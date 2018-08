Znamy już wyniki rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych w Biznesie!

6.08.2018

#PRsense

Za nami uroczysta gala 8 edycji Rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych w Biznesie, inicjatywy, która od 9 lat pomaga budować i promować segment innowacyjnego oraz kreatywnego biznesu w Polsce. Znamy już wszystkich nominowanych - laureatów tegorocznej edycji i zdradzamy, kto w tym roku zdobył tytuł „Najbardziej Kreatywnego w Biznesie”.

fot. #PRsense

Kto zajął podium?

Wydarzenie było przeprowadzone wyjątkowo w nowej formule. Poprowadził je Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny magazynu Brief wraz z laureatami poprzednich edycji. Współprowadzącymi galę byli: Artur Racicki z SocialWiFi (laureat 2015), Stefan Batory - Booksy/iTaxi (2016), Martyna Zastawna - WoshWosh (2017) i Anna Skórzyńska - Szumisie (2017).Wraz z laureatami poprzednich edycji Rankingu na scenie pojawili się także Partnerzy wydarzenia i członkowie Kapituły: Agnieszka Szlaska (Dyrektor ds. Komunikacji i Promocji, Clear Channel Poland), Mariusz Spisz (prezes Multikino Media), Artur Wiza (Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A.), Andrzej Karasowski (Dyrektor Premium TV - TVN Media), Sebastian Hejnowski (członek Kapituły, CEO Leo Burnett Warsaw i CEO MSL Central and Eastern Europe), Paweł Patkowski (Dyrektor Marki i Komunikacji Marketingowej Orange Polska), Dorota Haller (Dyrektor ds. Marketingu, Komunikacji i Digitalu polskiego oddziału Huawei) i Małgorzata Wójcik (Dyrektor Personalna Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM) – osobiście gratulowali laureatom, wręczając dyplomy uznania.Wybór finalnej 50-ki należał do Kapituły złożonej z ponad 30 specjalistów, przedsiębiorców, ludzi mediów i biznesu. Decyzja nie była łatwa ze względu na liczbę oraz wysoki poziom wszystkich zgłoszeń.Poniżej możecie zobaczyć skrót ich obrad:Podobnie jak w poprzednich edycjach, wśród tegorocznej 50-ki nominowanych znaleźli się kreatywni z najróżniejszych branż: firmy technologiczne, IT, biotechnologiczne, marketingowe, finansowe, działające w obszarze HR, związane z edukacją, ochroną zdrowia, designem, jak również inicjatywy społeczne.Na pierwszym miejscu Rankingu (zdaniem Kapituły niemal jednogłośnie!) znalazł się Michał Borkowski z Brainly – platformy social-learningowej, która daje możliwość wymiany wiedzy i wspólnej nauki online. Uczniowie mogą pomagać sobie na niej w trudnościach z przedmiotami szkolnymi. Brainly zaczynał w 2009 roku jako prosty serwis wymiany wiedzy między uczniami, obecnie osiąga miesięcznie do 100 milionów unikalnych użytkowników. To świetny przykład polskiego startupu, który rozwinął swoją działalność na szeroką skalę, spełniając edukacyjną misję w najdalszych regionach świata.Drugie miejsce zajął Łukasz Bzdzion z Bioceltix - startupu biotechnologicznego, który rozwija innowacyjne terapie w weterynarii. Firma jako pierwsza w Europie wdraża bezpieczną dla zwierząt i skalowalną biznesowo technologię terapeutycznego wykorzystania allogenicznych komórek macierzystych (jeden dawca – wielu biorców).Trzecie miejsce na