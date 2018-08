Wynajem samochodu - najważniejsze zalety

8.08.2018

Własny samochód to niezależność, komfort i swoboda przemieszczania się z miejsca na miejsce. Auto pozwala uniezależnić się od rozkładu komunikacji miejskiej, podróży pociągami lub wypraw na piechotę. W pewnych sytuacjach, takich jak dojazd do pracy, dowiezienie dziecka do szkoły czy wyprawa po większe zakupy, samochód jest niezbędny. Podobnie w firmie, gdzie często auto pełni funkcję narzędzia pracy.

Wynajem dostosowany do twoich potrzeb

Szeroka gama pojazdów do wyboru

Ogólnopolski zasięg wypożyczalni aut

Na szczęście, żyjemy w czasach, gdy swobodny dostęp do samochodu nie jest równoznaczny z koniecznością zakupu auta. Wszystko dzięki możliwości skorzystania z oferty wypożyczalni samochodów, które znajdziemy na terenie całej Polski.Firmy oferujące wynajem samochodów pojawiają się na rynku jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Nie jest to dziełem przypadku – wszak podaż generowana jest przez popyt. Duże zainteresowanie usługą wynajmu auta sprawia, że nie brakuje podmiotów, mogących nam taką usługę zaoferować. Decydując się na wypożyczenie samochodu, możemy skorzystać z różnych opcji – począwszy od wynajmu krótkoterminowego, poprzez wypożyczenie średnioterminowe, aż po wynajem na wiele lat – wówczas mówimy o wynajmie długoterminowym.Wypożyczenie auta na kilka dni to świetna opcja dla wszystkich tych, którzy potrzebują samochodu np. na czas pobytu w obcym mieście lub chcą wyjechać na wspólną wyprawę ze znajomymi. Z kolei z opcji wynajmu długoterminowego korzystają najczęściej firmy, dla których comiesięczna stała rata za wynajem stanowi atrakcyjną formę finansowania biznesowej floty. Co ważne, wiele firm oferuje zarówno wynajem aut osobowych, dostawczych, jak i ciężarowych, co pozwala wybrać ofertę dopasowaną do aktualnych wymagań naszego biznesu.W ofercie większości wypożyczalni znajdziemy auta w wielu segmentach: od samochodów miejskich i kompaktowych, poprzez auta rodzinne i terenowe crossovery, aż po duże vany i luksusowe limuzyny. Ważną zaletą z punktu widzenia klienta jest fakt, iż to wypożyczalnia bierze na siebie wszystkie naprawy, przeglądy, ubezpieczenia, zmianę opon i wszelkie inne czynności serwisowe. Takie rozwiązanie jest niezwykle wygodne i komfortowe, a dodatkowo, pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.Największe wypożyczalnie samochodów mają swoje oddziały w wielu miastach w Polsce. Swoim zasięgiem obejmują one cały kraj. Przykładem jest działalność wypożyczalni samochodów Comfort Car. Zobacz jej ofertę: wypożyczalnia samochodów – Gdańsk oraz wypożyczalnia samochodów – Warszawa