportowców. hyperCREW odpowiada za stworzenie kompleksowej komunikacji marki: nazwy, identyfikacji wizualnej, kreacje, copy oraz strategię marketingową. [artykuł PR]

find-phone-number.com

Terror może przyjmować różne postaci. W dzisiejszych czasach możemy być męczeni psychicznie nawet przez telefon. Zapytasz jak to możliwe? Nie jest to żadna skomplikowana sprawa. Po prostu chodzi o to, że ktoś niepowołany może w jakiś podstępny lub nawet nie podstępny sposób zdobyć twój numer. [artykuł sponsorowany]

infonumer.pl

Telefon komórkowy bardzo ułatwia dzisiaj życie. Nie oznacza to jednak, że jego posiadanie ma wyłącznie dobre strony, choć na pewno jest ich o wiele więcej, niż tych złych. Do tych ostatnich należą rozmowy z nieznanych numerów, jeśli mają one charakter nękający. [artykuł sponsorowany]

Reporterzy.info

Tygodnik Reporterzy.info oferuje możliwość zamieszczania reklam banerowych, artykułów sponsorowanych, natywnych oraz content marketingowych. Szczegóły oferty, wymagań merytorycznych i technicznych oraz modele współpracy prezentujemy w dziale REKLAMA.

Bananki.pl

Są takie gry, które stają się legendami - bez wątpienia jedną z nich jest Counter Strike Global Offensive, gra z gatunku FPS, czyli First Person Shooter. Gracz wciela się tutaj w osobę posługującą się bronią na ostrą amunicję i widzi świat jej oczami. Jeżeli ktoś choć trochę orientuje się w świecie gier komputerowych, to na pewno wie, jak wielką popularność zdobył ten tytuł. Dziś spróbujemy przyjrzeć się jej przyczynom. [artykuł sponsorowany]

babyland.pl

Spodziewając się dziecka, rodzice muszą podjąć jedną z ważniejszych decyzji, jaką jest zakup odpowiedniego wózka dziecięcego. Rodzice decydujący się na wybór odpowiedniego wózka koniecznie muszą ustalić, jaki wózek będzie potrzebny, by jak najlepiej wpasował się w potrzeby dziecka i rodziny. Idealny wózek powinien być praktyczny, ułatwiać codzienność młodych rodziców, który łatwo złożyć, przenosić, powinien zająć niewiele miejsca. [artykuł sponsorowany]