podium przypadło Wojciechowi Sadowskiemu z zapakuj.to (Packhelp), które pomaga małym i średnim firmom zaprojektować oraz zamówić opakowania z własnym nadrukiem. Dzięki Packhelp teraz również małe firmy mogą zadbać o świetny unboxing experience dla swoich klientów (do tej pory mogły sobie na to pozwolić jedynie duże przedsiębiorstwa ze względu na wymóg dużych zamówień w standardowych drukarniach).Kto znalazł się wśród pozostałych 50 kreatywnych?Poniżej pełna lista 8 edycji Rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych w Biznesie:1. Michał Borkowski - Brainly2. Łukasz Bzdzion - Bioceltix3. Wojciech Sadowski - Packhelp | Zapakuj.to4. Jakub Łączkowski - Pozamiatane.pl5. Maciej Ryś (lider zespołu), Anna Ryś, Maciej Ujejski, Kamila Knap oraz Tomasz Groń - Smogathon6. Katarzyna Kurowska-Loedl, Magdalena Milejska - FRØPT7. Piotr Lewandowski - Hachi S.A (ParrotOne)8. Anna Orska - Orska9. Miron Tokarski - Genomtec10. Michał Wronecki - Bioavlee11. Maciej Klemm - Advanced Protection Systems12. dr inż. Michał Lower; dr inż. Bogusław Szlachetko-twórcy autopilota SkyNav FLC - Sky Tronic13. Jacek Kosiec - Creotech Instruments14. Patrycja i Mateusz Jarus - Expansio15. Ewa Voelkel - Concordia Design16. Filip Duszczak - InStream Group17. Piotr Baczyński -Immersion VR18. Marcin Pitek, Olga Grudniak, Wojciech Giżowski, Jakub Wysocki - Biolumo19. Krzysztof Czeczot, Maciej Budzich - OSORNO20. Paweł Sieczkiewicz - Telemedi.co21. Jagoda Prętnicka - Markiewicz, Rafał Miazga - SentiOne22. Filip Granek - XTPL23. Michał Mysiak, Dominik Zimakowski - DM Investments24. Natalia Ciosek - Runvido25. Michał Smentoch - Fibratech26. Katarzyna Majzel - Meisel27. Radek Wierzbicki - FXManago28. Marta Baranowska - Lokalny29. Rahim Blak - click community | Edrone30. Iwona Grochowska - Nais.pl31. Edward Mężyk - Cluify32. Filip Kokoszyński - Taxly.pl33. Kamil Rudnicki - Time Solutions34. Ewelina Kowalik - NIEBA CI NIE SPADNIE35. Anna Śliwka, Katarzyna Westrych-Pavy, Michał Miszkurka - 370 STUDIO36. Maciej Kotowski - Polska Grupa Meblowa37. Paweł Wyborski - QuarticOn38. Tomasz Gołębiewski - Nesperta | Semilac39. Tomasz Wesołowski, Bartłomiej Rozkrut - Edward.ai40. Mikołaj Pytel - AirBike41. Bogusław Bieda - Vindicat42. Jakub Bochenek - TUBAN43. Piotr Bartadyn, Gabi Czesak, Mateusz Romanów - ARBUZZ44. Marcin Zagajewski - Test Design45. Błażej Pabiszczak - YetiForce46. Ewelina Reina - Syrius Group47. Maciej Budkowski, Klaudia Tolman - ExplainVisually48. Kamil Ruciński - Nocowanie.pl49. Wojciech Pitura, Elżbieta Szczepaniak, Paweł Cudek - Revas50. Greg Albrecht - Albrecht&PartnersPo części oficjalnej Gości zaproszono do Velvet Baru, gdzie wraz z tegorocznymi Laureatów świętowali także Laureaci 7. poprzednich edycji 50. Najbardziej Kreatywnych w Biznesie oraz Partnerzy: Partner strategiczny - TVN Media, Partnerzy Medialni - ChilliZet, Eurozet, ClearChannel, TVN BiS, BRIEF, Partnerzy rankingu - KI One, Huawei, Mastercard, Multikino, Asseco, ING Bank, Omega Pilzno, LEK-AM, EY, Oknoplast, SCBP, #PRsense_by_Karina Adaszak, Imagination, Colors of Design, Zatoka Sztuki, SOTI Natural, Jameson, Wyborowa od Mistrza Jana.Relacja z Gali: http://brief.pl/znamy-juz-50-najbardziej-kreatywnych-w-biznesie/