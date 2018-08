Skuteczna reklama zewnętrzna. Na czym polega dobry przekaz DOOH

20.08.2018 Marketing i PR

Diana Polska, MyLED

Podczas planowania kampanii DOOH należy przede wszystkim skupić się na grupie docelowej, a dokładniej na jej potrzebach i zainteresowaniach. Konsumenci chcą, aby przekaz w formie digital signage był dopasowany do ich potrzeb i przynosił wymierne korzyści.

pogodzie,

położeniu,

aktualnym natężeniu ruchu

Innowacyjne rozwiązania

zapowiadała prognozę pogody na pięć nadchodzących dni,

wykorzystano w niej ikonografiki przedstawiające posiłki z menu restauracji, które wyglądem nawiązywały do tradycyjnych ikon obrazujących zjawiska pogodowe,

mapa meteorologiczna zastąpiła tradycyjne ikony, m.in. burgerem przypominającym słońce, czy pudełkiem z frytkami zapowiadającym nadchodzący deszcz.

na siedmiu ekranach znajdujących się w centrum stolicy będą emitowane spoty zapowiadające zbliżający się mecz i zachęcające do wspólnego kibicowania,

w dni poszczególnych meczów, przed ich rozpoczęciem, na ekranach pojawi się relacja na żywo z odśpiewanego przez kibiców i piłkarzy utworu Sen o Warszawie,

emisja będzie dostępna z dźwiękiem, co jest niestandardową możliwością wykorzystywaną przy tego typu kampaniach,

przez cały czas trwania meczu odbiorcy będą mogli śledzić na bieżąco wyniki rozgrywek,

po meczu, każdy cykl spotów zakończy się wyświetleniem komunikatu z podziękowaniem za obecność i doping.

Które branże korzystają z reklamy DOOH

Potwierdza to raport opublikowany przez Kinetic Panel, który opiera się na analizie odpowiedzi uzyskanych od 1000 klientów galerii handlowych. Podczas badania zapytano, jakie treści wyświetlane na cyfrowym ekranie DOOH są dla nich najciekawsze. Według respondentów, najbardziej interesującą możliwością wykorzystywaną w kampanii DOOH jest lokalizacja . Dzięki tej możliwości reklamodawcy podnoszą skuteczność kampanii, docierając z komunikatem do danej grupy docelowej w odpowiednim miejscu i czasie.Dobrym przykładem cyfrowej kampanii OOH z wykorzystaniem geolokalizacji jest realizacja MyTaxi przeprowadzona w 2017 roku w Wielkiej Brytanii. Agencja reklamowa DOOH.COM wykorzystując informacje o:skonstruowała niezwykłą, w pełni zautomatyzowaną kampanię outdoorową, która w czasie rzeczywistym wyświetlała informację na temat najlepszego momentu na zamówienie taksówki w danej strefie. Kampania prowadzona była przez 6 tygodni i objęła swoim zasięgiem 167 ekranów. Przez cały okres jej trwania, na ekranach pojawiło się ponad 10 milionów różnego rodzaju komunikatów dostosowanych do miejsca ich wyświetlenia.Kolejną interesującą możliwością, którą wyróżnili respondenci badania Kinetic Panel, jest aktualizacja dotycząca pogody. Tę możliwość w swojej kampanii wykorzystała sieć fast foodów McDonald’s, słynąca z oryginalnych i niepowtarzalnych reklam. Znana sieć restauracji uruchomiła w Wielkiej Brytanii kampanię DOOH, która:Ta niekonwencjonalna forma została oparta o osiem elementów menu, które ukazywały wszystkie zmiany pogody.Prawie 30% respondentów badania Kinetic Panel jest zdania, że cyfrowa reklama DOOH powinna zawierać informacje o lokalnych wydarzeniach. Idealnym przykładem takiej realizacji na cyfrowych nośnikach jest niestandardowa kampania DOOH JetLine dla Legii Warszawa. Kampania DOOH została uruchomiona w lipcu i będzie trwała przez cały okres rozgrywek Legii w Ekstraklasie:Wymienione wyżej możliwości to nie jedyne, jakie odbiorcy uznają za wartościowe. Reklama DOOH daje marketerom znacznie więcej możliwości, zapewniając im wzrost zainteresowania wśród grupy docelowej, dzięki wykorzystanym technologiom i atrakcyjnym komunikatom.Według 80 procent ekspertów z branży reklamowej, biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez agencję MyLED - DOOH jest szczególnie atrakcyjną formą reklamy dla sektora handlowego. Kampania dostosowana do aktualnie panujących warunków atmosferycznych pozwala na zwiększenie zainteresowania odbiorców produktami sezonowymi. Dobrze sformułowany komunikat może w istotny sposób wpłynąć na decyzje zakupowe klientów.67% respondentów biorących udział w badaniu zaznacza, że kampanie digital OOH realizowane przez branżę hotelową oraz firmy zajmujące się rozrywką mogą osiągać wysoką skuteczność. Aż 56% ekspertów stwierdza, że DOOH jest idealnym medium reklamowym również dla branży motoryzacyjnej, a to za sprawą lokalizacji nośników DOOH.Reklama na cyfrowych ekranach LED jest zauważalna przede wszystkim przez kierowców, którzy przemieszczając się po mieście są narażeni na odbiór cyfrowych treści wyświetlanych w przestrzeni miejskiej zwłaszcza w momencie, kiedy stoją w korku lub na skrzyżowaniu podczas zmiany świateł.