Dobre wystąpienie na konferencji, czyli jak zaciekawić słuchaczy

30.07.2018 Marketing i PR

WP

Organizowanie konferencji w dzisiejszych czasach stało się niezwykle popularne. Nie każdy jednak potrafi odpowiednio zaciekawić słuchaczy. Do tego potrzebna jest odpowiednia wiedza i umiejętności nabyte w trakcie praktykowania wystąpień.

fot. konferencjenimbus.pl

Czas trwania wystąpienia

Ton głosu

Gestykulacja

Prezentacja

Zadawanie pytań

Rekwizyty

Artykuł powstał przy współpracy z konferencjenimbus.pl

Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że zbyt długie prezentacje są w stanie zanudzić odbiorców. Po jakimś czasie mówienia tego samego wszyscy po prostu przestają słuchać i nawet nie zauważą, kiedy temat się zmieni. Dlatego też, jeżeli prezentacja ma być długa, to powinno się w niej przedstawiać różne rzeczy, a nie w kółko mówić o tym samym.Ponadto, aby wystąpienie było udane, to niezwykle ważne jest odpowiednie manipulowanie tonem głosu. Głośniej powinno się mówić o rzeczach ważnych, albo podwyższać ton w momencie zmiany tematu. Jest to również dobry sposób na zwrócenie uwagi, w momencie, kiedy widzimy że odbiorcy przestają słuchać. Konferencja zazwyczaj obejmuje kilka wystąpień publicznych i skupianie się na wszystkich jest niezwykle trudne, szczególnie jeżeli osoby występujące mówią cały czas jednym tonem głosu.W trakcie wystąpienia na konferencji bardzo ważne jest również odpowiednie gestykulowanie. Nasza postawa ciała może zachęcać, albo zniechęcać do słuchania. Jeżeli ktoś stoi jak na baczność, to po pewnym czasie przestaje się zwracać na niego uwagę. Dobrze jest chodzić po scenie, pokazywać gestami co chce się powiedzieć i jakiej reakcji się oczekuje. Ważne jest jednak to, aby gestykulacja i to co ma się do powiedzenia były spójne.Kluczem do zaciekawienia odbiorców jest odpowiednio przygotowana prezentacja multimedialna. Najważniejszą zasadą jest jednak to, aby nie zawierała ona zbyt dużej ilości tekstu. Nikt tak naprawdę nie czyta tego, co jest zawarte na prezentacji. Dlatego też jedynym tekstem dopuszczalnym mogą być hasła oddające istotę przedstawianego problemu. Ponadto dobrze jest, kiedy prezentacja jest stworzona z humorem. Śmieszne obrazki bardziej przyciągają uwagę, niż poważne rzeczy napisane językiem specjalistycznym. Oprócz tego ważne jest, aby prezentacja była spójna z tym co się mówi.Ponadto bardzo dobrym sposobem na przyciągnięcie uwagi jest zadawanie pytań publiczności. Wtedy osoby takie są zmobilizowane do słuchania, aby móc odpowiedzieć na zadane pytanie. Znacznie uważniej słucha się kogoś, z kim prowadzi się chociaż namiastkę rozmowy. Aktywne uczestnictwo publiczności sprawi, że prezentacja będzie również znacznie ciekawsza. Zadawane pytania mogą być również sprawdzeniem, czy aby na pewno wszyscy zrozumieli to co ma się do przekazania. Jest to taki ostatni moment, kiedy można wytłumaczyć problematyczne kwestie.Jeżeli tylko jest taka możliwość, to warto do prezentacji włączyć rekwizyty. Mogą wspierać prezentację, albo być nagrodą za poprawne odpowiedzenie na pytanie. Z pewnością więcej osób włączy się w odpowiadanie, jeżeli będzie miało świadomość, że można coś za to otrzymać. Nagrody nie muszą być drogie. Mogą to być długopisy, kalendarze, czy bilet do kina.