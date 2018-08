Rolki Reggae Rajd pod patronatem Reporterzy.info. Podsumowanie

13.08.2018 Marketing i PR

BARD

Agata i Wojtek Miszewscy, dwójka rolkarzy z Oleśnicy, przejechali na rolkach dystans dokładnie 1029 kilometrów. Celem było zebranie funduszy na terapię wzroku niepełnosprawnych bliźniaków ze Zgorzelca. Akcja, której patronował tygodnik Reporterzy.info zakończyła się sukcesem - sportowym, charytatywnym i medialnym.

źródło: Rolki Reggae Rajd

źródło: Rolki Reggae Rajd

1111 fanów polubiło facebookowy profil

polubiło facebookowy profil 41 400 osób miało kontakt z relacjami z trasy

miało kontakt z relacjami z trasy 75 927 osób zasięgu zanotował rekordowy post z pozdrowieniami od Eweliny Lisowskiej

zasięgu zanotował rekordowy post z pozdrowieniami od Eweliny Lisowskiej 59 publikacji w na temat Rajdu pojawiło się w telewizji, radiu, prasie i portalach internetowych

Rolkarze wyruszyli w niesamowitą podróż ze Zgorzelca na Dolnym Śląsku. Celem wyprawy był największy w Polsce festiwal reggae - Ostróda Reggae Festival. Planowany dystans 1000 kilometrów rozłożony został na 20 dni i 18 odcinków: Zgorzelec - Żarki Średnie - Zasieki - Słubice - Cedynia - Gryfino - Świnoujście - Rewal - Sianożęty - Mielno - Darłowo - Ustka - Łeba - Władysławowo/Chłapowo - Gdańsk - Nowy Staw - Elbląg - Pasłęk - Ostróda. Ostatecznie, Agata i Wojtek od 15 czerwca do 4 lipca pokonali dystans nieznacznie dłuższy. DokładnieTrasę przejazdu można było śledzić codziennie dzięki stronie internetowej RolkiReggae.pl oraz profilowi @RolkiReggaeRajd na Facebooku . Wyjątkowe wydarzenie dokumentują zdjęcia i filmy. Codziennie prowadzone były również zabawne relacje na żywo, podsumowujące i komentujące przejechany danego dnia odcinek.W każdej z odwiedzanych miejscowości rolkarze i wspierająca ich dwuosobowa ekipa techniczna: Halinka i Bartek, rozdawali ulotki z informacją o zbiórce na rzecz Stasia i Kuby, którą prowadziła Fundacja Małe Serduszka z Wrocławia. Sami uczestnicy Rajdu nie zbierali pieniędzy, namawiali jedynie do wsparcia działań fundacji. Było to możliwe w formie przelewu bankowego, przesłanie SMS lub przekazanie datku przez Facebook Donations. Wszystkie pieniądze trafiały na konto Fundacji Małe Serduszka.Efekt? Według oficjalnego podsumowania FMS, na leczenie bliźniaków zebrana została kwota. To nieco więcej, niż 10 tysięcy, potrzebne na terapię chłopców. Dzięki temu 6 sierpnia Staś i Kubaw Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Krzyś" we Wrocławiu. Fundacja Małe Serduszka pokryła nie tylko koszt leczenia chłopców, ale również wynajęła mamie bliźniaków mieszkanie na czas pobytu we Wrocławiu.Rolki Reggae Rajd odniósł sukces również w warstwie medialnej:Dziękujemy i gratulujemy uczestnikom, kibicom, fanom i partnerom! Zapraszamy również do śledzenia bohaterów Rolki Reggae Rajd w mediach społecznościowych. W planach są już kolejne, nie mniej zwariowane przedsięwzięcia!